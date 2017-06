Het verdwijnen van IS alleen lost de problemen van de christenen niet op

Heleen Murre-van den Berg

De oorzaken van de snelle terugloop van het aantal christenen in het Midden-Oosten zijn structureler dan het huidige geweld. Politieke en culturele veranderingen zetten de marginalisering al veel eerder in gang.

De laatste jaren komen de christenen van het Midden-Oosten vooral in het nieuws als slachtoffers van IS (Islamitische Staat) en daaraan verwante groeperingen. We horen van kopten die slachtoffer werden van aanslagen in Egypte, van ontvoerde Syrisch-Orthodoxe en Assyrische christenen in Syrië, van vermoorde en verjaagde christenen waar IS gebied bezette in het noorden van Syrië en Irak, en van honderdduizenden die in de omgeving van Mosul gedwongen werden hun huizen te verlaten. Het leidt geen twijfel dat christenen als groep tot de zwaarst getroffenen behoren, wat inmiddels ook breed erkend wordt. Niet alleen door medechristenen in Europa en de VS, maar ook door en in het Europese Parlement, zoals onlangs nog bleek in een debat waar Frederica Mogherini dit als lid van de Europese Commissie bevestigde.

Zonder deze groep bij name te noemen, wordt vaak gesuggereerd dat IS de bepalende factor is in de terugloop van het aantal christenen in het Midden-Oosten. Dat impliceert vervolgens dat het verslaan van IS dit zal oplossen en christenen de ruimte zal bieden om terug te keren en hun bestaan weer op te bouwen. Het loont echter de moeite wat breder te kijken naar de oorzaken van de huidige snelle neergang van hun aantal om te begrijpen waarom dit waarschijnlijk een te optimistische voorstelling van zaken is.

Voor- en tegenstanders

Allereerst is belangrijk te noteren dat christelijke vluchtelingen uit Syrië – ook van degenen die in Nederland terecht zijn gekomen – niet alleen uit de door IS bezette gebieden afkomstig zijn, maar ook uit de regio’s die door het regeringsleger zijn bezet. De belangrijkste reden hiervoor zijn de nietsontziende bombardementen op burgerdoelen, waarvan christenen net als ieder ander slachtoffer zijn. Zo zijn christenen van alle Syrische kerken gevlucht uit de verwoeste wijken van grote steden als Damascus, Aleppo en Homs. Het gaat om leden van de Antiocheens Orthodoxe Kerk die zich in Nederland nu voor het eerst aan het organiseren is, maar ook van de Syrisch-Orthodoxe en Armeense Kerk die in Nederland een langere geschiedenis hebben.

Christenen zijn echter niet alleen slachtoffer in deze oorlog. Tegenover degenen die ervoor vluchtten , zijn er anderen die juist in dienst gegaan zijn van het regeringsleger. Ook zonder zelf mee te vechten steunen veel christenen de koers van president Bashar al-Assad, omdat ze een stabiele dictatuur verkiezen boven een democratisch gekozen streng-islamitische regering à la Morsi in Egypte. Tegelijkertijd is het moeilijk in te schatten hoe groot het aandeel van christenen is dat Assad werkelijk voluit steunt: degenen die nu in regeringsgebied wonen hebben praktisch gezien geen andere keus. Met name de kerkelijke leiders worden gedwongen tot medewerking en publieke steun aan het regime, om daarmee het dagelijks leven van hun geloofsgenoten te beschermen. Een ander deel van de christenen heeft bewust gekozen voor de oppositie en vecht actief mee tegen Assad. Dit betreft allereerst de liberale actievoerders van het eerste uur in Damascus, Aleppo en de andere grote steden. De meeste van hen zijn inmiddels trouwens gevangengenomen, gedood, ondergedoken of gevlucht.

De strijdbaarste oppositie van dit moment bevindt zich in het noordoosten van Syrië waar het gevecht zich vooral op IS richt. Christenen van de Syrische-Orthodoxe Kerk, de Armeense en de Assyrische Kerk van het Oosten vechten onder de vlag van de Syriac Military Council zij aan zij met het Koerdische leger binnen de Syrian Democratic Forces (SDF). Daarbinnen zijn ook vrouwenbataljons gevormd die belangrijk zijn in de beeldvorming van de SDF. Deze christenen maken deel uit van de troepen die met westerse steun proberen IS uit Syrië en Irak te verdrijven en vechten op dit moment onder andere bij Raqqa en Mosul.

Voor sommige van deze christenen gaat de alliantie met de Koerden al terug tot de jaren tachtig toen ze met de Koerden oppositie voerden tegen Hafez al-Assad, de vader van de huidige president. Niet dat de alliantie met de Koerden zonder problemen is: sommige Koerdische partijen hebben handig gebruik gemaakt van het machtsvacuüm dat ontstond toen IS zich terugtrok en zich land toegeëigend dat aan christenen behoorde.

Crises en demografie

De terugloop van het percentage christenen gaat echter verder terug dan de recente crisis. Over het algemeen wordt aangenomen dat het christendom in het Midden-Oosten in de twintigste eeuw van zo’n 25 procent van de bevolking is teruggelopen tot inmiddels onder de 5 procent. Waar is deze opvallende procentuele terugloop aan te wijten?

