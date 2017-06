De PvdA zoekt terecht even de zijlijn op

De Haagse week

Henk van der Laan

Een van de vertragende factoren bij deze formatie was het halfslachtig boven de markt hangen van de PvdA. Zo bleef de partij een alternatief voor GroenLinks of ChristenUnie. Partijleider Lodewijk Asscher zei steeds stellig niet te willen regeren na de harde verkiezingsnederlaag. En toch liet hij een klein muizengaatje open. Wilde hij nu echt niet of speelde hij nu een spel om straks, als hij de laatste optie is, het onderste uit de kan te kunnen halen?

Dinsdagavond gooide Asscher het muizengaatje op een partijbijeenkomst dan toch eindelijk dicht. De PvdA is alleen beschikbaar in een noodsituatie, voor wanneer ,,de pleuris uitbreekt”. En dat volgens hem niet op het moment dat Pechtold (D66) en Segers (ChristenUnie) er niet uitkomen.

De PvdA kreeg de afgelopen dagen kritiek op deze weigerachtige houding. De kiezers van de PvdA zouden niet op die partij hebben gestemd om in de oppositie te gaan, maar om standpunten te verwezenlijken. In een kabinet kun je echt wat betekenen voor jouw kiezers. Asscher merkte dinsdag schamper op dat de meeste van deze critici zelf niet op de PvdA hadden gestemd. Het was inderdaad een gek soort PvdA-heimwee. Vierenhalf jaar is de partij beschimpt. Nu blijkt dat het alternatief voor regeren met de PvdA regeren met GroenLinks of ChristenUnie is, wil liberaal Nederland opeens maar wat graag de sociaaldemocraten terug – ‘want het zijn zulke betrouwbare en vaardige bestuurders’.

Jarenlang was het de houding binnen de christendemocratie om alleen te regeren met de PvdA (of eerder: de SDAP) in ‘uiterste noodzaak’, zoals de katholieke voorman monseigneur Nolens dat in 1925 verwoordde. In min of meer dezelfde woorden herhaalde Maxime Verhagen dat nog in 2010. Het klinkt daarom misschien gek dat de PvdA nu zelf zegt dat zij pas in uiterste noodzaak willen regeren. En toch heeft Asscher gelijk.

Op adem

Want om eerlijk te zijn: een verlies van 29 zetels is een enorme klap. En dan ook nog het besef dat de partij de zevende partij is geworden, kleiner dan linkse broeders GroenLinks en SP. Waarom zou de PvdA dan de rommel moeten opruimen waar GroenLinks en SP hun vingers niet aan willen branden? Bovendien: mag de partij even op adem komen?

En dan is er nog een ander belangrijk argument waarover Hans Goslinga onlangs in Trouwschreef. Verkiezingen zijn de enige mogelijkheid waarop burgers regering of oppositie kunnen afrekenen of prijzen voor hun beslissingen. Dit keer zijn coalitiepartijen VVD en PvdA hard afgerekend door de kiezer. Je mag verwachten dat een dergelijk oordeel ook zijn doorwerking heeft in de vorming van een nieuw kabinet en het daaruit volgende kabinetsbeleid. Als beide regeringspartijen ondanks hun grote verlies gewoon verder zouden gaan in een regering, weliswaar na het vinden van twee extra coalitiepartijen, dan lijkt het net alsof de politiek lak heeft aan het oordeel van de kiezers.

Het is daarom een democratische beslissing van Asscher om niet te willen regeren. Al zal de angst om na een volgend regeeravontuur als partij helemaal te worden gedecimeerd bij hem toch nog iets zwaarder hebben gewogen.