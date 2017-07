Bestsellerauteur W. Paul Young bedrijft theologie in columnvorm

Tjerk de Reus

Allerlei dingen die christenen geloven zijn welbeschouwd onzinnig, of erger nog: ‘leugenachtig’. Dit is de inzet van het nieuwe boek van de christelijke bestsellerauteur W. Paul Young.

Hij laat zich van een flitsende en prikkelende kant zien, de intussen wereldwijd bekende Canadese schrijver W. Paul Young (1955). In zijn nieuwe boek God is goed en ik niet becommentarieert hij het christendom in een reeks van bijna dertig korte hoofdstukjes, met titels als ‘God houdt van ons, maar mag ons niet’, ‘God is preuts’, ‘Het kruis was Gods idee’ en ‘God vraagt kinderoffers’. Dit zijn allemaal ‘leugens’, zoals de oorspronkelijke boektitel duidelijk maakt: Lies we believe about God (vertaald: Leugens over God die we geloven).

Niettemin worden deze leugens omarmd door veel christenen, meent Young. En dat zit hem dwars. Hij maakt er veel werk van om al deze misvattingen te bestrijden, te weerleggen en van een alternatief te voorzien. Eerder schreef Young drie romans, waarvan vooral De uitnodiging (2008) een groot verkoopsucces werd. In zijn romans verwerkt Young nogal wat geloofsmatige inzichten. Bij De uitnodiging verscheen ook een ‘werkboek’, getiteld: Vind hoop en herstel in Gods liefhebbende omhelzing. Een man met een missie dus, deze Young.

Evangelicalisme

Het boek van Young is typisch het product van de Engelstalige geloofscultuur, waarin het Amerikaanse evangelicalisme leidend is. Je treft eindeloos veel ‘verhaaltjes’ in het boek aan over ontmoetingen, gesprekken, brieven en mails die de auteur kreeg. Je leert in dit boek niet alleen iets over de ideeën van Young, maar ook over zijn levensloop, zijn gezin, zijn kleinkinderen en zijn dagelijkse bezigheden. Als je ervan houdt, is het een plezierige methode.

Een goede indruk van de theologische denktrant van Young krijg je in het hoofdstukje dat dezelfde titel heeft als het boek. Is God goed en zijn wij alleen maar slecht, zondig en verdorven? Young zegt hier radicaal nee op. Wij kunnen verstrikt zijn in negatieve gevoelens over onszelf, maar beweert Young nogal pontificaal: ‘We zijn goed tot op het bot.’ Aan die negatieve gevoelens tilt hij zwaar. Als we behept zijn met dergelijke gevoelens, leven we in een soort verblinding: een deken van demonische leugens die ons verstikt. Dat kan ons danig beschadigen. Maar als we helder zicht krijgen op de Bijbelse boodschap, aldus Young, kunnen we weten: ‘We zijn echt en goed, maar vaak onwetend en dom. We handelen vanuit de pijn van onze denkfouten, we kwetsen onszelf, we kwetsen anderen en beschadigen zelfs de schepping.’ Maar duidelijk moet zijn: ‘Onze situatie is er een van verblinding, niet van verdorvenheid.’

Young vertaalt de situatie van de mens dus graag in psychologische termen, met ‘beschadiging’ en ‘gekwetstheid’ als kernwoorden; tekortschieten in morele zin is secundair. Vanuit deze diagnose stapt hij over naar de oplossing: ‘Jezus is de waarheid over wie wij zijn; volledig menselijk, springlevend.’

Drie-eenheid

Een kernmotief in de visie van Young is de goddelijke drie-eenheid, zoals ook al bleek in zijn roman De uitnodiging. Hoe hij dit invult, is karakteristiek voor de theologie die zijn denken bepaalt. De goddelijke drie-eenheid van Vader, Zoon en Geest is geen abstractie en ook niet iets ver van je bed, meent Young. Het is in alle concreetheid het geheim van onze veelkleurige en dynamische werkelijkheid. God is ten diepste een liefdevolle ‘dans’ tussen de drie ‘personen’ van de drie-eenheid. Het gaat om de relatie tussen Vader, Zoon en Geest, en ook om de relatie met ons mensen. Deze drie-enige God is het van liefde bruisende geheim van de schepping en Hij nodigt ieder mens uit om deel te nemen aan de ‘dans’. Zo groeit de schepping naar volmaaktheid.

God is volgens Young geen ‘kosmische plannenmaker’, die alles van tevoren heeft bepaald en vastgelegd. Eerder moet je zeggen, God neemt volop deel aan het proces van mens en wereld, aan de dynamische geschiedenis waarvan alles en iedereen deel uitmaakt. Daar zitten ook zwarte kanten aan, want er is veel narigheid. Die lost God niet eventjes voor jou op, want Hij ‘is meer van de dienstbaarheid’: ‘Is er relationele chaos ontstaan, dan komt Hij liever naast ons staan om te participeren in de co-creatie van de mogelijkheid tot leven, zelfs in het zicht van de dood.’ Co-creatie: samen met God iets nieuws scheppen.

Het is een kosmische geloofs-ervaring, die hier verkondigd wordt, met een opwaartse lijn: God doordringt overwinnend en dansend mens en wereld, op weg naar een schitterende voltooiing. Overtuigend zal het echter niet voor elke lezer zijn, wat Young allemaal ter sprake brengt, vooral omdat er vaak genoeg Bijbelpassages zijn te noemen die iets heel anders laten zien dan wat hij stellig beweert. De kortheid van de hoofdstukken is er vermoedelijk debet aan dat het geregeld bij een uitdagende oprisping blijft, zonder beargumenteerde theologische uitwerking. Een bundel columns van een enthousiast en tamelijk stellige christen, zo valt het boek het best te typeren.

God is goed en ik niet. En andere leugens waar we wel in geloven. W. Paul Young. Uitgeverij Kok, 19,99 euro