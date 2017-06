Onderwijs moet veranderen: het gaat om verantwoordelijkheid

Pieter Anko de Vries

Onderwijs zou meer moeten zijn dan alleen het doorgeven van kennis als eenrichtingsverkeer. Studenten moeten ook leren zich in te leven in anderen en verantwoordelijke mensen worden.

Er bestaan vele tientallen opvattingen over wat goed onderwijs is. Daarom zijn er ook zoveel verschillende schoolsoorten in ons land. Over het ideaal van Bildung, een woord van Duitse afkomst dat zich moeilijk laat vertalen in het Nederlands, heeft onderzoeker Koen Wessels een boek laten verschijnen: Dan maken we ons onderwijs zelf wel. De auteurs is een van de oprichters van De Bildung Academie die ernaar streeft dat studenten meer doen dan alleen naakte kennis tot zich nemen die hun in eenrichtingsverkeer wordt bijgebracht door hun docenten.

Volgens Wessels betekent goed onderwijs ook dat studenten moeten worden gestimuleerd hun bewustzijn te ontwikkelen. Dat wil zeggen dat ze zicht krijgen op zichzelf en hun omgeving. Ook legt Bildung sterk de nadruk op het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsbesef, zodat studenten bewuste morele keuzes kunnen maken.

Daarnaast is een van de speerpunten van Bildung dat het empathisch vermogen van studenten wordt ontwikkeld. Ze moeten zich een voorstelling kunnen maken van de lichamelijke behoeften, gevoelens en gedachten van anderen. Niet alleen dichtbij maar ook van ver. Hier hangt mee samen dat een onderdeel van goed onderwijs moet zijn het stimuleren van compassie. Dat betekent dat studenten bijdragen aan het welzijn en de ontwikkeling van anderen.

Denkvermogen

Een ander onderdeel van het programma van Bildung is dat het rationele denkvermogen wordt ontwikkeld. Dat betekent dat studenten complex, onafhankelijk en genuanceerd na kunnen denken. Ook is het zaak dat ze zich een goed zelfbesef eigen maken. Tenslotte is Bildung erop gericht dat mensen uit hun schulp kruipen en dat ze de wereld in gaan, dichtbij of veraf, waarbij ze het unieke van zichzelf inbrengen.

Wessels stelt Bildung tegenover het eveneens uit het Duits afkomstige Ausbildung, onderwijs dat alleen gericht is op het opdoen van feitenkennis of een beroep. Dergelijk onderwijs doet de mens tekort, vindt hij. Want de wereld worstelt met allerlei problemen die het urgent maken dat het onderwijs zich aanpast: ongelijkheid, armoede of klimaatverandering.

In het voorwoord levert voorzitter prof. E. Sutorius van De Bildung Academie grote kritiek op de meting van uitkomsten in het onderwijs in plaats van het zich richten op processen. Die metingen weerspiegelen volgens hem maar een klein of oppervlakkig deel van de onderwijswerkelijkheid.

Ook de economisering van het onderwijs krijgt kritiek, bijvoorbeeld het financieel doorberekenen van regeringsplannen van onderwijsinvesteringen, waarbij taal en rekenen worden gezien als een voorbode van economische groei.

Dan maken we ons onderwijs zelf wel. Koen Wessels. ISVW uitgevers, 14,95 euro