Met de dag een beetje minder demissionair

De Haagse week

Henk van der Laan

Voor de zomer, was het vaste antwoord als Edith Schippers, toen zij nog informateur was, gevraagd werd wanneer er een nieuw kabinet zou zijn. Daarmee wilde ze niet alleen zeggen dat de formatie niet lang hoefde te duren en dat politici en parlementaire pers rustig hun vakantie konden boeken.

Voor de zomer een beëdiging betekent dat het nieuwe kabinet dan nog zijn stempel kan drukken op de begroting voor het nieuwe jaar. Daarom zijn verkiezingen in principe altijd in maart.

Dat gaat nu niet meer lukken. De begroting van 2018, en al het daaruit vloeiende beleid, wordt dus grotendeels opgesteld door het huidige kabinet van VVD en PvdA. Die begroting zal gebaseerd zijn op de kaders die dit kabinet voor zichzelf heeft gesteld. Immers, een demissionair kabinet mag geen nieuwe beslissingen nemen maar alleen lopende zaken afhandelen.

Demissionair betekent niet dat het kabinet op zijn handen zit. ‘Lopende zaken’, daar zijn er best veel van. Het maken van nieuwe wetten en regels is slechts een deel van wat een regering doet. Beleid moet ook uitgevoerd worden.

Vooruitschuiven

Zodra een kabinet demissionair wordt, gaat het alleen dingen doen die echt gebeuren moeten. Besluiten die politiek zijn, worden vooruitgeschoven zodat een nieuw kabinet daar een beslissing over mag nemen. Maar vooruitschuiven kent zijn grenzen. Niet voor niets zei demissionair minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) onlangs dat naarmate de formatie langer duurt hij steeds een beetje minder demissionair wordt. Oftewel, er moet een knoop worden doorgehakt bij sommige dossiers en dat kan niet keer op keer uitgesteld worden.

Zo beginnen maandag officieel de brexitonderhandelingen. Dan wordt er van Nederland wel een officieel standpunt verwacht over wat de houding en inzet van de Europese Unie moet worden. Premier Rutte kan dan niet zeggen tegen zijn collega-regeringsleiders dat ze even geduld moeten hebben. Dat geduld hebben Merkel en Macron niet.

Rustig

Niet dat het voor het land nu slecht is. Een periode van beleidloze politiek kan ook rustig zijn. Het bekende voorbeeld is België onder de anderhalf jaar durende formatie van 2010/’11. Terwijl allerlei Europese landen van alles probeerden om uit de economische crisis te komen, presteerden de Belgen het beste omdat ze niks deden en de economie ongestoord zijn gang kon gaan.

Zo zou je nu ook in Nederland blij zijn met de lange demissionaire status. Nu het weer goed gaat, zou het verleidelijk zijn voor een nieuw kabinet om weer lastenverlagingen door te voeren – of in ieder geval de lastenverhogingen die als bezuinigingsmaatregel waren ingezet terugdraaien. Dat zou wel in gaan tegen het idee van anticyclisch beleid. Dat betekent dat de overheid de economie moet stimuleren als het vastloopt en moet afremmen als het op volle toeren draait.

Het is vooral lastig voor het nieuwe kabinet. Dat zal moeten werken met een begroting van het huidige kabinet. Er kan later wel wat aangepast worden, maar de hoofdlijnen moeten toch echt op Prinsjesdag gepresenteerd worden. En zo kan het gebeuren dat de PvdA er van alles aan doet om straks niet meer mee te regeren, maar dat de stempels van Jeroen Dijsselbloem en Lodewijk Asscher nog tot 1 januari 2019 stevig op het regeringsbeleid gedrukt staan.