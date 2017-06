Digitalisering van het onderwijs kan een grote bedreiging worden

Pieter Anko de Vries

De digitale revolutie die we meemaken wordt door velen bejubeld als een manier om ons onderwijs te verbeteren. Het is een prima hulpmiddel, maar er dreigen grote gevaren als het middel het doel wordt.

Het wordt natuurlijk altijd gezegd bij iedere toepassing van nieuwe ontwikkelingen. Dat was al zo met de stoomtrein of nog eerder na de uitvinding van de kruisboog, het buskruit, de boekdrukkunst of atoomenergie: deze uitvinding zal ons hele leven en onze samenleving veranderen. En ja, dat gebeurde ook. Wees daarom waakzaam als toegepaste uitvindingen worden gepresenteerd als slechts hulpmiddelen om ons werk of ons leven makkelijker te maken.

In de vorige week verschenen bundel Onderwijs in tijden van digitalisering onder redactie van Ad Verbrugge en Jelle van Baardewijk (Vrije Universiteit) wordt vooral het accent gelegd op de fundamentele veranderingen die de digitalisering heeft op ons onderwijs. Internet, Google en Wikipedia kunnen ons helpen kennis te vermeerderen. Maar goed onderwijs zou veel meer moeten inhouden.

Naast positieve gevolgen heeft digitalisering ook diepe rafelranden die zeer ernstige gevolgen kunnen hebben. Bijvoorbeeld: ‘De kunst van het lezen erodeert, en daarmee ook de specifieke concentratie en logica van het lezende denken’. De auteurs maken een interessante vergelijking als ze het doel van de bundel duidelijk willen maken. ‘Zoals de uitvinding van een machine er niet toe mag leiden dat we stoppen met lichamelijke beweging, zo dienen we ons ook af te vragen wat de digitale techniek van ons mag overnemen en wat niet.’

Rendementsdenken

Vooral het academisch onderwijs lijdt zwaar onder de digitalisering, vinden de auteurs. Typische academische vaardigheden zoals het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, iets in een groter kader kunnen plaatsen en het vermogen een lastige gedachtegang te analyseren, zijn moeilijk van het internet te leren.

En daarnaast, schrijft Van Baardewijk, de massale invoering van de digitale wereld is vaak een element van het rendementsdenken, in wezen bedrijfskundige organisatieprincipes die zaken efficiënter maken. Verder verdwijnen mondelinge en schriftelijke tentamens langzamerhand ten gunste van te veel meerkeuzevragen.

De Britse psychiater Theodore Dalrymple vat in zijn opstel de teneur van de bundel goed samen. ‘Voor mensen wier opleiding hun een raamwerk van kennis heeft gegeven, een kritische geest, en het vermogen om zich een perspectief te vormen, is de digitalisering een geweldige zegen; voor degenen die technologie op zichzelf waarderen, of die er een goede reden in zien om bijvoorbeeld niets in hun geheugen te bewaren omdat alles gemakkelijk elektronisch kan worden opgezocht en het daarom tijdverspilling is om wat dan ook te onthouden, zelfs de correcte spelling van woorden, is het een pad naar permanente oppervlakkigheid. Welk pad het wordt, hangt van onszelf af.

Onderwijs in tijden van digitalisering. Ad Verbrugge en Jelle van Baardewijk (red.) Boom Filososfie, 24,90 euro