De nieuwe economische moraal: geen ….rolex maar ‘betekenis’

Pieter Anko de Vries

Wordt winst meer dan alleen financieel profijt? Wereldwijd is een beweging opgestaan waarin vaak jonge professionals en start-ups niet op zoek zijn naar geld, Rolex of dure auto, maar vooral naar de betekenis van hun werk en leven.

Wat is de diepste drijfveer om dagelijks naar ons werk te gaan of een onderneming te beginnen? Natuurlijk moet iedereen geld verdienen om te kunnen leven of het bedrijf in stand te houden, maar een grote stroom nieuwe, vaak jonge ondernemers denkt verder. Met als algemene leidraad: hoe kunnen we door wat we doen betekenis geven aan ons leven? En omdat de meesten de meeste tijd op het werk doorbrengen of bezig zijn een bedrijf te runnen, kunnen we vooral in ons werk betekenis zoeken. Dit is een van de kernthema’s van het boek De betekeniseconomie van Aaron Hurst. Hij wordt wereldwijd gezien als dé grondlegger van een snel groter wordende stroming van ondernemers voor wie winst maken niet het belangrijkste is. Bij hen staat ondernemen in het teken van de toename van welzijnsbeleving, van geluk.

De Amerikaan Hurst is fellow van de Ashoka Foundation, een wereldwijde organisatie (ook een vestiging in Nederland) die tot doel heeft te werken aan een wereld waarin elk individu in staat is om sociale problemen te herkennen en de vaardigheden bezit om bij te dragen aan een oplossing. De organisatie stelt zich tot doel om positieve veranderingen in de wereld te versnellen door het ondersteunen en vergroten van het aantal zogenoemde changemakers, mensen die voorop lopen bij het veranderen van de wereld.

Dat is nogal wat. Want hoe kun je zo’n enorme opdracht vormgeven? In Nederland treedt Kees Klomp in de voetsporen van Aaron Hurst. Klomp schreef het Handboek betekenisvol ondernemen. Hij weet precies waar Hurst het over heeft. ,,Hurst heeft goed gedefinieerd wat het woord ‘betekenis-economie’ betekent. En ik ben blij dat het nu in een Nederlandse vertaling is verschenen. Zijn belangrijke boek krijgt nu een breder publiek. Met mijn boek, lezingen, presentaties, lessen en colleges probeer ik diepgang aan zijn werk te geven en te laten zien welke beweging er in de economie gaande is en hoe je vorm kunt geven aan een andere manier van ondernemer zijn. Daarbij staat niet het streven naar maximale winst centraal, maar het doel dat je wilt bereiken. Voor een groeiende groep staat daarbij de ander centraal, zowel sociaal als maatschappelijk.’’

Verschil

Klomp had een zeer politiek geëngageerde opa als voorbeeld, zegt hij. ,,Hij was een overtuigde communist. In mijn jeugd zag ik beelden van de honger in Afrika. Er waren allerlei acties zoals Life Aid. Ik trok me het leed zo aan dat ik tijdens het eten geen hap door de keel kreeg. Thuis werd mij verteld dat we er toch niets aan konden doen. Maar mijn opa zei dat je altijd een verschil kunt maken. We gingen soep maken om die te verkopen. Of het veel hielp dat weet ik niet. Maar mijn opa leerde mij compassie voor de wereld.”

Heel lang was het doel van bedrijven zoveel mogelijk winst te maken. Tegenwoordig, na de financiële en economische crisis, besluiten steeds meer, vaak jonge, ondernemers een maatschappelijk of sociaal probleem aan te pakken. Het is met cijfers aantoonbaar dat de crisis er alles mee te maken heeft gehad: er kwam een grote golf van nieuwe bedrijven die anders willen werken. Ze verzinnen een bedrijf bij hun sociale of maatschappelijke doelstelling. Het verdienmodel komt later wel. Hun bedrijven zijn een vehikel om een hoger doel te bereiken. Natuurlijk moet er op den duur wel geldelijke winst worden gemaakt, maar dat hoeft slechts minimale winst te zijn. Een fundamenteel ander uitgangspunt dan dat we gewend zijn.

