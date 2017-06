Met bel en baldakijn is de Bolswarder Sint-Franciscus nu een echte basiliek

Dick Vos

Met het voorlezen van het decreet van paus Franciscus en het binnendragen van de eretekens die een basiliek mag voeren, is de Franciscus van Assisikerk in Bolsward zondagochtend 28 mei officieel basiliek geworden.

De vier hardlopers die samen de Sunday Morning Group vormen, grijpen de situatie aan om even uit te hijgen. Waarom wordt hier de vlag gehesen? ,,De kerk viert feest vandaag”, zegt mevrouw Van Dillen. Ze runt hotel De Groene Weide in Bolsward en ze trekt de Nederlandse driekleur de mast in die voor het pand staat. ,,De kerk wordt basiliek en vlaggen maakt deel uit van het wensenpakket van de kerk”, legt ze uit. Of de heren het bijzondere belang ervan werkelijk vatten blijft onduidelijk, maar ze nemen er genoegen mee. Van Dillen heeft ook weinig tijd. Ze haast zich naar binnen om de grote zaal klaar te maken waar na de mis de receptie zal plaatsvinden.

Mis

Het officieel verheffen van een kerk tot basiliek vindt plaats tijdens een gewone zondagse mis en bestaat uit een betrekkelijk kort ritueel aan het begin van de dienst. Na de verwelkoming en het openingslied wordt het decreet voorgelezen waarmee de paus de kerk de status van basiliek aanzegde. Vervolgens worden de eretekens die basilieken mogen voeren en waaraan ze herkenbaar zijn in processie naar voren gedragen en aan weerszijden op het priesterkoor geplaatst.

Het gaat om een conopeum en een tintinnabulum. Wat oneerbiedig gesteld ziet een conopeum eruit als een half opengeslagen parasol die staat voor het baldakijn waaronder de paus in het verleden liep tijdens processies. Het baldakijn is half opengeslagen omdat men in de basiliek klaar staat om de paus te kunnen ontvangen. Het is uitgevoerd in rood en geel, omdat dat de vroegere pauselijke kleuren zijn. Het tintinnabulum is een bel. Deze diende om de komst van de paus aan te kondigen.

Baldakijn en bel zijn tekens die verleend worden door de paus zelf en met de verheffing tot basiliek is er dan ook sprake van een extra bijzondere band tussen de betreffende kerk en de paus. Vaak is er daarnaast nog een bijzondere aanleiding. Dat kan een relikwie zijn, maar ook iets anders. In het geval van de Sint-Franciscus in Bolsward gaat het enerzijds om Maria van Sevenwouden, het mirakelbeeld uit de dertiende eeuw, anderzijds om de Zalige Titus Brandsma die in Bolsward vereerd wordt. Naar hem is ook de parochie genoemd die huist in de kerk.

Per decreet

,,Het is een eer en een geweldig compliment dat ons gebouw basiliek wordt”, stelde pastoor Arjen Bultsma dan ook in zijn inleiding. Voor het voorlezen van het pauselijk decreet geeft hij het woord aan de pauselijke nuntius, aartsbisschop Aldo Cavalli. Bij gebrek aan eigen bisschop in het bisdom behoort hij dat te doen. Toen in november bekend werd dat de kerk basiliek mocht worden en de feestdag van Onze Lieve Vrouwe van Sevenwouden – 28 mei – uitgekozen werd om de verheffing te doen plaatsvinden, was nog niets bekend over een nieuwe bisschop.

In aanwezigheid van een kleine zeshonderd kerkgangers leest Cavalli het decreet voor in het Latijn, daarna volgt een Nederlandse vertaling. Heel kort samengevat: op verzoek per brief dd 20 maart 2015 van bisschop Gerard de Korte, siert de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten zeer gaarne de parochiekerk in de stad Bolsward met de titel en de waardigheid van basilica minor. Hierna werden het nieuwgemaakte conopeum en het tintinnabulum door het gangpad van de kerk in processie naar voren gedragen en aan weerszijden op het priesterkoor geplaatst.

In zijn preek zet voorganger Peter Wellen, diocesaan administrator van het bisdom Groningen-Leeuwarden, in bij Maria die tot op de dag van vandaag de volgelingen van haar Zoon nabij was en is. Uitgaande van Paulus’ brief aan de Efeziërs vraagt hij zich vervolgens af of wij als christenen in de huidige tijd voldoende in de voetsporen van de Heer durven te treden. ,,Durven wij voldoende uit onze comfort zone te komen en kleur te bekennen?” Het blijft een retorische vraag, waarna Wellen verwijst naar de kracht van de Heilige Geest die ons de vurigheid biedt om als christenen de wereld in te treden en iets in beweging te zetten.

Kop koffie

Het laatste deel van de preek fungeert als bruggetje om te kunnen verwijzen naar de Kledingbus Súdwest-Fryslân die voor de deur van de kerk staat, een initiatief van de Caritas Instelling van de parochie. De geheel verbouwde voormalige personenbus zal de dorpen in de omgeving aan gaan doen. Mensen kunnen erin terecht voor tweedehands kleding tegen vriendelijke prijsjes en direct ook voor een kop koffie en zo nodig een luisterend oor. Na de viering besprenkelt aartsbisschop Cavalli de bus van binnen en van buiten met wijwater, iedereen zegenend die de bus zal bezoeken.

Commissaris van de Koning van Friesland Arno Brok is niet alleen vanwege zijn functie aanwezig, vertelt hij onder de koffie naderhand. Als lid van de kerk voelt hij zich ook persoonlijk betrokken bij dit soort gebeurtenissen. ,,Het is een grote eer dat deze kerk als eerste kerk van ons bisdom basiliek geworden is”, vindt hij. Ook dat deze vitale parochie op deze manier verbonden wordt aan de kerk van Rome, voegt hij eraan toe. ,,Fijn om dit mee te mogen maken.” Volgende week zaterdag zal hij ook aanwezig zijn bij de bisschopswijding in Groningen.

De St. Franciscusbasiliek is de eerste basiliek in het bisdom Groningen-Leeuwarden, de 26e in Nederland. Wereldwijd zijn er zo’n 1500 basilieken.

Meer informatie: www.franciscusbasiliek.nl