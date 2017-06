Ook bang voor de kiezer

Tamarah Benima

Koren op de molen van de referenda-critici. Zo zal de uitslag van de verkiezingen in Engeland door hen wel worden geïnterpreteerd. Zie je wel: referenda ondermijnen de democratie.

Premier David Cameron struikelde over het brexit-referendum. En nu is Theresa May ernstig verzwakt door verkiezingen die door het referendum nodig werden geacht. Ik ben erg voor referenda. Dus mijn analyse is een totaal andere. De verkiezingsuitslag in Engeland geeft juist aan dat de bevolking veel vaker naar de referendum-stembus zou moeten om te laten weten wat ze van afzonderlijke onderwerpen vindt. Door de jaren heen. Zodat het een regering en een overheid veel duidelijker is wat het daadwerkelijke draagvlak is voor belangrijke (en wat mij betreft) minder belangrijke onderwerpen. Nu kwam de brexit voor heel veel politici en commentatoren uit de lucht vallen. Nu waren de politici en de ambtenaren, de lobbyïsten en de politieke medewerkers van de Europese Unie met stomheid geslagen. Als er veel vaker en veel eerder was begonnen met het bevragen van de kiezers was hen dat bespaard gebleven.

Dat alles geldt trouwens ook voor Nederland. Dat er in achterkamertjes moet worden onderhandeld tussen partijen snap ik heel goed. Dat je niet alle kaarten op tafel kunt leggen – via tv, krant, sociale media – als er compromissen moeten worden gevonden, snap ik heel goed. Maar de oorzaak van het feit dat er zo ontzettend veel compromissen moeten worden gezocht tijdens de formatie is het geven dat de kiezer tijdens de regeringsperiode absoluut niets meer te zeggen heeft. Als dat wel het geval zou zijn, zouden er gaandeweg oplossingen kunnen worden aangedragen waar in ieder geval onder de bevolking draagvlak voor is. En dus geen oplossingen waar alleen draagvlak voor is onder een gedeelte van de Kamerleden en de ambtenaren. Overigens, D66, ooit een ferm voorstander het districtenstelsel (zoals dat in Engeland bestaat), zwijgt nu ook dat stelsel aantoonbaar geen sterke regering heeft opgeleverd. Maar ja, D66 is net zo bang voor de kiezer als de andere partijen.