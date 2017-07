Formeren, regeren, obediëren en Baudet

Sytze Faber

Het is zover. Bijna zestien weken na de verkiezingen van 15 maart begint de formatie echt. Men zou denken: nu de zweep erover! Zorgen dat het nieuwe kabinet zijn stempel nog kan zetten op de begroting voor 2018, die op Prinsjesdag moet worden gepresenteerd. Niks daarvan. Het eerste waar Rutte, Buma, Pechtold, Segers en informateur Zalm het over eens werden: sowieso eind juli twee weken met vakantie! Voor meditatie, yoga, zen? Het formatievijftal straalt met de vakantieafspraak in ieder geval het toppunt van onthechting uit. Aan de quasi diepzinnige rijmelarijen van formeren is faseren, is elimineren, is dineren (Pechtold en Segers) kan een nieuwe meligheid worden toegevoegd: formeren is recreëren.

In werkelijkheid is het een kwestie van erop of eronder. Een coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is de laatste kans op de vorming van een meerderheidskabinet. Daar zweert Den Haag bij. Eventueel een zakenkabinet, een nationaal kabinet, een minderheidskabinet? Wil men niet aan denken. De politieke zaligheid kan alleen van een meerderheidskabinet komen. Waarom? Heeft alles te maken met de monopolieposities van de politieke leiders.

Bij de PVV is Wilders alleenheerser, bij de SP fungeert interne democratie sinds de oprichting als een vreemd hemellichaam. Maar is het bij de andere partijen wel mooi weer en lange dagen? Kom nou! Partijcongressen fungeren er meestal als applausmachines. Alles draait om de politieke leiders. Fractiediscipline is heilig. Het partijbelang (lees: leidersbelang) moet prevaleren.

Afspraken

Om de burger te vrijwaren tegen willekeur en tirannie van de overheid werden indertijd twee afspraken gemaakt. Om te beginnen moet de rechtspraak onafhankelijk zijn. Onafhankelijk van de politiek en de regering. Dat principe staat nog aardig overeind, ook al probeert Wilders permanent het kleed eronder vandaan te trekken. Tweede afspraak: de regering en de volksvertegenwoordiging moeten een verschillende rol vervullen. De regering regeert, het parlement controleert. Dat beginsel – vroeger dualisme genoemd – is oude plunje geworden. Van het controleren door de Kamer komt bij meerderheids-kabinetten nauwelijks iets terecht. Bij de kabinetsformatie begint het. Dan timmeren de politieke leiders in het regeerakkoord zoveel mogelijk zaken zoveel mogelijk dicht. Als dat geklaard is, krijgen hun fracties twee, drie uren de tijd er ja en amen op te zeggen. Daarmee worden die fracties, die een Kamermeerderheid hebben, gedurende de regeerperiode in feite stemvee. Om door te rijmelen: de regering regeert, het parlement obedieert. Misschien aardig voor volgelingen van Sybrand Buma: obediëren, gehoorzamen, (noot voor Pechtold: God welteverstaan) is het sleutelwoord in het vijftiende en laatste couplet van het Wilhelmus.

De volgzaamheid – geen menselijke deugd, maar het instinct van schapen – van de Kamer wordt geaccentueerd doordat de coalitieleiders doorgaans als (vice)premier zelf zitting nemen in het kabinet. Reken maar dat Rutte, Buma en Pechtold (en Zalm) alles uit de kast zullen halen om Segers over te halen dat ook te doen. Desnoods wordt er voor hem een nieuw ministerie in het leven geroepen. A.u.b. geen spelbrekers!

Het handelsmerk van Thierry Baudet, leider van Forum voor Democratie, is zijn gevecht tegen, zoals hij het noemt, het kartel van gevestigde partijen. Dat bedisselt volgens hem de zaken en verdeelt de baantjes. Raakt hij een gevoelige snaar mee. Het ontgaat de kiezer niet dat met grotendeels wegvallen van de parlementaire controle ons politieke bestel uit het lood is geslagen. Baudet is momenteel dé rijzende politieke ster. Potentieel een nieuwe Fortuyn. De met het Binnenhof vergroeide Rutte, Buma en Pechtold kunnen voor hem wel eens een smakelijk hapje worden.

