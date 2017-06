Een rondleiding op het glibberige terrein van de Heilige Geest

Tjerk de Reus

De ‘gaven van de Geest’ is een onderwerp waar het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk zich de laatste tijd nadrukkelijk op richt. Kunnen predikanten en gelovigen uit de voeten met zaken als profetie en genezing?

De Geestesgaven ofwel de ‘charismata’ zijn geen exotisch thema meer in de Nederlandse kerken. Dat is wel eens anders geweest. In de twintigste eeuw was het een van de kroonjuwelen van de Pinksterkerken, die wereldwijd het ‘bijzondere werk van de Geest’ op de agenda hebben gezet. Daarbij ging het over ‘de doop met de Geest’ en ‘de inwoning van de Geest’, over tongentaal en gebedsgenezing.

Intussen is er is veel veranderd. Ook in de gevestigde kerken spreekt men over de Geest op een manier die aan de Pinksterkerken herinnert. Maar dan gaat het vaak niet zo nadrukkelijk om de speciale ‘gaven’ van de Geest, zoals tongentaal, gebedsgenezing en profetie. De charismatische ervaring is dan wel breder verspreid, maar heeft gaandeweg zijn hoge voltage verloren. Het is uitgemond in een persoonlijke beleefde relatie met God, waarin nabijheid en levensleiding de hoofdrol spelen. Dit geldt ook voor de evangelische beweging in Nederland, die grotendeels níét charismatisch is.

Charismatische kaart

In dat licht is het opmerkelijk dat het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk nu met stelligheid de charismatische kaart trekt. Men wil graag ‘meer’ van God zien en dan ook ‘meer’ van de Geest. Ter stimulering van dit alles brengt het Evangelisch Werkverband het boek God in ons midden op de Nederlandse markt, geschreven door de Amerikaanse predikant Sam Storms.

In God in ons midden kom je meteen zes aanbevelingen tegen en vervolgens nog twee ‘voorwoorden’. Ron van der Spoel, Hans Eschbach, Jan-Maarten Goedhart, Gerrit Vreugdenhil en anderen benadrukken dat de in Nederland onbekende Sam Storms heel Bijbels en praktisch is, en bovendien voor misstanden en manipulatie waarschuwt. Een veilige gids op glibberig terrein, kortom.

Hans Maat, voorzitter van het Evangelisch Werkverband, schrijft in zijn voorwoord: ‘Als je echt naar een diepere geestelijke ervaring zoekt, dan zal dat niet zonder toewijding en zelfopoffering gaan. Dit boek kan je over een drempel heen helpen zodat je de kracht en de gaven van de Geest in je persoonlijke leven kunt toelaten’. Daarmee knoopt hij aan bij de vorig jaar gehouden conferentie There is more, waarbij men ook al op een intensiever leven met de Geest mikte. Maar níét door traditionele kerkelijkheid af te wijzen – die indruk wil het Evangelisch Werkverband vermijden. Sam Storms wordt nadrukkelijk een ‘charismatisch calvinist’ genoemd, kennelijk met de bedoeling vertrouwen te weken bij de grotendeels traditioneel-kerkelijke achterban van het Evangelisch Werkverband.

Profetie

En inderdaad, Storms is een gids van het betere soort. Als je niet bekend bent met de charismatische geloofservaring, kun je je prima door hem laten ‘rondleiden’. Storms legt in de eerste hoofdstukken nadruk op vasten en bidden, als de weg waarop de Geestesgaven ontdekt en ontvangen kunnen worden. Als die omtrekkende bewegingen gemaakt zijn, vraagt hij aandacht voor de gave van genezing, voor profetie en voor bevrijdingspastoraat, waarna nog thema’s van algemene aard de revue passeren. Het valt op dat de meeste aandacht uitgaat naar de gave van profetie, en dat zal de ‘calvinisten’ in de achterban van het Evangelisch Werkverband goed doen. Profetie wordt naar gereformeerd gebruik opgevat als de verkondiging of de bediening van het Woord, en vormt de corebusiness van protestantse kerken.

Maar bij Storms gaat het wel duidelijk een andere kant op. Profetie is bij hem het verkrijgen van bovennatuurlijke kennis, rechtstreeks van de Geest. Hij schrijft uitvoerig over het verschil tussen ‘iets op je hart krijgen’ en een echte profetie, steeds geïllustreerd met verhalen uit de praktijk. Bij een echte profetie gaat het om informatie die je niet op een andere manier had kunnen weten. Een onthulling dus vanuit het bovennatuurlijke, die de strekking heeft van bemoediging, terechtwijzing of troost. Storms gelooft dat God op deze directe manier met de gemeente omgaat en de gelovigen leidt. Er is een voortdurende wisselwerking tussen aarde en hemel, tussen het natuurlijke en het bovennatuurlijke. De relatie met het karakter van oudtestamentische profetieën, die vaak een concrete toespitsing zijn van de kern van de Thora, staat hierbij op de achtergrond. Profetie komt bij Storms vaak neer op voorspellingen en opzienbarende informatie, met een opbouwend doel.

Wat voor Storms vanzelfsprekend is – een voortdurend contact met God door de Geest – kan heel bevreemdend zijn voor veel hedendaagse gelovigen. Je vraagt je af hoe de protestantse predikanten die enthousiast over Storms zijn, de brug zullen slaan tussen Storms’ intens beleefde spiritualiteit en het gewone leven van de doorsnee gelovige in een seculiere cultuur.

God in ons midden. De gaven van de Geest in de praktijk. Sam Storms. Uitgeverij Meer! 19,95 euro