Geen Luther van vlees en bloed

Paul van Geest

Van Luther zijn de prachtigste verhalen bekend. Jammer genoeg komen die amper aan de orde in het overigens aardige boekje dat onlangs verscheen onder de titel Luther voor katholieken.

Een van de meest ongezouten en onbesmuikte uitspraken die Maarten Luther ooit gedaan heeft is wel die waarin hij de ontdekking van zijn sola fide-principe beschrijft. In een van zijn Tischreden schrijft hij in 1532: ‘En daar in het schijthuis van het klooster werd ik als door een bliksemschicht getroffen door de idee dat de rechtvaardigen zullen leven door het geloof alleen.’ Prozaïscher kun je een existentiële inval niet onder woorden brengen en het tekent de man Luther ook wel. Hoewel hij als augustijner monnik buitengewoon gewetensvol, integer en haast scrupuleus leefde, kenmerkte zijn latere taaluitingen zich door een aan botheid grenzende robuustheid, die zeker voor theologen eigenlijk ook weer heel verfrissend is.

Rimpelloos

In het boek Luther voor katholieken wordt – natuurlijk in 95 vragen en antwoorden – een Luther voorgesteld die niet stinkt, niet drinkt en ook geen nierstenen heeft. Hij dient zich in de antwoorden aan als een keurige priester, professor, aflaatcriticus, echtgenoot en (wereld-)hervormer, die niet alleen de Schrift en scholastieke theologen maar ook kerkvaders las. In zekere zin is dat jammer. Zo ongepolijst als Luther, zelfs in de verwoording van zijn meest ingrijpende theologische en existentiële intuïties kan zijn, zo rimpelloos worden de feiten uit Luthers leven opgedist – zijn afkomst, schooltijd, verblijf in Erfurt, kloostercarrière en zijn activiteiten als reformator. En behalve dat we hem niet ruiken, komen we in dit boekje ook niet echt zijn innerlijke ontwikkeling en strijd op het spoor, die leidden tot zijn hervormingsgezindheid, huwelijk en gesteldheid in zijn laatste levensjaren.

Iets van Luthers even robuuste, als de dood verachtende persoonlijkheid, licht op in het antwoord op de vraag of hij een levensgenieter was. Hierin worden namelijk zijn woorden herhaald waarin Luther zelf als reden voor zijn obesitas aangeeft dat hij de wormen een vette doctor te smullen wil geven. Maar de worsteling met zijn vader, de onzekerheid van het bestaan, de ervaren donder en bliksem als reden om augustijn te worden, kortom: de zoektocht van Luther naar zijn identiteit, komt niet echt aan de orde. Ook zijn woedeaanvallen, spotlust en eigenwaan worden, net als zijn angsten en getormenteerdheid, niet in herinnering gebracht. Dat is jammer: historische bronnen te over immers, alleen al in Luthers eigen werk.

Wel worden zijn leer over de rechtvaardiging en de gebeurtenissen rond de Rijksdag te Worms (1521) uitvoerig behandeld. Werd Luther in 1519 eigenlijk ontzien omdat er een nieuwe keizer gekozen moet worden, de nieuwe keizer besluit op deze Rijksdag wel over te gaan tot vervolging van Luther. Maar dan is de reformatie eigenlijk al uit de fles.

Verhelderende opmaat

Werkelijk tot leven komt Luther niet in Luther voor katholieken. Hij is een veel boeiender mens en theoloog dan de antwoorden op de 95 vragen doen vermoeden. Dit neemt niet weg dat er vele interessante wetenswaardigheden in het boekje opgenomen zijn. De vragen waarin de doorwerking van Luther in het protestantisme aan de orde komt, of de contrareformatie en de huidige ontwikkelingen in de oecumene vormen de opmaat tot verhelderende antwoorden. Maar wie hem werkelijk enigszins wil leren kennen, zou gebaat zijn met een bloemlezing uit Luthers eigen werk, waarin het citaat waarmee deze bespreking begint zonder twijfel zou moeten worden opgenomen.

Prof.dr. P. van Geest is hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie aan Tilburg University.

Luther voor katholieken. 95 vragen en antwoorden. Stephan Mokry. Berne Media, 14,90 euro