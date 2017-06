Verkiezingen zijn geen spelletje Yahtzee

De Haagse week

Henk van der Laan

Waar die neiging van sommige mensen vandaan komt om bij een beetje stroeve formatie meteen op nieuwe verkiezingen te hinten: geen idee. Er is altijd nog een muizengaatje te vinden.

Formeren is faseren, wordt weleens gezegd. Of: formeren is elimineren. Maar het is ook: traineren, protesteren en irriteren. Een moeizaam proces waarin alle in de campagne opgenomen strijdbijlen begraven moeten worden. Een regeerakkoord wordt niet voor niets ‘gestold wantrouwen’ genoemd.

Het ziet er nu allemaal niet uit, maar daar kunnen wij niks aan doen. Wij kiezers hebben onze stem uitgebracht en daar moeten ze op het Binnenhof maar chocola van maken.

Volkvertegenwoordiging

Het Nederlandse stelsel is ook lastig. We kiezen een volksvertegenwoordiging en niet een nieuwe regering. Maar wie de macht krijgt, moet wel op basis van die nieuwe volkvertegenwoordiging in elkaar gesleuteld worden. Bij een tweepartijenstelsel is dat vrij duidelijk. Als partijen van te voren aan blokvorming doen, ook. Maar hier moeten dertien partijen onderling uit maken wie bij wie in het team mag.

Als twee partijen elkaar mogen en ze blijken samen een meerderheid te hebben dan gaat een formatie in een zucht. Dat gebeurde in 1982, 1986 en in 2012. Vaker zijn partijen tot elkaar veroordeeld terwijl ze liever iets anders hadden gewild. Dat wordt dus onderhandelen tot je een ons weegt en dat gaat wel eens gepaard met rare streken en slaande deuren.

Zeven maanden lang probeerde de PvdA in 1977 CDA-leider Dries van Agt buiten het kabinet te houden, totdat het CDA het zat was en in een maand als tweede partij een akkoord sloot met de derde partij VVD. Dries van Agt was zelf ook niet vies van spelletjes: zo liet hij in 1981 de onderhandelaars van PvdA en D66 in Den Haag lang wachten omdat hij het geven van een startschot bij het wielercriterium van Boxmeer belangrijker vond.

Blackbox

De formatie van 2010 was ook rommelig. Toen liet informateur Ruud Lubbers halverwege zijn consultatieronde de leiders van VVD, CDA en PVV alvast onderling overleggen zonder dat hij erbij was. Hierover waren andere partijleider gepikeerd. Tegen Lubbers’ verwachting (en zin) in kwamen de drie partijen tot een afspraak over hoe ze verder zouden onderhandelen. VVD, CDA en PVV drukten die afspraak door en Lubbers kon niet anders dan naar de koningin gaan en zeggen dat dit het maar moest worden.

De formatie is een staatsrechtelijke blackbox, er zijn geen regels – alleen wat afspraken op basis van gewoonten en tradities. Dus elke keer als de uitslag van de verkiezingen niet duidelijk één richting op wijst, gaat het met horten en stoten. Maar aan het eind van de lange rit staat er gewoon weer een kabinet.

In Spanje zijn, nadat voor het eerst in de historie geen enkele partij de meerderheid kreeg en niemand bereid was om in een coalitie concessies te doen, kort na elkaar twee herverkiezingen gehouden. Dat mag in Nederland niet gebeuren: verkiezingen houden is niet als zomaar een spelletje Yahtzee waarbij je mag dobbelen tot er een gewenste uitslag ligt. En het hoeft ook niet want let maar op: straks is er opeens een oplossing.