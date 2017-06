Opwekking 2017: zonovergoten en vredig nieuwe inspiratie opdoen

Hanneke Goudappel

Vredig, gemoedelijk en verdraagzaam. Zo typeren bezoekers van de Pinksterconferentie Opwekking de sfeer. De zonovergoten zevenenveertigste editie trok 65.000 bezoekers naar de polder.

Het evenemententerrein van Walibi Holland bij Biddinghuizen was tijdens het pinksterweekend omgetoverd tot een waar dorp. Van eettentjes en terrasjes, een grote boeken- en cadeaushop tot een Missionplaza, waar tal van organisaties op het gebied van evangelisatie, ontwikkelingswerk en hulpverlening zich presenteerden. Een enorme organisatie, met ruim twintigduizend mensen die op de camping bivakkeerden en dagelijks nog eens duizenden daggasten.

,,Honderdduizend complimenten voor de organisatie, want alles is hier ontzettend goed geregeld”, constateert een politieagente die met haar collega op het gemak over het terrein patrouilleert. ,,Ik ben zelf geen christen, maar wat ik hier zie is geweldig. De sfeer is heel goed, de bezoekers gaan fantastisch met elkaar om. Bij een evenement van dit formaat is er volgens protocol politie aanwezig, maar wij hebben hier niet veel te doen.”

Samenzijn

Wie je ook spreekt op het terrein, iedereen roemt de sfeer en het samenzijn. ,,Elk jaar als ik na Opwekking terugrijd naar huis, denk ik: kon het altijd maar zo zijn”, zegt Melle Zandberg (30), die met een rood 4e Musketier T-shirt snacks verkoopt bij de tent van de christelijke mannenbeweging. ,,Het gaat er hier gemoedelijk aan toe: mensen helpen elkaar. Loopt er iemand te zeulen met een zware tas? Dan help je even. Zo gaat het ook met de tentopbouw en -afbraak. Ligt er rommel op de grond? Er is altijd wel iemand die het opraapt.”

Bovendien heeft Opwekking voor Zandberg, die opgroeide in Waskemeer, een bijzondere lading: in 2006 leerde hij er zijn vrouw kennen en in 2007 vroeg hij haar hier ten huwelijk via een reclamevliegtuig. Op de sleep stond: ‘Jorieke, wil je met me trouwen?’ Met hun twee kinderen en derde op komst wonen ze tegenwoordig in Westerhaar bij Almelo.

Vanuit alle hoeken van Nederland en België zijn mensen naar de Pinksterconferentie gekomen. Op een van de ‘Frieslandveldjes’ staat de tent van Wouter Venema (39), zijn vrouw Klaske en drie kinderen. Zelf twijfelde hij na vele jaren Opwekking of hij dit jaar weer zou gaan. Het massale ging hem een beetje tegenstaan. ,,Ik ben toch gegaan, omdat onze dochters van acht en negen jaar het hier zo mooi vinden. Zij genieten enorm van het kinderprogramma. Zelf geniet ik toch ook weer van de sfeer. En uit de diensten neem ik ook altijd wel iets mee.”

50.000 brieven

‘Gods Geest geeft LEV’ was dit jaar het thema van de conferentie. Dit Hebreeuwse woord – lev – betekent kracht, moed, durf en hart. In een van de diensten sprak de Belgische theoloog Patrick Nullens, rector van de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Hij vergeleek de pinksterconferentie met een groot postverdeelcentrum. Hier vandaan stuurt God vijftigduizend brieven naar Nederland en België, aldus Nullens, verwijzend naar de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs (3:3). ,,Ieder van jullie is een brief van Christus, niet met inkt geschreven maar door Gods Geest. Iedere brief is uniek. Het papier is je hart. Wie zijn de lezers? Je buren, collega’s, vrienden, de mensen met wie je dagelijks omgaat.”

Wat staat er in die brieven? Woorden van vrijheid, liefde en wijsheid, die Gods Geest op ons hart schrijft, zegt Nullens. Dat gaat overigens niet vanzelf. In de veelgehoorde kreet ‘Volg je hart’ schuilt een gevaar, stelt hij. ,,Jammer genoeg is ons hart van nature niet vrij, niet liefdevol en niet wijs. Wanneer we de Geest toelaten in ons leven, stelt die een diagnose: je bent ziek. Maarten Luther zag scherp de kracht van zonde en omschreef het als ‘in jezelf gekromd zijn’, oftewel: een ongeneeslijke eigengerichtheid.” Gods Geest wil ons daarvan bevrijden, aldus Nullens. ,,Het gaat erom dat we ons denken, voelen en willen, laten veranderen door de Geest. Stel je hart open voor het werk van de Geest”, riep hij op.

De preek van Patrick Nullens sprak Cora Larson (60) uit Heerde aan vertelt ze, terwijl ze een broodje eet met Evelien van der Wal (52) met wie ze samen een dagje op Opwekking is. ,,Wij mogen als brief van Christus tot zegen zijn van de mensen om ons heen. Dat merk je in het dagelijks leven: liefde doet veel.”

Onchristelijke vrienden

De vriendinnen ervaren de conferentie als bemoedigend en genieten van het zingen en samenzijn met zoveel christenen. De eerste keer dat ze Opwekking bezocht, dertien jaar geleden, voelde het voor Van der Wal als ,,de hemel op aarde”. ,,Ik was toen net christen en voelde me soms best wel alleen tussen mijn onchristelijke vrienden.”

Ook voor Larson is de conferentie belangrijk geweest. ,,Als twintiger stond ik op toen er een oproep klonk voor de zending. Dat was een heel bijzonder moment en richtinggevend. Een groot deel van mijn leven heb ik in de zending gewerkt, eerst alleen en later met mijn man.” Ze is onder meer jaren in het Midden-Oosten en in India geweest.

Naast bezoekers die al sinds jaar en dag op Opwekking komen, zijn er nieuwe bezoekers. Een van hen is Alexandra (43) uit Zwolle. Ze is geen christen en is een dagje mee met haar vriendin Wilma (42). ,,Met de dienst kon ik niet zoveel, maar ik vind het mooi om te zien dat het anderen raakt”, vertelt ze. Van de sfeer is ze onder de indruk. ,,Ik vind het hier vredig en heel erg verdraagzaam. In de snacktent bijvoorbeeld, is het druk, maar iedereen blijft vriendelijk, niemand dringt voor; zo zou het overal moeten zijn.”