Allereerst moet de genocide van 1915 genoemd worden. Hierdoor nam het aantal christenen in wat nu Turkije is dramatisch af. Genocide en verdrijving verklaren echter maar een klein deel van de terugloop in Egypte, Syrië, Libanon, Israël/Palestina en Irak. In die nieuwe staten nam de christelijke bevolking in de eerste helft van de twintigste eeuw nog flink toe, deels door de komst van vluchtelingen uit Turkije, maar vooral door natuurlijke bevolkingsgroei in combinatie met verbeterde gezondheidszorg.

In de tweede helft van de twintigste eeuw leidde een aantal lokale crises tot significante emigratiegolven. Zoals de stichting van de staat Israël in 1948, de nationalisatie van industrie en bankwezen in Egypte (1952), de burgeroorlog in Libanon (1975-1990), de Iraanse Revolutie (1978) en de oorlog tussen Turkije en de PKK (1978-1999). Maar ook hiermee is de snelle terugloop nog niet volledig verklaard. Daarvoor is een hele andere factor nodig, namelijk het verschil in geboortecijfers tussen moslims en christenen. Waar moslims gedurende een groot deel van de twintigste eeuw gemiddeld hoge kindertallen hielden, begon dat bij christenen al snel af te nemen. Het resultaat was dat hoewel het absolute aantal christenen tot ver in de twintigste eeuw nog toeneemt, hun relatieve aantal snel begon terug te lopen.

Modernisering en erosie

De demografische terugloop blijkt een van de achterliggende redenen voor een sluipende culturele en politieke marginalisering. In eerste instantie was dat juist niet het geval, want dezelfde modernisering die de demografische terugloop veroorzaakte, zorgde ook voor een grote culturele bloei van de christelijke gemeenschappen. Breder en sneller dan de meerderheid van de moslims moderniseerden christenen, ruim gebruikmakend van de opleidingen van zending en missie. Zowel mannen als vrouwen participeerden daardoor actief in de ontwikkeling van de nieuwe Arabische staten, zowel in de koloniale periode tot 1948 als in de eerste decades daaropvolgend. Christenen die hun talen spraken en iets van de wereld hadden gezien bezetten invloedrijke posities aan scholen en universiteiten, ziekenhuizen, kranten en de startende televisie. Daarnaast waren ze goed vertegenwoordigd in de culture sector, in film, theater en muziek. Hoewel de politieke topposities meestal aan moslims toevielen, waren de heersende politieke partijen seculier georiënteerd – Arabisch-nationalistisch. Christenen konden belangrijke posities bekleden, zoals bijvoorbeeld de Egyptische minister van buitenlandse zaken Boutros Boutros Ghali, het latere hoofd van de VN, en de Irakese vicepresident Tarek Aziz. Meer dan je op grond van de toen al teruglopende percentages van christenen zou verwachten, waren christenen zichtbaar en invloedrijk op vele posities in de samenleving.

Maar ondertussen had de erosie al ingezet. De gestaag teruglopende percentages van christenen liepen parallel aan de langzame heroriëntatie van de meeste Midden-Oosterse maatschappijen op de islam. Hoewel de heersende dictaturen officieel seculier van karakter bleven, leidde de eerdere marginalisering van vrome moslims tot druk op deze regimes. Het gevolg was dat de islam in al z’n uitingen meer ruimte kreeg – hetzij radicaal en politiek (zoals in Iran) hetzij geleidelijk en informeel (Syrië, Egypte, Irak). Er werden veel nieuwe moskeeën gebouwd, vrouwen gingen weer meer hoofddoeken dragen en christenen werden vaker gepasseerd bij belangrijke banen.

Deze politieke islamisering ging samen met een nieuwe politieke oriëntatie: China werd belangrijker en de golfstaten lieten hun invloed gelden. Het gevolg was dat christenen getalsmatig en cultureel steeds minder belangrijk werden, hun posities onder druk kwamen te staan en sociale discriminatie steeds sterker voelbaar werd. Migratie naar het westen werd daardoor een steeds aantrekkelijker optie.

Structurele discriminatie

Het zijn daarom niet alleen IS en gerelateerde extreem-islamitische bewegingen die het voor christenen moeilijk maken naar Syrië en de rest van de regio terug te keren. Het verdwijnen van IS betekent niet dat de achterliggende culturele en politieke marginalisering tot staan komt. Voor het herstel van het vertrouwen van christenen in de Midden-Oosterse samenlevingen is meer nodig. Uiteraard moeten er sociaal-politieke en militaire garanties zijn voor veilig samenleven. Tegelijkertijd moet echter erkend worden dat niet alleen de extreme en gewelddadige vormen van islam een bedreiging voor de religieuze en culturele minderheden vormen, maar ook dat de eerdere verhoudingen tussen de staat en religie weliswaar meestal niet tot geweld, maar al te vaak wel tot structurele discriminatie van niet-moslims hebben geleid.

Prof. dr. Heleen Murre-van den Berg is hoogleraar Oosters Christendom aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Dit is de bewerking van de lezing ‘Syrië, een nieuw perspectief’, die Murre-van den Berg hield op uitnodiging van Radboud Reflects in samenwerking met het Instituut voor Oosters Christendom van de Radboud Universiteit.