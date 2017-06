Pechtold won de slag, maar de oorlog?

De Haagse week

Henk van der Laan

Wat D66-leider Alexander Pechtold vorige week liet zien aan Gert-Jan Segers (ChristenUnie) verdient misschien niet de schoonheidsprijs, maar was tegelijk een knap staaltje machtspolitiek. Zo voorkwam Pechtold in een klap dat hij alsnog een coalitie inrolde die hij zelf niet zag zitten.

Pechtolds D66 is de enige partij voor wie de combinatie VVD, CDA, D66 en GroenLinks de eerste voorkeur had. Dit overleg strandde op de wens van VVD en CDA om met Noord-Afrika een zelfde deal over vluchtelingen te sluiten als met Turkije. Hoewel een theoretischvoornemen – want Nederland kan dit niet in zijn eentje beslissen en dus vergt het een slepende diplomatiek proces – was het voor GroenLinks zo principieel onjuist, dat het overleg werd afgekapt.

Nadat VVD en CDA verhinderden dat Pechtolds favoriete coalitie er zou komen, sloeg hij met een klap de voorkeur van, met name, het CDA van tafel. Pechtold verraste Segers met een lijst met D66-ideeën en de vraag of Segers alvast kon zeggen waar zijn onderhandelingsruimte was. Segers, die dacht dat er slechts een oriënterend gesprek zou worden gevoerd, was terecht geschoffeerd. Als je vooraf al gaat zeggen hoe ver je wilt gaan in onderhandelingen, ondergraaf je je onderhandelingspositie.

Zijn de christelijke standpunten van de ChristenUnie voor D66 dan zo onaanvaardbaar? Gek genoeg niet. Uit het verslag van Schippers blijkt dat Pechtold best in een coalitie met de ChristenUnie wil, maar niet in combinatie met VVD en CDA. In haar verslag schrijft Schippers over haar gesprek met Pechtold de dag voor het wensenlijstje: ‘De combinatie CDA-D66-GL-SP-PvdA-CU zou door de voorzitter van de D66-fractie niet worden geblokkeerd indien de voorzitter van de CDA-fractie hiertoe bereid zou worden gevonden.’ Kortom: in een centrum-linkse coalitie was D66 wel bereid om met de ChristenUnie te regeren. Dat zet Pechtolds ,,onwenselijk” in een ander daglicht.

Partijpolitieke noodzaak

Pechtold wil namelijk coûte que coûte niet de progressiefste partij in een coalitie worden. Want dan krijgt D66 vier jaar lang alle kritiek vanuit links over migratie, klimaat en economie over zich heen. Pechtolds pleidooi voor een kabinet dat conservatief en progressief verbindt, is geen idealistisch verhaal over verbinding zoeken in de samenleving, maar partijpolitieke noodzaak. De vorige keer dat D66 de progressiefste in een coalitie was, het kabinet-Balkenende II (2003-2006), overleefde de partij dit nog maar net. Het was Pechtold die de partij toen uit het moeras trok en van nieuw elan voorzag. Dat nooit weer, moet hij gedacht hebben.

Omdat alle theoretische alternatieven voor een meerderheidskabinet nu niet mogelijk blijken, kan het niet anders of informateur Herman Tjeenk Willink gaat aankoersen op een hervatting van de gesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks.

Pechtold heeft daarom deze slag gewonnen, maar de oorlog gaat hij verliezen. Want CDA-leider Buma is nog altijd zeer ontstemd over Pechtolds actie. En dat geeft rot in het fundament van het nieuwe kabinet. Zonder CDA en D66 is geen coalitie mogelijk – zij zijn op elkaar aangewezen. Als er tussen deze twee partijen spanning blijft bestaan, is dat een ingebakken kabinetscrisis.