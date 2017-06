Stad van gekte, stad van vrede

Tamarah Benima

Deze week was het een halve eeuw geleden dat Jeruzalem werd herenigd. Het was een van de uitkomsten van de Zesdaagse Oorlog. Zes dagen in juni 1967 werd gevreesd om het voortbestaan van de staat Israël.

Het was helemaal niet de bedoeling in 1947 dat Jeruzalem onder Israëlisch bestuur zou vallen. Er was een delingsplan opgesteld door de Verenigde Naties. Er zouden twee staten komen, een Joodse en een Arabische, en Jeruzalem zou onder internationaal bestuur komen te vallen. Het liep anders. De Onafhankelijkheidsoorlog (zo genoemd door de Israeliërs en Joden) gaf de Israeliërs meer gebied dan in het oorspronkelijke plan, en de Jordaniërs bezetten de Westelijke Jordaanover en Oost-Jeruzalem. In plaats van een eigen staat kregen de Palestijnen met twee bezetters te maken: de Israeliërs en de Jordaniërs. (Voor de preciezen: ‘bezetters’ is een oneigenlijke term, omdat Palestijnen nooit een eigen staat hadden, maar het hele gebied onder de Osmaanse Turken en later onder de Engelsen viel).

Ik houd niet van Jeruzalem. Prachtig ja, dat wel. Maar een plek die aan zoveel spirituele eisen moet voldoen, waarop de hele wereldvrede wordt geprojecteerd, waar om iedere centimeter wordt gevochten vanwege een religieuze betekenis, die zo veel verlangen oproept, die zo doordrenkt is met geschiedenis – op zo’n plek wordt iedereen een beetje gek.

Maar is Jeruzalem dan niet het hart van de wereld? Van deze wereld en van de komende, messiaanse wereld? Dat zou best kunnen. Maar een problematische stad blijft het. Dat Trump naar de Klaagmuur is geweest, als eerste Amerikaanse president, doet me echter goed. Dat hij in Saudi-Arabië onder alle slachtoffers van terreur ook de joodse heeft genoemd, doet me ook goed. Het slaat nergens op om van Saudi-Arabië te verwachten dat het de terreur gaat bestrijden, die het al decennia aanzwengelt met geld en scholen voor extremisten. Maar misschien wordt de ongedeelde stad Jeruzalem daadwerkelijk nog eens de stad van de vrede, en verdwijnt de gekte. Ik blijf het hopen.