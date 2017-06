Tijdens de ramadan ligt het leven in Jordanië een maand lang overhoop

Edwin Visser

Een maand lang vasten. Een bijzondere tijd waarin het leven een tijdje helemaal anders is. Voor sommigen staat de maand in het teken van geloofsverdieping, voor velen verschuift het leven vooral naar de nachtelijke uren.

Vanaf deze week zijn alle restaurants in Jordanië overdag gesloten. Want het is ramadan. De ramadan maakt deel uit van de vijf zuilen van de islam. Moslims geloven dat het de maand is waarin de Koran werd geopenbaard aan de profeet Mohammed. De gedachte is dat moslims deze maand kunnen gebruiken om de Koran extra te bestuderen en reciteren. Ook kunnen ze door te vasten werken aan zelfdiscipline. Verder is de vastenmaand een gelegenheid om extra aandacht te hebben voor de armen.

Sommigen, diep religieus, verlangden al lang naar een maand van toewijding aan hun geloof. Zij zullen extra tijd besteden aan studie van de Koran en de dagelijkse gebeden. Voor anderen is de Ramadan – ironisch genoeg – vooral een tijd is van veel en lekker eten, samen met andere familieleden. Niet voor niets is de ramadan ook het seizoen waarin de nieuwste en duurste televisieseries in première gaan.

Weinig slapen

In Jordanië gaat de voedselconsumptie tijdens de ramadan omhoog met zo’n 20 procent. De supermarkten puilen uit en hangen vol met speciale ramadanaanbiedingen. Het ingeslagen eten moet opgegeten worden tussen ongeveer half acht ’s avonds en half zes ’s morgens. Net na zonsondergang is het tijd voor iftar, de eerste maaltijd na een dag vasten. En even voor zonsopgang schuift men aan voor suhoor. Tussendoor is er volop gelegenheid voor het eten van zoetigheden.

Op die manier kun je in een avond en nacht toch best wat eten naar binnen krijgen om overdag op te teren. Maar als je de hele nacht in de weer bent met eten en familiebezoeken en je overdag moet werken, blijft er weinig tijd over om te slapen. In ons kantoor passen we de werktijden daarom maar aan. We werken van tien tot drie uur.

Al te hoge verwachtingen over de productiviteit heb ik niet; veel collega’s zullen ’s morgens suf en moe zijn en ’s middags hebben ze vooral honger en dorst. Zeker nu de ramadan in de warme periode van het jaar valt, eist het vasten zijn tol. Omdat in moslimlanden de kalender is gebaseerd op de maandstanden, schuift de ramadan ieder jaar ongeveer tien dagen naar voren.

Zorg voor de armen

Een van de mooie aspecten van de ramadan is de aandacht voor de armen. Tijdens de vastenmaand staan verspreid door de stad tafels opgesteld, waar net na de zonsondergang gratis maaltijden worden aangeboden. Aan zo’n ‘tafel van barmhartigheid’ is iedereen welkom, ongeacht geloof of sociale status. Het eten wordt betaald door vermogende stadsgenoten. Regelmatig ben ik uitgenodigd om mee te eten en heb me altijd erg welkom gevoeld.

Toch zal ik blij zijn als de ramadan voorbij is. Eerst volgt dan nog het driedaagse Eid el Fitr, het suikerfeest, waarbij iedereen zich in nieuwe kleren steekt en bij elkaar op bezoek gaat. Daarna keert alles terug naar het oude – gewone werktijden, niet langer de enorme drukte ’s nachts, en collega’s die weer uitgeslapen op het werk komen. Ik kijk er nu al naar uit.

Edwin Visser werkt namens Medair in Jordanië. Hij woont in de hoofdstad Amman.