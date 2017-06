Les voor Klaver

Contrapunt

Sytze Faber

Waartoe zijn de westerse democratieën op aarde? Nergens staat het zo puntig omschreven als in artikel 1 van de Nederlandse grondwet. ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie op welke grond dan ook is niet toegestaan.’ Kernpunt van de democratische rechtsstaat is de gelijkwaardigheid van mensen. Een echo van de hoopgevende wijsheid: er is één volk, de mensheid!

De democratie verliest haar ziel als er onderscheid gemaakt wordt tussen mensen. Zoals tijdens Hitler-Duitsland tussen Übermenschen en Untermenschen; tussen blanke, raszuivere Germanen enerzijds en Joden, zigeuners, homo’s en gehandicapten anderzijds. De democratie kan dat over zichzelf afroepen. Hitler kwam, mede dankzij het karakterloze meebuigen van middenpartijen, door reguliere verkiezingen aan de macht. Dat kan opnieuw gebeuren. Waarom niet?

Kapot

Wie zet er nog een sou op de democratische gezindheid van president Trump? Hij ademt kwaadaardigheid. Seksisme en het uitsluiten van mensen lijkt in zijn genen te zitten. Kansarmen neemt hij bij voorkeur te grazen. Liegen doet hij op de automatische piloot. De vrije pers en de onafhankelijke rechtspraak, dé steunpilaren van de democratische rechtsstaat, ondermijnt hij stelselmatig met verdachtmakingen. Waar staat hij voor? Voor het kapot maken van wat goed is en wat hoop biedt.

De EU wil hij, net als Poetin, het liefst ontwrichten. Ziet hij als een sta-in-de-weg. Met Theresa May en de door haar bewierookte harde brexit loopt hij weg. Als het in haar machtspolitieke kraam te pas komt verandert May net zo snel van mening als Trump.

Zoals bij vrijwel elke aanslag stonden ook nu daders van de recente aanslag in Londen op de radar van de inlichtingendiensten. En weer werden ze onderschat, konden ze gaan en staan waar ze wilden. Waarom niet meer menskracht voor de politie en meer geavanceerde technieken voor de opsporingsdiensten? Dat dient de hoogste prioriteit te krijgen. May pleitte echter (ook) voor het schrappen van een aantal mensenrechten. Bij dreigingen van buitenaf de eigen geloofsbrieven en beginselen verkwanselen? Precies wat de moslimterroristen willen. Haar verre voorganger en partijgenoot Winston Churchill, die in de strijd tegen Hitler van geen krimp wilde weten, zal zich in zijn graf hebben omgedraaid.

Ministersposten

In de Verenigde Staten kon de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton haar uit het niets opgedoken rivaal Bernie Sanders maar ternauwernood van het lijf houden. In een paar weken tijd slaagde Labourleider Jeremy Corbyn erin premier May te pootjehaken. Zeven maanden geleden was Emmanuel Macron in Frankrijk een politieke outsider zonder eigen partij. Nu is hij president. Het ziet ernaar uit dat hij bij de parlementsverkiezingen ook een mooie klapper gaat maken.

Wat hebben Sanders, Corbyn en Macron gemeen? Zij handelen in tegenstelling tot populisten en veel gevestigde politici niet in angstgevoelens. Ze stralen hoop uit. Willen dat de overheid weer een bondgenoot wordt van kansarmen en verschoppelingen. Deze twee pijlen heeft ook Jesse Klaver op zijn boog. Ook met succes. GroenLinks boekte op 15 maart de grootste winst, ging van vier naar veertien zetels. CDA en VVD, die bijvoorbeeld wat migratie betreft Wilders op een haar na zijn genaderd, hebben er echter wel bijna vier keer zoveel. In een coalitie met zoveel tegenmacht dreigt Klaver snel zijn glans te verliezen. Hij dient daarom nu intern al twee ministersposten te claimen, waarvan er minstens één beeldbepalend zal moeten zijn. Dat verzuimde de ChristenUnie te doen toen ze tien jaar geleden voor het eerst ging regeren. Met alle politieke onzichtbaarheid van dien. Kan Klaver van leren.

Reageren? fabersyma@gmail.com