Ron van den Hout tot vijfde bisschop van Groningen-Leeuwarden gewijd

Dick Vos

In een afgeladen Sint-Jozefkathedraal in Groningen nam Ron van den Hout op 3 juni de bisschopszetel in bezit. Kerkkrimp vraagt om geduld, gaf hij daarbij aan. Laten we elkaar niet overvragen.

Het was een bijzonder gezicht op de zaterdagmiddag voor Pinksteren in de stad Groningen. Tussen de honderden mensen die van de Sint-Jozefkathedraal naar de Martinikerk liepen, vielen nogal wat priesterboordjes op. En die werden niet alleen gedragen door priesters in zwart pak met zwart overhemd. Er liepen ook nogal wat mannen in soutanes, in lange wapperende zwarte priesterkleden met knoopjes vanaf het witte boordje tot vlak boven de schoenen. Uit heel Nederland waren geestelijken naar de bisschopswijding van Ron van den Hout (52) gekomen. Alleen al uit het bisdom Den Bosch, waar Van den Hout werkzaam was, waren ’s ochtends twee touringcars vol geestelijken naar het Noorden getrokken. Met zevenhonderd aanwezigen was de kerk tot op de laatste stoel gevuld.

Onder de aanwezingen waren ook emeriti als kardinaal Ad Simonis en bisschop Philippe Bär. Ook de commissaris van de Koning in Friesland, Arno Brok en de commissaris van de Koning in Groningen, René Paas woonden de plechtigheid bij.

Apostolische lijn

Een wijding tot bisschop bestaat uit verschillende onderdelen met symbolische betekenissen. Antwoordend op een groot aantal vragen moet de ‘wijdeling’ onder meer aangeven dat hij het evangelie wil dienen, een goed herder wil zijn en gehoorzaam aan de opvolger van de apostel Petrus, de paus.

In een lang gezongen gebed, een litanie, roept de geloofsgemeenschap vervolgens de hulp in van een lange rij heiligen, om te bidden om Gods barmhartigheid voor de wijdeling. Deze ligt dan plat op de grond voor het altaar, zich als kleine mens geheel overgevend aan Gods genade.

In de handoplegging door achtereenvolgens alle aanwezige bisschoppen wordt tot uitdrukking gebracht dat de bisschoppen hem opnemen in hun college, hem de Geest doorgeven en hem aanwijzen als behorend tot de opvolgers van de apostelen. Zalving met chrisma, een mengsel van olijfolie en balsem, symboliseert dat de nieuwe bisschop deel heeft aan het hogepriesterschap van Christus. Het evangelieboek dat bij zijn functie hoort wordt eerst boven zijn hoofd gehouden; daaraan dient zijn persoon ondergeschikt te zijn.

Vervolgens krijgt hij een ring, een mijter en een staf. De ring symboliseert de band van de bisschop met de kerk, de mijter staat voor het streven naar heiligheid en de staf illustreert de herderlijke functie van een bisschop. Wanneer een bisschop verbonden wordt aan een bisdom, wordt dat gesymboliseerd door het in bezit nemen van de cathedra, oftewel de bisschopszetel in de kathedraal.

Pakket

Zodra Van den Hout plaatsgenomen had op de zetel, begonnen de klokken van de kerk te luiden. Een lang applaus steeg op, als wilden de aanwezigen hun instemming ermee tot uitdrukking brengen. In optocht kwamen de vier provincievlaggen van het bisdom de kerk in en de verschillende gewesten brachten de nieuwe bisschop een pakket lokale lekkernijen als cadeau. Het Friese pakket bevatte in ieder geval dúmkes, sûkerbôle en een Frysk Slokje.

Aan het einde van de viering zei Van den Hout met betrekking tot de toekomst van het bisdom, dat het een ontdekkingstocht zou gaan worden hoe enerzijds het algemeen kerkelijk beleid en anderzijds de geschiedenis en de verwachtingen van het bisdom zich zouden gaan mengen met zijn persoon.

Van den Hout sprak de hoop uit alle medewerkers binnen het bisdom snel te leren kennen en samen te gaan bouwen aan de ‘Kerk van het Noorden’. Belangstellenden in Friesland kunnen komende zondag kennismaken met bisschop Van den Hout. In het kader van de Bonifatiusdagen zal hij voorgaan in de parochiekerk in Dokkum en deelnemen aan de daaropvolgende processie.

Vertrouwen

Tijdens de receptie na de viering, in de protestantse Martinikerk in Groningen, gaf pastoor Paul Verheijen uit Dokkum aan terug te kijken op een prachtige viering. ,,De toespraak van de nieuwe bisschop was helemaal in lijn met wat hij zei toen hij zich twee maanden geleden presenteerde: eerst elkaar maar eens wat beter leren kennen. Ik heb geen enkele reden om te twijfelen aan die intentie en ik zie de toekomst wat dat betreft met vertrouwen tegemoet.”

Marcel Sarot, katholiek hoogleraar fundamentele theologie aan Tilburg University, meende dat het een bisschopswijding was die paste in Noord-Nederland. Het geheel was nuchter, eenvoudig en zonder poespas. Dat had hij ook wel eens anders meegemaakt.

De receptie was ook het moment om officieel afscheid te nemen van bisschop Gerard de Korte. Niet wetend hoe lang het zou duren voor een volgende bisschop geïnstalleerd zou worden, was dat in het verleden zo afgesproken. Hij werd toegesproken door pastoor Peter Wellen, diocesaan-administrator in het bisschopsloze tijdperk, en kreeg een boek met een impressie in foto’s van acht jaar bisdom Groningen-Leeuwarden, een tijd waarvan hij aangaf had dat het een gelukkige tijd geweest was.