Van kwartet naar kwintet!

Sytze Faber

Edith Schippers en Herman Tjeenk Willink: twee werelden. Zij: partijtijgerin, meelevend lid van het Haagse genootschap Ons kent Ons. Hij: onafhankelijke geest, geen clubjesman, toekomstgericht.

Vorige week ging Schippers als informateur/verkenner kopje onder. D66’er Alexander Pechtold kielhaalde op eigen houtje Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Om bij voorbaat een coalitie met de ChristenUnie te torpederen. Schippers stond erbij en keek ernaar. Dat betekende voor haar einde oefening. Terecht, ze was onzichtbaar toen het er op aankwam. Niet de juiste vrouw op de juiste plaats.

De huidige politieke versnippering leidt, zeker bij een kabinetsformatie, tot extreem risicomijdend gedrag. De politieke leiders blijven eindeloos hun voorspelbare pirouettes draaien. Geen durf, geen initiatieven, stilstand. Voor een prominent lid van Ons kent Ons is het onbegonnen werk daar doorheen te komen en een doorbraak te bewerkstelligen. Zeker nadat de Kamer de koning uit de formatie heeft gefietst is een onafhankelijke, een boven de partijen staande procesbegeleider onontbeerlijk. Met de komst van de nieuwe informateur – mede dankzij Schippers, ere wie ere toekomt – is daarin nu voorzien. Tjeenk Willink een beetje als vermomde koning.

Vrijwel iedereen gaat ervan uit dat gekoerst zal worden richting een vierpartijenkabinet van VVD, CDA, D66 plus GroenLinks. Zou dit kwartet uiteindelijk echter niet kunnen uitmonden in een kwintet? Dat ook de ChristenUnie dus nog gaat aanhaken? Gert-Jan Segers zei dat alleen een wonder de ChristenUnie nog kan laten terugkeren aan de formatietafel. Lijkt mij wat te metafysisch gedacht. Het wordt wat prozaïscher als men het spoor van de belangen volgt.

Verzinken

Regeren, zo leert de geschiedenis, draait voor het ideologiearme D66 vrijwel steevast uit op een daverende verkiezingsnederlaag. Blinken en daarna prompt weer verzinken. Met de ChristenUnie in plaats van GroenLinks als vierde partij lijkt de afgrond bij voorbaat al niet meer te vermijden. Een markant profileringspunt voor het D66 van Pechtold is immers het individuele beschikkingsrecht bij vraagstukken van leven en dood. De ChristenUnie is het daar faliekant mee oneens. Vandaar die cowboyachtige eliminatie van de ChristenUnie door Pechtold.

Maar in feite was hij alleen maar bezig met het verplaatsen van dozen. Zeker met de ChristenUnie in de oppositie zal CDA-leider Sybrand Buma namelijk niet te vermurwen zijn om Pechtold ook maar een millimeter tegemoet te komen bij zijn zelfbeschikkingsdenken. Daar staat dan kereltje Pechtold, die vorig jaar al luidkeels verkondigde de politiek te zullen verlaten als D66 dit jaar weer niet gaat regeren (en hij dus ook geen vicepremier kan worden). Niet GroenLinks óf de ChristenUnie, maar GroenLinks én de ChristenUnie zou een uitweg kunnen bieden. Daar pleit ook nog iets anders voor.

Uit een door mij op 18 februari en 18 maart ook al gememoreerd vergelijkend onderzoek van hoogleraren en advocaten blijkt dat onze rechtsstaat aan het kwakkelen is. Vooral de VVD en het CDA staan niet stevig in de schoenen. Er is maar één partij brandschoon: de ChristenUnie. Gert-Jan Segers en de zijnen steken de trompet helder. Vrijheden die we zelf willen, dienen we andersdenkenden ook te gunnen. Dit credo, zonder mitsen en maren, zal ook informateur Tjeenk Willink aanspreken. Hij heeft herhaaldelijk laten blijken, ook in zijn eerste persconferentie afgelopen week, dat de rechtsstaat hem aan het hart gebakken is.

De terugkeer van de ChristenUnie (naast GroenLinks) aan de formatietafel zal uit rechtstatelijk oogpunt zonder meer een aanwinst zijn. Of het nu doorgaat voor prozaïsch eigenbelang (van Buma en Pechtold) of voor een wonder: dat het kwartet een kwintet moge worden!

Reageren? fabersyma@gmail.com