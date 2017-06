Revanche voor Segers

Sytze Faber

Nadat hij zich eerder – nog onvoldoende thuis in de sluip-door-kruip-door-krochten van de machtspolitiek – had laten kielhalen door Alexander Pechtold revancheerde Gert-Jan Segers zich afgelopen week heel aardig. Het tussenverslag van informateur Tjeenk Willink van 12 juni liet de mogelijkheid open dat de PvdA het vierde wiel aan de formatiewagen zou worden. Hij leek daar zelfs een voorkeur voor te hebben. Segers maakte er korte metten mee, nam de regie over. Liet klip en klaar weten dat er pas met de ChristenUnie gesproken kon worden over kabinetsdeelname als vaststond dat de PvdA daarvoor niet (meer) in aanmerking kwam. Geen twee ballen in de lucht. Pechtold (en Tjeenk Willink) koos eieren voor zijn geld. VVD, CDA, D66 (en de informateur) concludeerden inderdaad dat een meerderheidskabinet zonder ChristenUnie onmogelijk was. Na het kopje-onder zit Segers nu dus mede op de bok.

Alle linkse partijen – dat is de andere kant van het verhaal – komen in de oppositie. Dat zou wel eens een historisch kantelpunt kunnen zijn. Bij alle gedelibereer over het wel of niet meedoen van de PvdA aan een volgend kabinet bleef één strategisch aspect onbenoemd. Regeringsdeelname van de PvdA zou bij voorbaat betekenen dat er voor de zoveelste keer niets terecht kan komen van een bundeling van krachten op links. Integendeel, de verschillen tussen enerzijds de PvdA en anderzijds GroenLinks en SP zouden alleen maar scherper worden. Het verkeerde antwoord op een totaal verkeerd tijdstip.

Kiezers – onderzoek wijst het uit – hebben niet het mier aan de democratie maar aan politici. Die zijn vaak handelaren in angst- en onderbuikgevoelens, hebben een broertje dood aan het betere ik van mensen. Aan toekomstvisies wagen ze zich niet, Rutte laat zich daar zelfs graag op voorstaan. Dankzij het neoliberalisme werd de markt panacee tegen alles en nog wat en dook de overheid weg voor het nemen van verantwoordelijkheid.

Bij de recente flatbrand in Londen en de bosbranden in Portugal fungeerden commerciële belangen en falend overheidstoezicht als een giftige cocktail. Maar laat ik dichter bij huis blijven. In eigen land zijn er onvoldoende zorgplekken voor kinderen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Idem dito voor hulpbehoevende ouderen. Het pensioenstelsel is volstrekt in onbalans. De stratenmaker betaalt fors mee aan het pensioen van de gemiddeld veel langer levende hoogleraar. Tweeëneenhalf miljoen voornamelijk laagopgeleide Nederlanders bevinden zich in een sociaal getto, hebben geen perspectief. Vier honderdduizend kinderen groeien op in permanente armoede. Ging het bij de verkiezingen op 15 maart over deze schandvlekken? Nauwelijks. Aangetast door het neoliberale virus verkruimelden de geloofsbrieven van de PvdA. Ze verloor – nooit eerder vertoond! – driekwart van haar aanhang.

De handen in elkaar

Het gemeenschappelijke oppositielot biedt GroenLinks, SP en PvdA een kans de handen eindelijk eens in elkaar te slaan. Het zou een antwoord zijn op de politieke versnippering en het zou hoop kunnen bieden aan het derde deel van de bevolking in de maatschappelijke onderwal.

En hoe zal het Segers vergaan? De ChristenUnie is weliswaar een onmisbare schakel voor een meerderheidskabinet maar kan met haar vijf zetels uiteraard geen ijzer met handen breken. Anders dan toenmalig CU-leider Rouvoet tien jaar geleden zal Segers sowieso zelf niet moeten toetreden tot het kabinet. Wie een klein legertje aanvoert, moet niet op ministerspluche gaan zitten. Dan wordt hij onherroepelijk weggecompromist. Naarmate de inkt van het regeerakkoord verbleekt – en dat gaat snel! – zal hij als fractievoorzitter daarentegen steeds meer ruimte krijgen zich te laten gelden. Laat Rutte, Buma en Pechtold maar (vice)premier worden. Segers’ revanche zou daarna wel eens compleet kunnen worden.

