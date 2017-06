Wil de SP Nederland wel veranderen?

De Haagse week

Henk van der Laan

Het Nationaal Zorgfonds had deze week een filmpje op YouTube gezet. Verschillende fractievoorzitters werd gevraagd of ze het idee steunden om het eigen risico in de zorg te schrappen of in ieder geval te verlagen. Politici die nog betrokken zijn bij de formatie hielden zich op de vlakte. Lodewijk Asscher (PvdA) zei wel dat als het aan hem lag het eigen risico werd geschrapt. SP-leider Emile Roemer vond dat ook en stond instemmend te knikken toen Asscher sprak.

Het was een bizar filmpje als je er goed bij stil staat. Er staan geen tomaten op de website van Het Nationaal Zorgfonds maar het fonds is wel degelijk een initiatief van de SP. Ze hebben het alleen gedepolitiseerd om er meer maatschappelijke steun voor te krijgen.

Als het aan de socialisten ligt, gaat het zorgstelsel met marktwerking en een grote rol van zorgverzekeraars in de prullenbak en wordt de gezondheidszorg genationaliseerd. En dat noemt de SP het Nationaal Zorgfonds. De SP organiseerde aan het begin van de verkiezingscampagne zelfs een grote demonstratie op het Malieveld in Den Haag in het kader van haar strijd om het Nationaal Zorgfonds.

Alternatief

Maar met demonstreren en YouTube-filmpjes maken, krijgen je geen plannen ingevoerd. Daar is maar één manier voor: in de regering komen. Het was voor de SP daarom jammer dat ze een zetel verloor en niet echt aan de beurt leek om te regeren.

Totdat de gesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks mislukten en het ook niet lukte om de ChristenUnie de plaats van GroenLinks aan de onderhandelingstafel in te nemen. Buma (CDA) en Pechtold (D66) smeekten Roemer bijna om mee te doen. Voor Pechtold zou de SP ideaal zijn, hij wil graag een vierde coalitiepartij die links staat van D66. En voor Buma zou de SP best een aardig alternatief zijn. Hij zei zelf dat CDA en SP veel gemeen hebben. Dat klopt: de SP is net als het CDA een partij die sterk staat buiten de Randstad en gemeenschapszin boven individualisme plaatst. Als Buma moet kiezen tussen GroenLinks en SP, zou hij voor de laatste gaan.

Maar Roemer wil niet met de VVD. Dat heeft hij gezegd voor de verkiezingen en dat houdt hij vol. Want de VVD is voor liberaal beleid en de SP niet en dat gaat niet samen. Dat is gek, want de SP werkt in veel gemeenten en provincies, zoals in Friesland, samen met de VVD.

Blokkade

Maar als andere partijen je zo graag aan de onderhandelingstafel willen hebben, dan kan je ook zeggen: oké, ik kom langs, maar ik doe alleen mee als je jullie ons flink tegemoet willen komen. Als na twee weken de VVD toch echt te liberaal blijkt, dan kan je altijd nog de onderhandelingen stoppen.

De SP is niet zo’n partij. Partijvoorzitter Ron Meyer werd vorige maand bij een bijeenkomst in debatcentrum De Balie in Amsterdam gevraagd of de SP de VVD-blokkade zou opheffen als ze de toezegging kreeg om het Nationale Zorgfonds in zijn geheel in te voeren. Nee, ook dan niet, antwoordde Meyer.

‘Pak de macht’, was de verkiezingsslogan van de SP. Daar handelt de partij niet naar, zelfs niet als het belangrijke ideeën kan verwezenlijken. In plaats van de handen vuil maken in de regering, maakt de partij liever YouTube-filmpjes.