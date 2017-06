Retraite is hip; toeloop op kloosterdagen

Lodewijk Born

Zo’n vierduizend mensen die afgelopen weekeinde een Nederlands klooster bezochten, kregen een herdruk van een kloosterglossy omdat de eerste druk stijf uitverkocht is. Het klooster is hip. Leo Fijen signaleert twee opvallende zaken. ,,Ten eerste: het klooster is in, en ten tweede: er wordt wel gezegd dat het christelijk geloof totaal achterhaald is voor veel mensen – en dat zal soms zeker zo zijn – maar we zien ook dat als het gaat om het zoeken naar een weg, bezinning, kloosters plekken zijn waar mensen graag naar toe gaan om iets van het mysterie, van God te ervaren.”

Fijen heeft in heel Nederland, en ook elders in Europa, vele kloosters bezocht. Hij maakte er als programmamaker van de RKK diverse tv-programma’s over. Als directeur van Uitgeverij Adveniat in Baarn bedacht hij de glossy Klooster!, die onlangs in een eerste oplage van vijftienduizend exemplaren verscheen. Dat blijkt echter niet genoeg. ,,Eind deze week is de tweede oplage klaar. Weer vijfduizend exemplaren. Je hoopt op een dergelijk succes, maar als het dan gebeurt, sta je wel even te kijken.”

Dit weekeinde openden 39 Nederlandse kloosters hun deuren in het kader van de Open Kloosterdagen. De organisatoren spreken van een zeer geslaagd weekeinde. De bewoners van de kloosters wilden met dit evenement de spirituele traditie van de deelnemende kloostergemeenschappen onder de aandacht brengen van het grote publiek. „Uit de bezoekcijfers blijkt nog steeds veel belangstelling voor het kloosterleven. Het ging niet om de gebouwen, maar om de mensen die er wonen en werken”, zei een woordvoerster van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR).

Behoefte

Fijen weet dat de kloosters zelf ook zeer verrast waren over de toeloop. ,,In Egmond-Binnen kwamen drie- tot vierhonderd bezoekers. Bij de trappisten in Berkel-Enschot en bij de Clarissen in Megen ook honderden. Dat geeft aan dat er behoefte is aan stilte- en inspiratieplekken.”

Van de glossy werden elf verschillende covers gemaakt, met op een daarvan ook een blik op Nijkleaster in Jorwert. Van deze Friese kloostergemeenschap werd in het blad een impressie gemaakt. Het klooster deed niet mee aan de Open Klooster-dagen.

Een vervolguitgave is al in de maak, want Fijen werkt samen met benedictijn en hoogleraar Thomas Quartier aan het boek Kloostermensen, waarin de verhalen, idealen en de spirituele zoektocht van betrokkenen bij de nieuwe lente van het religieus leven beschreven staan.