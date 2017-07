Christelijk leven is een oefening

Markus Matthias

Wat stond Luther precies voor ogen? Uit zijn eigen teksten valt dat het beste op te maken. In een serie over de theologische inzichten van Maarten Luther, deze keer aandacht voor het leven als christen.

Ben je gelovig, wordt mij soms gevraagd. Ik voel me dan op een onprettige manier uitgedaagd. Uiteraard wil ik graag laten weten dat ik christen ben, toch voel ik een afkeer bij dit soort uitspraken. Ik bén niet gelovig. Het christelijk leven zou dan een toestand moeten zijn: een bepaalde status, een soort levensbeschouwelijke kleur of een eigenschap.

Maarten Luther schreef treffend: ‘Het christelijke leven is niet vroom zijn, maar vroom worden; niet gezond zijn, maar gezond worden; niet zijn, maar worden; geen rust, maar oefening. Wij zijn het nog niet, maar wij zullen het worden. Het is nog niet gedaan, maar het zal nog gebeuren: het is op gang en in aantocht. Het gaat niet om het doel, het gaat om de weg. Alles gloeit en glanst nog niet, maar alles wordt beter.’ (1521; WA 7, 336:30-36 Duits).

Oefening

Luther bedoelde volgens mij niet dat wij altijd vooruitgang zouden moeten boeken; dat het christelijk leven een soort opleidingsproces is waarin wij steeds een treetje verder op moeten (en kunnen) stijgen. Hij wilde christenen niet aansporen om ‘steeds betere’ christenen te worden.

Het christelijk leven is voor Luther vooral een soort oefening of praktijkervaring – in het Latijn: exercitium, in het Grieks: praxis. In het alledaagse leven, en in het bijzonder in gevallen van voor- of tegenspoed, steeds speelt de vraag hoe de realiteit zich verhoudt tot het Bijbelse beeld van God. Hoe de werkelijkheid aansluit bij Gods openbaring in Jezus Christus en bij mijn geestelijk leven tot nu toe. Door die vragen wordt het geloof ‘geoefend’.

Krachtig

Mijn vertrouwen in God kan bevestigd worden, maar ik kan ook het gevoel krijgen dat het geloof er helemaal niets toe doet. Ik kan ondanks tegenspoed mijn hoop op God houden door te letten op Bijbelse woorden die krachtig zijn en vertrouwen wekken. Evengoed kan ik me in voorspoed helemaal door God ondersteund en uitverkoren zien. Maar ik kan me ook voorstellen dat ik op een bepaald moment, bijvoorbeeld bij ernstige ziekte, slachtoffer zou kunnen worden van de twijfel en ik in het geloof geen troost zou kunnen vinden.

Hoe kan ik in zoveel verschillende situaties dan gelovig zíjn? Voor Luther is het christelijk leven daarom geen zíjn maar een wórden. Het is een steeds veranderende manier om jezelf te beschouwen in het licht van het geloof.

Het gaat niet om het vastklampen aan waarheden of om jezelf te bewijzen in deugdzaamheid, het gaat om doorgaande verlichting van ons leven. Daarom doet iedere dag ertoe, net als iedere ervaring. En daarom doet ook de praktijk van een christelijk leven ertoe.

Markus Matthias is hoogleraar lutherana aan de Protestantse Theologische Universiteit.