Ouder worden en de basale vragen over geloof en levenskunst

Jacomette de Blois

Oud worden is op de eerste plaats een gave, maar ook een opgave. Piet van Breemen, jezuïet, schreef het boek Ouder worden. Een geestelijke weg.

Een twaalftal ouderen sprak laatst in onze Bijbelgesprekskring heel persoonlijk over ‘wandelen met God’. Daarom allereerst een goed woord voor de titel van dit boek, Ouder worden. Een geestelijke weg. Ouder worden is geen stilstand en ook niet vooral achteruitgang, maar een weg om in vertrouwen te gaan.

Auteur Piet van Breemen s.j. stelt in de inleiding terecht dat in heel veel literatuur over ouderen, één aspect duidelijk onderbelicht blijft: het geloofsleven. Met zijn boek wil hij helpen om de diepere dimensie van het leven levend te houden en vruchtbaar te maken. Ouder worden is niet alleen een verval van krachten maar ook het opdoen van nieuwe kracht in geloof, hoop en liefde.

Rust en diepte

In dit kleine eenvoudige boekje geven de hoofdstukken zeven thema’s aan voor momenten van bezinning en/of gebed. Te weten: dankbaarheid, bezorgd zijn, nieuwe kansen, vruchtbaarheid, vergeving schenken, vergeving ontvangen en tot slot het sterven.

Het boek ademt rust, gaat vaak – even – de diepte in en vermijdt de moeilijke kanten van het ouder worden en van de geloofspraktijk niet. De schrijver vraagt zijn lezers naar eigen ervaringen en persoonlijke antwoorden. Maar soms worden grote thema’s te terloops genoemd. Zoals ‘onder eenzaamheid wordt veel geleden, veel meer dan vroeger’ of ‘we hebben hulp nodig, op den duur ook in de intieme sfeer en dat valt echt niet mee’. Door hier niet verder op in te gaan, roept het eigenlijk meer vragen op.

Het boek is zeker niet alleen voor ouderen geschreven, maar ook voor hen die met hen leven en werken. Maar in wezen is ‘deze geestelijke weg’, een weg van basale geloofs-levenskunst voor iedereen, zonder 21e-eeuwse haast.

Stilte

Een stilteoefening luidt het boek in. Stilte als plaats voor ontmoeting met God. ‘Laat ik even de tijd nemen om me zo echt door God te laten beminnen. En dat mag ook best wat langer duren. Dat is goed bestede tijd. Eigenlijk het beste wat je kunt doen.’ Na ieder hoofdstuk volgt een zelfde terugblik op de voorbije gebedstijd. Had deze herhaling achterwege kunnen blijven? Of helpt juist deze cadans van dezelfde vragen de lezer om de introspectie niet over te slaan?

Het refrein van deze terugblik is ‘laat ik God danken en hem zowel het goede als het minder goede toe te vertrouwen’.

Piet van Breemen heeft recht van spreken, als negentigjarige, jezuiet (en natuurkundige) met enorme ervaring als pastor in het leiden van retraites in Vlaanderen en Nederland en de laatste jaren ook via het web. Veel protestantse lezers zullen zijn katholieke afkomst alleen herkennen in het eenmalig noemen van het vagevuur en een tikje meer Maria bij het thema dankbaarheid. Ieder hoofdstuk heeft een Bijbeltekst als motto en hij gebruikt bekende Bijbelverhalen om de leefwereld van ouderen te verhelderen.

Mooi vind ik het hoe hij toenemende afhankelijkheid als kans omschrijft. Kans om eindelijk je eigen grenzen te erkennen, te accepteren dat je hulp nodig hebt en vervolgens die hulp ook bewust en dankbaar te ontvangen.

Geduld

En de dagelijkse kans om geduld te oefenen? Als ik dit lees zie ik zoveel mensen voor me voor wie het oefenen van geduld dé grote opgave is. Let wel, voor alle huisgenoten, voor bewoners en werkers, familie en gasten. En dat vorderingen maken op de weg van het geduld inderdaad helpt om stress los te laten, die tijd te ontvangen als kans om elkaar (op)nieuw te zien.

In de twee hoofdstukken ‘Vergeven’ en ‘Vergeving ontvangen’ treffen mij de dilemma’s. ‘Het is heel moeilijk om kwaad dat ons is aangedaan te vergeven. Maar níét vergeven, is wellicht nog moeilijker.’ Als hij het grote belang van deze gave, vergeving en opgave, benadrukt, vraagt hij. ‘Welke van de twee is lastiger?’ De praktijk van willen, kunnen en daadwerkelijk vergeven en vergeving ontvangen is veel weerbarstiger dan de Heer, Van Breemen en ik zouden wensen.

Het sterven is het onderwerp dat hij als laatste behandelt, maar schrijft de schrijver: ‘De dood is geen punt achter ons leven, maar een komma.’

Ds. Jacomette de Blois is verpleeghuispastor in Bussum.

Ouder worden. Een geestelijke weg. Piet van Breemen sj. Berne Media, 12,90 euro