Boze ogen voor Klaver

Contrapunt

Sytze Faber

Veertien dagen geleden was ik er nogal mee ingenomen dat informateur Schippers – prominent lid van het Haagse genootschap Ons kent Ons – werd opgevolgd door haar tegenvoeter Herman Tjeenk Willink. Onafhankelijke geest, geen clubjesman, toekomstgericht, veel ervaring als informateur. Voor hem lijkt echter ook te gelden dat resultaten uit het verleden geen garanties voor de toekomst bieden. De scherpte lijkt er (soms?) wat af te zijn.

Gert-Jan Segers had hem meegedeeld voor de ChristenUnie geen rol te zien als coalitiepartner als de ChristenUnie niet nodig is voor een parlementaire meerderheid en als ze als een ongewenste partner wordt beschouwd. Een logisch standpunt. Wat maakte Tjeenk Willink ervan in zijn verslag van 12 juni? ‘De voorzitter van de ChristenUnie-fractie achtte deelname aan een combinatie van VVD-CDA-D66-ChristenUnie niet zinvol.’ Een opvallende verdraaiing van de feiten. In het Kamerdebat moest hij Segers dan ook zijn excuses aanbieden. De vraag blijft hangen hoe een gelouterde informateur zo’n flater kon begaan.

Antenne

Tijdens dat debat haperde zijn politieke antenne ook. Hij verloor zich (opnieuw) in wijsneuzigheden waaraan Nederlandse politici anno 2017 moeten voldoen. Nadat Wilders narrig interrumpeerde dat hij niet gekomen was om een college aan te horen, raffelde Tjeenk Willink zijn uitgeschreven betoog maar snel af. Straalde geen gezag uit, integendeel.

Dat is nog niet alles. Mark Rutte (VVD), Sybrand Buma (CDA) en Alexander Pechtold (D66) beweren bij hoog en bij laag dat Klaver de formatie heeft laten klappen op een niemendalletje. Tjeenk Willink ging mee in die propagandataal. Maar als het slechts om een pietluttigheid ging waarom stapte het zogenaamde motorblok daar dan niet zelf overheen? Bij mijn weten geen journalist die deze voor de hand liggende vraag stelde.

In werkelijkheid ging het om een principieel meningsverschil, dat de motorblokpartijen vermomden als een futiliteit. De informateur volgde. Kernpunt: de zaligverklaring van de zogenaamde Turkije-deal. Die is juridisch gezien, zo had de informateur laten uitvlooien, in orde. Dus is die deal oké, vonden Rutte, Buma, Pechtold plus Tjeenk Willink. Een typische, gemankeerde juristenredenering. Als het op papier klopt, is het ook moreel okidoki.

Uitzichtloos

GroenLinks-leider Jesse Klaver legde de vinger bij de praktische uitwerking van de deal. Die liep uit op een fiasco. De EU neemt tegen de afspraak in nauwelijks Syrische vluchtelingen op. Duizenden verkommeren in Griekse tentenkampen of leiden een uitzichtloos bestaan in Turkije. Syrische vluchtelingenkinderen worden daar de fabrieken in gejaagd. Het is uitgesloten dat er wel werkbare en moreel verantwoorde deals afgesloten kunnen worden met Afrikaanse landen, zoals Rutte, Buma – die indertijd trouwens mordicus tegen de deal met de Turkse president Erdogan was – Pechtold (en Tjeenk Willink) beweren. Zij willen in feite – per slot van rekening zijn er over negen maanden ook al weer gemeenteraadsverkiezingen – dat geen vluchteling Europa nog bereikt. Vol is vol. Dat is in strijd met het Vluchtelingenverdrag en het zal jaren vergen om dat aan te passen. Tot die tijd wil Klaver zich houden aan het internationaal verankerde voorschrift dat oorlogsvluchtelingen het recht hebben om (ook) in Europa asiel aan te vragen. Wie verkoopt er nu eigenlijk praatjes voor de vaak?

In de Kristallnacht van 9 op 10 november 1938 liet Hitler zijn masker zakken en werd de Jodenjacht geopend. Een half miljoen Duitse Joden probeerden daarna in doodsnood in omliggende landen een heenkomen te vinden. Vrijwel allen stuitten op een dichte deur. Gaan we op herhaling? Wat is het ethische verschil tussen Hitler en gifgastiran Assad? En aan de vileine opponenten van Klaver kan analoog aan de wijnboer uit het Bijbelboek Matteüs 20:15 de vraag worden gesteld: ‘Is jullie oog boos omdat hij het goed zegt?’

