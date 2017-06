Zo ziet Trump de wereld: de VS tegen de anderen

Niek van der Molen

Donald Trump valt veel te verwijten, maar niet dat hij geen duidelijke visie heeft op wat goed of slecht zou zijn voor de Verenigde Staten. Afgezien van de vraag of hij gelijk heeft, is in zijn optiek de huidige liberale wereldorde, (nog) geleid door de VS, in het nadeel van zijn land. Ga maar na. Door vrijhandelsakkoorden verdwijnen er banen naar het buitenland. De VS draaien in NAVO-verband op voor de financiering van de veiligheid van de Europeanen. Het handelsoverschot van de EU, met Duitsland voorop, brengt de Amerikaanse economie schade toe. En door het klimaatakkoord van Parijs verdwijnen er banen in de VS en krijgen de grote rivalen China en Europa concurrentievoordelen.

Trump die in zijn buitenlandse beleid de economische belangen van de VS voorop stelt (America First) heeft zich daarom tot doel gesteld Amerika te bevrijden van zijn internationale verantwoordelijkheden. Nogmaals, of die verplichtingen zoals Trump meent inderdaad in het nadeel zijn van de VS is discutabel, maar Trump handelt daar wel naar.

Op zijn eerste werkdag trok Trump meteen de stekker uit het door hem verfoeide Trans-Pacific Partnership (TPP), het vrijhandelsverdrag met Australië, Canada, Mexico, Japan en Chili. Vervolgens werd het overleg over het Europees-Amerikaanse TTIP stilgelegd, ook met het argument dat daardoor banen naar het buitenland wegsijpelen.

Zondebok

Trump wenst zijn handen ook niet te binden aan bondgenootschappelijke verdragen. De Europese wanbetalende NAVO-partners kregen vorige week de boodschap dat de VS niet meer vanzelfsprekend opdraaien voor hun bescherming. Trump weigerde zich voluit te scharen achter Artikel 5 uit het NAVO-handvest waarin staat dat een aanval op één lidstaat wordt gezien als een aanval op alle lidstaten.

Het Amerikaanse budget voor de Verenigde Naties is dermate door Trump gekortwiekt dat de volken-organisatie naar eigen zeggen vreest dat het essentiële taken niet meer kan uitvoeren.

De Europese Unie is Trumps favoriete zondebok. Hij ziet de EU (een ‘vehikel voor Duitsland’) niet als een vriend, maar als een concurrent. Hij juicht de brexit toe omdat dit de EU verzwakt. Trump zei vorige week dat ,,Duitsers slecht, heel slecht zijn”, omdat ze meer exporteren dan importeren en hij is daarom voorstander van protectionistische maatregelen.

Klimaatakkoord

Niet alleen op veiligheids- en handelsgebied trekt het Amerika van Trump zich verder terug uit de wereld. Donderdag kondigde Trump aan dat hij uit het klimaatakkoord van Parijs stapt omdat dit de Amerikaanse burgers op kosten zou jagen.

De bestaande wereldorde wordt drastisch opgeschud. Dat wordt met name in Europa gevoeld. Amerika is niet langer de voogd en beschermer van het oude continent. Van de weeromstuit maakt zich een nieuw elan meester van de EU dat ineens weer de eigen relevantie ontdekt. Brussel komt met nieuwe plannen voor een diepere integratie, het Frans-Duitse motorblok begint weer te lopen en de oproep van de Duitse bondskanselier Angela Merkel aan Europa om het lot in eigen handen te nemen ontmoet brede weerklank.

Een verenigd Europa (met dank aan Trump), zou het er dan toch van komen?