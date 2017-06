Speldenprikken Rikkert internationaal verspreid via vertaling Waalse Kerken

Dick Vos

De Waalse Kerken, de Franstalige gemeenten binnen de Protestantse Kerk, hebben de 95 speldenprikken van Rikkert Zuiderveld in het Frans vertaald. In de kapel van de Utrechtse Pieterskerk werd deze vertaling officieel gepresenteerd.

Zanger en tekstschrijver Rikkert Zuiderveld, vooral bekend van de christelijke liedjes die hij samen met zijn vrouw als duo Elly en Rikkert zingt, schreef een verzameling korte prikkelende teksten – aforismen – over kerk en geloof: Speldenprikken. Dat gebeurde op verzoek van de PKN in het kader van het reformatiejubileum. Met een knipoog naar de stellingen van Luther, werden het er precies 95.

René de Reuver, scriba van de PKN, overhandigde het eerste exemplaar van de vertaling – 95 coups d’épingle – aan Peter Wijntje, de voorzitter van het moderamen van de Waalse classis. Via een eigen classis maken de Franstalige kerken namelijk deel uit van de structuur van de PKN. ,,Dit voelt als iets teruggeven aan de Franse kerken van wat wij zelf ontvangen hebben uit dat taalgebied”, aldus De Reuver, waarbij hij onder meer verwees naar Calvijn. Het Nederlandse protestantisme heeft daarnaast veel te danken aan de Franstalige protestanten die in de zestiende eeuw en later vanuit de Zuidelijke Nederlanden (de Walen) en Frankrijk (de Hugenoten) naar Nederland vluchtten, stelde hij.

Wijntje gaf aan het mooi te vinden dat de PKN met dit boekje laat zien ,,dat zelfs een calvinist mag lachen als het om de Bijbelse boodschap gaat”. De Waalse Kerken vertaalden de aforismen niet alleen voor eigen gebruik, zei hij ook. De Franse editie, waarvan er tweeduizend exemplaren gemaakt zijn, zal verspreid worden binnen het samenwerkingsverband van Franse kerken buiten Frankrijk en zal daarmee de hele wereld over gaan. Roel Ottow, die de illustraties maakte, heeft daar rekening mee gehouden. Bij de tekst ‘Om één te zijn hoeft men het niet over alles ééns te zijn’, staan in de Nederlandse editie voetballers die door hun shirtje te herkennen zijn als een Ajax- en een Feijenoordspeler. In de Franse editie is voor andere tenues gekozen.

Deo Non Volente

Het vertalen van de stukjes was overigens nog een heel avontuur, volgens de Waalse predikant Roger Dewandeler, een van de twee vertalers die de teksten graag gebruikt om vergaderingen mee te openen. Hoe krijg je de kernachtige nuances die juist door de Nederlandse woordkeuze ontstaan goed vertaald? Ouderling Jacques Uitterlinde, de andere vertaler, geeft als voorbeeld: ‘Je leest vaak dat Deo Volente een bijeenkomst gepland is, maar nooit dat het Deo Non Volente is afgelast’. In het Frans wordt Deo Volente (D.V.) niet gebruikt zoals veelvuldig gebeurt in een deel van de Nederlandse kerken.

Zuidervelds beheersing van het Frans is onvoldoende om de vertalingen tot in detail te checken, maar hij kon wel zien dat er hier en daar wat woordspelingen misten. Hij haalt er een voorbeeld van aan: ‘Er is meer genade dan wij denken: de wereld is ervan vergeven’. Zouden de vertalers er nieuwe ingevoegd hebben? Hij betwijfelt het. ,,Fransen zijn daar niet zo van – die hebben toch een wat ander soort humor.”

Wat vindt Zuiderveld ervan dat hij internationaal gaat en zijn werk straks ook in plaatsen als Jeruzalem en Tunis ligt? Uiteraard vindt hij dat leuk en aardig, maar echt onder de indruk toont hij zich niet. ,,Het had van mij niet per se gehoeven.” Hij zet zijn zwarte mutsje op, pakt zijn gitaarkoffer in de ene en een zwarte canvas boodschappentas in de andere hand, en wandelt de Utrechtse binnenstad in.

95 speldenprikken is verkrijgbaar via www.webwinkel.pkn.nl.