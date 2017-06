Muziek zet de mens in beweging

Markus Matthias

Wat stond Luther precies voor ogen? Uit zijn eigen teksten valt dat het beste op te maken. In een serie over de theologische inzichten van Maarten Luther, deze keer aandacht voor de kracht van muziek.

Als kenmerk van de lutherse kerk wordt in Nederland vaak de belangstelling voor liturgie en muziek genoemd. Lutheranen zingen graag, hoor ik soms.

Waar heeft dat mee te maken? Dat lutheranen gewoon van muziek willen en mogen genieten, komt echt niet op de eerste plaats. Het is ook zeker niet zo dat alleen Maarten Luther iets wist van de grote kracht die muziek kan uitoefenen op het hart en het gedrag van mensen; dat wist de mensheid van begin af aan.

Edele kunst

De theoloog Luther schreef op de volgende manier over de ‘edele kunst’ van de muziek: ‘Ik wil nu ook over de baten van deze edele kunst spreken. Die zijn zó groot dat niemand er voldoende over kan spreken, hoe welsprekend diegene ook zou kunnen zijn. Ik wil nu alleen maar aantonen wat bevestigd wordt door onze ervaring. Naast het heilige Woord van God kan niets terecht en zo hoog geroemd en geloofd worden als de muziek. Want zij regeert de emoties van het hart van alle mensen; ze heeft macht over emoties en kan de emoties overheersen die anders de mensen regeren en overheersen.

Op aarde is er niets krachtiger om de bedroefden vrolijk te maken en de vrolijken bedroefd, om de kleinmoedigen dapper te maken en de trotsen ootmoedig, de bronstige en buitensporige liefde te stillen en te dempen, de afgunst en de haat te minderen. Wie zou alle emoties van het mensenhart kunnen optellen die de mensen regeren en ofwel tot deugd ofwel tot ondeugd prikkelen en drijven? Om al die emoties in toom te houden en te regeren, is er niets krachtiger dan de muziek. Ja, de Heilige Geest looft en eert deze edele kunst als een werktuig van zijn ambt. Want zij betuigt in de Heilige Schrift, dat haar gaven – te weten de drijfveer en prikkel voor goede werken en deugden – door de muziek aan de profeten werden gegeven (2 Koningen 3:15 en 1 Samuël 16:23).’

(1538; WA 50, 368-374; Duits)

Veelkleurigheid

Waarschijnlijk kent Luther om twee redenen zoveel waarde toe aan de muziek. Ten eerste kan muziek bewerkstelligen wat ook de prediking moet proberen te doen: de mensen in het hart treffen, ze veranderen, ze op het juiste spoor zetten, ze aanmoedigen en noem maar op.

Prediking, uitleg van het Woord van God, die niet tot beweging leidt – tot ‘emotie’ – die faalt. Muziek zal echter altijd leiden tot emotie. Laat mensen maar zingen in de kerkdienst en ze zullen steeds bewogen naar huis gaan – als de muziek tenminste goed is.

Daar komt nog iets bij: Luther is niet bang voor de menselijke emoties. Emoties moet je niet verdoven en niet afremmen, je moet ze op een goede spoor zetten volgens Luther. Dan maken emoties dat we het leven in al zijn veelkleurigheid kunnen beleven. Daarbij zijn harten vol emotie ook eerder geneigd aan het werk gaan ten bate van de naaste. Net zomin als dat van anderen behoort het gevoelsleven van de christen zich niet te beperken tot een handjevol emoties, en zeker niet tot een of andere vorm van fatsoenlijk gedrag. De wereld is geen ouderwets klooster waarin emoties zoveel mogelijk ingedroogd moeten worden.

Markus Matthias is hoogleraar lutherana aan de Protestantse Theologische Universiteit. Dit is het veertiende deel van een serie over teksten van Luther.