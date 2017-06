De wereld is beter als we streven naar vrouwelijk leiderschap

Pieter Anko de Vries

Een vrouwelijker stijl van leidinggeven kan in veel organisaties de gang van zaken beter laten verlopen dan we denken. Het verhaal van Joke Storm-Bosch is daarvan een voorbeeld.

De leider van Engeland tijdens de Tweede Wereldoorlog, Winston Churchill, schijnt ooit gezegd te hebben dat de Nederlandse koningin Wilhelmina van de regering in ballingschap in Londen de enige man in haar kabinet was.

Zijn opmerking zou misschien ook hebben kunnen gelden voor premier Margaret Thatcher die van 1979 tot 1990 de leider was van het Verenigd Koninkrijk. Beide vrouwen stonden niet echt bekend om hun typisch vrouwelijke manier van leidinggeven.

Toch kan een vrouwelijke stijl van leidinggeven meerwaarde bieden aan een organisatie. Joke Storm-Bosch laat daarover geen twijfel bestaan in het boek De duit en de fluit. Vrouwelijker leidinggeven. In dit werk worden de ervaringen die ze meemaakte in haar leven en haar carrièreverloop in verschillende geledingen van de samenleving, beschreven door Joost Bijlsma, journalist en uitgever van zakelijke publicaties. Ook staan er interviews in met mensen die hun sporen hebben verdiend, zoals bio-psycholoog Martine Delfos, D66-voorzitter Letty Demmers, en Jos de Blok, directeur van Buurtzorg, een zorginstelling die er naar streeft de bureaucratie te verminderen en te werken zonder managers.

Motivatie

Joke Storm heeft zich gedurende haar maatschappelijke loopbaan ontwikkeld van verpleegkundige tot topbestuurder en toezichthouder. In het boek komen alle problemen en vraagstukken aan de orde waarmee veel vrouwen te maken hebben als ze hoger stijgen op de maatschappelijke ladder. De kern van haar boodschap is dat vrouwen zich niet moeten laten weerhouden om de top te bereiken. En dan gaat het niet in eerste instantie om geld of aanzien. Misschien is het ontvangen van waardering voor het werk dat je doet wel de grootste motivatie voor je ambitie.

Het is interessant te lezen hoe Joke Storm de nadruk legt op het partnerschap – in haar geval tussen haar en haar echtgenoot. ,,Achter een sterke vrouw staat een sterke man. Meestal hoor je deze andersom, bij ondernemers die hun successen mede toeschrijven aan hun vrouw. Maar bij mij geldt dit citaat letterlijk. Zonder mijn man had ik nooit kunnen doen wat mijn hart mij ingeeft.”

Wat zijn nou belangrijke elementen van vrouwelijk leiderschap? Het is in ieder geval niet alleen voorbehouden aan vrouwen, ook mannen kunnen vrouwelijk leiderschap leren. Dat zegt Jos de Blok van Buurtzorg. Zijn organisatie is ‘matriarchaal georganiseerd’. Dat betekent dat ‘vrouwelijke’ eigenschappen als samenwerken, verbinden en continuïteit belangrijk zijn. Met Buurtzorg laat hij zien dat er een alternatief is voor de top-down-apenrotsen die we nu vaak tegenkomen in de Nederlandse zorgsector.

De duit en de fluit. Joost Bijlsma. Magma Publicaties, 19,95 euro