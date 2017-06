Petr Jašek, zijn gevangenschap, en daarna de pinkstervreugde in Praag

Leendert Wolters

Deze winter werd er intensief gebeden in de Tsjechische kerken voor Petr Jašek. Sinds 2015 zat hij in Sudan in de gevangenis. Op 27 februari dit jaar werd hij na 445 dagen vrijgelaten. Op pinksterzondag was er een dankdienst in de hoofdkerk van de Církev Bratrská.

Petr Jašek werkt voor de organisatie Voice of the Martyrs in Afrika. Hij wordt hierin gesteund door zijn gemeente in Kladno in West-Bohemen. In december 2015 reisde hij kort door Sudan en werd op het vliegveld gearresteerd op verdenking van ‘misdaden tegen de nationale veiligheid’.

Landelijk bekend

Omwille van de diplomatie werd de zaak lange tijd stilgehouden. Maar in Kladno begon Jašeks gemeente te vasten en te bidden voor zijn vrijlating. Pas in het najaar van 2016 werd het nieuws landelijk bekend, omdat Jašek moest voorkomen en werd veroordeeld. Door het hele land werd er gebeden en de Tsjechische Raad van Kerken pleitte bij de minister van Buitenlandse Zaken om actie te ondernemen. Korte tijd later werd hij vrijgelaten en op pinksterzondag deed hij zijn verhaal tijdens de dankdienst.

Petr Jašek vertelde dat hij als regiodirecteur in het najaar van 2015 bij een bijeenkomst van Sudanese voorgangers in Ethiopië was. Ze spraken over de houding van de regering jegens Sudanese christenen. Twee maanden later was Jašek zelf in Sudan en werd hij gevangen genomen en beschuldigd van spionage en wapenhandel. Het bleek dat de geheime dienst hem op de voet had gevolgd sinds zijn aankomst in het land.

Na de eerste verhoren werd Jašek in de cel gestopt. In een flits realiseerde hij zich dat hij de gevangenisdeur herkende. In een verontrustende droom, twee jaar eerder, had hij een visioen gehad van dit moment. Hij herinnerde zich ook dat hij gedroomd had, dat hij de diploma-uitreiking van zijn dochter zou missen. Petr Jašek besefte dat hij dus lang gevangen zou blijven.

Hoekje

Petr Jašek werd vastgezet met zes andere mannen, die vertelden dat ze strijders van Islamitische Staat waren. Als zij baden, moest hij in een hoekje van de cel staan, zodat zij hem niet konden zien. Jašek zelf had geen Bijbel, maar de Heilige Geest gaf hem van tijd tot tijd Bijbelteksten in. Hij vond steun in deze teksten door ze als gebed te reciteren in zijn gedachten. Hij vond rust in de glorie van God en in het gebed voor anderen.

Niettemin verslechterde de sfeer in de cel, en vernederden zijn celgenoten hem meer en meer. Hij moest met zijn blote handen het toilet schoonmaken. Hij zag het als geestelijke strijd. Na de vernedering volgde mishandeling: hij werd geschopt en met een houten stok geslagen. Toch getuigde hij ervan, dat hij juist op die momenten de grootste innerlijke vrede voelde en bleef bidden voor zijn familie en voor andere christenen die om hun geloof gevangen zitten.

Toen hij lichamelijk erg was verzwakt, vatten zijn celgenoten het plan op om hem te gaan waterboarden, een beruchte martelmethode waarbij je het gevoel krijgt dat je verdrinkt. Jašek was bang dat hij dat niet zou overleven. Een van de bewakers haalde hem op het laatste moment weg uit deze cel.

In de nieuwe gevangenis had hij iets meer vrijheid. Hij kreeg van een Tsjechische diplomaat een bijbel en op enkele momenten zag hij kans om met medegevangenen het evangelie te delen. Ook was hij in de gelegenheid om opnieuw contact te leggen met de twee voorgangers die hij in 2015 had ontmoet, en die ook gevangen waren gezet. In de gevangeniskapel preekten ze voor elkaar en voor vele jonge gelovigen die gevangen bleken te zitten. Ze ontdekten dat God hen wil gebruiken ín de gevangenis.

Hoorbaar

Tegelijkertijd werd er niet alleen in Kladno, in Tjsechië, gebeden voor zijn vrijlating. Sudanese christenen reisden af naar de gevangenis en stonden buiten zo luid te zingen dat het binnen hoorbaar was.

Uiteindelijk, na een lang proces, werd Jašek tot twintig jaar celstraf veroordeeld. Het einde van het juridische proces opende de weg voor diplomatieke druk. Na 445 dagen in de cel ontving Jašek gratie en keerde hij met de minister van Buitenlandse Zaken terug in Praag. Op het vliegveld getuigde hij van zijn geloof en de steun die hij van God had ontvangen.

Zijn kerk in Kladno, echter, bleef bidden en vasten voor de twee Sudanese voorgangers die met Petr Jašek gevangen waren gezet. Zij kwamen vorige maand vrij. De kerk in Kladno bidt en vast nog 445 dagen door. Nu uit vreugde en om God te danken.

Leendert Wolters werkt samen met zijn vrouw Nelleke namens de GZB in Tsjechië.