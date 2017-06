De critici hebben steun nodig

Tamarah Benima

De lieve oude Joodse dame vindt dat ik er flink naast zit. Het is goed om met haar te sparren, want ze is ook intelligent. Ze heeft een gute Kopf, zoals het in het Jiddisch heet. Ik veralgemeniseer te veel. Ik laat me te veel door mijn gevoelens leiden. Het gevaar – het echte – komt van extreem-rechts. En ook nog steeds van christelijke zijde. Ze noemt Wilders als exponent van extreem-rechts en Van Agt als exponent van gevaarlijk christendom. Van Agt mag ze van mij hebben, maar voor mij blijft ‘extreemrechts’ gereserveerd voor ‘extreemrechts’. Dat wil zeggen: tot geweld oproepende en geweld gebruikende neonazi’s. Het grootste punt van verschil tussen ons is de inschatting van het gevaar van de islam. ,,Lees de onderzoeken”, zeg ik haar, ,,zoals ik doe.”

Haar compassie houdt me bij de les. ,,Je moet ieder mens apart beoordelen.” Meer gelijk kun je niet hebben. Maar ik kan niet iedere moslim vragen wat hij of zij denkt en van plan is. We moeten onze toevlucht wel zoeken tot wetenschappelijke onderzoeken om te weten of er gevaar is en waar het vandaan komt. Mijn lieve Joodse dame vertrouwt die onderzoeken niet; ik wel. En ik luister naar moslims die veranderingen willen en steun zoeken bij niet-moslims. Zoals Hamed Abdel Samad. Zoon van een imam. Hij studeerde Frans, Engels, Japans en politieke wetenschappen. Hij werkte aan de Universiteit van Erfurt bij het Instituut voor islamitische wetenschappen en werkt nu aan de Universiteit van München op het Instituut voor joodse geschiedenis en cultuur. Hij wordt 24 uur per dag door politieagenten bewaakt. Zijn boeken over Mohammed onder andere, zijn bestsellers. Idem Sarah Haider, voorzitster van de Council of Ex-Muslims in North America. Ook op haar hoofd staat een doodvonnis. Ook zij wordt bewaakt.

Is de islam uitsluitend gewelddadig? Natuurlijk niet. Dat is geen enkele godsdienst. En het is aan godsdienstigen om hun godsdienst zo nodig te moderniseren. Maar de veranderingsgezinden moeten wel worden gesteund, door relatieve buitenstaanders. Daar hebben ze meer aan, vind ik, vinden zij, dan aan de verontschuldigingen van lieve, Joodse dames.