Er is ook een groot verschil met de gangbare opvatting van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij wordt gekeken hoe een sociale en maatschappelijke wijze van produceren de negatieve effecten van produceren zo veel mogelijk kunnen worden geminimaliseerd.

,,Profit verandert steeds meer in benefit. Hoe kan ik bijdragen aan een betere wereld, hoe kan ik de ander dienen. En die ‘ander’ moet je breed zien: sociaal, maatschappelijk of een schonere, meer duurzame wereld. Je werkt mee aan een betere wereld en daardoor creëer je ook voor jezelf een toename in welzijnsbeleving of zo je wilt geluk. Dat is de kern van de betekeniseconomie”, zegt Klomp. ,,En dat is heel wat anders dan hedonistisch geluk dat alleen maar in het teken staat van jezelf en dat daarom nooit kan beklijven.”

Daad

Consumenten zien en waarderen dit. Hurst zegt dat kopen steeds meer een statement wordt: een politieke of sociale daad. Consumenten kiezen bewust de producten die ze willen hebben omdat ze weet hebben van de maatschappelijke en sociale gevolgen van hun consumptiegedrag.

Klomp maakt zich overigens geen illusies over de vraag of de betekenis-economie alle problemen waarmee we op aarde worstelen zal oplossen. ,,We leven in een wereld waar altijd problemen blijven of nieuwe problemen zich zullen voordoen. Het lijden zal blijven. Maar we kunnen hier en daar wel vooruitgang boeken.”

Een van zijn voorbeelden is Boyan Slat. Die zag tijdens een vakantie in Griekenlandresten van plastic drijven in de zee. Hij wilde daar wat aan doen en tijdens zijn studie in Delft ontwikkelde hij een manier om met behulp van de stromingen het plastic op te vangen. Hij begon een bedrijf zonder een verdienmodel. Maar er bleken genoeg investeerders te zijn die toekomst zagen in zijn plan. ,,Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat hij wil gaan doen met al het spul dat hij opvangt. Je kunt er misschien brandstof van maken of misschien kan het worden gerecycled. Vast staat in ieder geval dat het opnieuw zal worden gebruikt en dat hij er dan pas echt aan gaat verdienen. Hij is een typisch voorbeeld van iemand die werkt volgens de betekeniseconomie. Eerst het probleem oplossen, dan pas kijken naar winstmogelijkheden”, zegt Klomp.

Honger

De ervaring die zijn opa hem heeft gegeven met de verkoop van soep, heeft Klomp geïnspireerd om te strijden tegen tegen honger. Hij legt nu de laatste hand aan een bedrijf dat onder de naam Wereldbol zeer voedzame broden gaat produceren. Hij werkt daarbij samen met Henk Smit, van bakkerij Driekant in Zutphen. ,,Henk stichtte een van de eerste sociale bedrijven waar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen.”

,,Er zijn op dit moment 800 miljoen mensen op de wereld die honger lijden. Honger is een typisch voorbeeld van een probleem dat er niet mag zijn. Voedsel is er genoeg, maar we pleuren het weg omdat gangbare bedrijven daar aan kunnen verdienen.”

Klomp is er net als Hurst aan de andere kant van de oceaan van overtuigd dat de opkomst van de betekeniseconomie de grootste revolutie is in het macro-economisch denken. Domweg streven naar maximale winst leidt uiteindelijk tot verlies, want we moeten met elkaar het gelag betalen.

De betekeniseconomie. Geluk en welzijn als drijvende kracht in plaats van economische winst. Aaron Hurst,Scriptum, 24,95

Betekenisvol ondernemen. Kees Klomp e.a. Business Contact, 27,99 euro