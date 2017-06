Tamarah Benima

Zou het komen omdat ik soefi ben? (Afgezien van jodin en Nederlandse). Dit vereist uitleg. Het soefisme gaat terug op Pythagoras – vijfhonderd jaar voor de gewone jaartelling. (Nee, deze combinatie van wetenschap en mystiek is niet van oorsprong islamitisch). De Pythagorianen bewezen dat de aarde om de zon draaide. Maar het duurde nog tweeduizend jaar voordat andere sterrenkundigen dat overnamen; in het voetspoor van Copernicus.

Dat duizenden en nog eens duizenden wetenschappers ervan overtuigd zijn dat er meer (!) klimaatverandering plaatsvindt dan er normaliter al zou zijn, en dat dat door menselijk activiteit komt, met name alles waarbij CO2 wordt uitgestoten, is voor mij dus geen argument. Net als alle astronomen tussen 500 voor en 1500 na Christus kunnen ze er allemaal naast zitten. Met hun duizenden tegelijk.

Ik laat me liever leiden door wetenschappers als Ivar Giaever (1929). Hij won in 1973, samen met Leo Esaki en Brian Josephson, de Nobelprijs voor de natuurkunde. Op YouTube is een voordracht van hem over klimaatverandering. De gemiddelde (!) temperatuur van de hele (!) aarde in een heel (!) jaar is 0,3 graden omhoog gegaan. Ik zet niet voor niets die uitroeptekens erbij. Enig idee hoe ze tot dat getal komen? Door overal thermometers neer te zetten. Bijvoorbeeld wel acht (!) op de Zuidpool die, vertelde Giaever in 2015, toen kouder was dan ooit. Enig idee hoe groot de Zuidpool is? Het is een continent. Giaever weet alles van meetmethoden, maar zelfs als leek snap je dat het onmogelijk is om de gemiddelde temperatuur van de hele aarde gedurende een heel jaar vast te stellen. Ik geloof de klimaatalarmisten dus niet.

Daarom juich ik het toe dat Trump uit het Klimaatakkoord stapt: iedereen weer wakker. Bovendien, bijna alle groene technologieën zijn ooit begonnen in die verguisde VS. Het ging de wereld decennia voor, en dat zal zo blijven. Al dat ach en wee is het gepiep van gelovigen die van hun afgod (vooral hun verafgode zelfbeeld: ‘Wij zijn de redders van de wereld’) worden beroofd. Niks van aantrekken.