Diepe schaamte is aan de orde

Tamarah Benima

Regelmatig check ik of Derk Bolt en cameraman Euginio Follender al zijn vrijgelaten. Ik kijk graag naar Spoorloos. Tijdens het schrijven van deze column zijn ze nog gegijzeld. De onderhandelingen om losgeld en een uitruil met politieke gevangenen is nog in volle gang. Ejército de Liberatión Nacional (ELN), het Nationale Bevrijdingsleger, is een marxistische organisatie. Ik was ooit als marxist/maoïst vóór de gewapende strijd. Wist ik veel. Mijn kennis over de Zuid-Amerikaanse situaties waarin die gewapende strijd moest worden geleverd, beperkte zich tot steekwoorden: ‘extreme armoede’, ‘onderdrukking’, ‘noodzakelijke omverwerping van het regime’.

Als ik nu ‘Colombiaanse’ intik om snel te weten hoeveel doden er in de burgeroorlog zijn gevallen, krijg is als eerste hit: ‘Colombiaanse popster’. Daarna ‘Colombiaanse peso’, ‘Colombiaanse gerechten’ en ‘Colombiaanse verkoudheid’. De Colombiaanse doden? Ach… In 2008 meldde de VN dat ‘12 procent van alle moorden op burgers in de Colombiaanse conflicten [zijn] gepleegd door guerrilla’s van de FARC en de ELN, 80 procent gepleegd door rechtse paramilitairen en de resterende 8 procent begaan door veiligheidstroepen’. Er vielen naar schatting 200.000 doden sinds de ELN en de FARC werden opgericht in 1964.

Als er aanslagen worden gepleegd uit naam van Allah hoop ik altijd op massaal protest van moslims. Tot nog toe komt het er niet van. Door een column van Erdal Balci in de Volkskrant(‘Het treurige verhaal van een verstotene uit Allochtonië’) voelde ik hoe vreselijk het is te moeten onderkennen dat je eigen cultuur en religie tot onderdrukking en geweld leidt. Lof voor Balci, Shirin Musa, Sarah Haider en al die andere moslims en ex-moslims die hun nek uitsteken.

En ik denk: het wordt tijd dat ook wij (ex-)linksen door het stof gaan voor het geweld van de guerrilleros. Want wij deelden hun analysen, ideeën en idealen, en steunden hun methodes. Ik in ieder geval wel. Het geweld heeft niets opgeleverd. Alleen doden en gegijzelden. Links zou diepe schaamte moeten voelen. Ik zie het er nog niet van komen.