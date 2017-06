Kirchentag 2017, zoeken naar nieuwe wegen

Margarithe Veen

Margarithe Veen, voorzitter van de Raad van Kerken Friesland en predkante in Achlum-Hitzum, maakte de Kirchentag in Berlijn en Wittenberg mee. Ze blikt terug.

De Kirchentag zit er op. Toen ik zondag moest wachten op het begin van de slotviering in Wittenberg realiseerde ik mij dat deze derde Kirchentag voor mij een andere was dan de andere twee in Hamburg (2013) en Stuttgart (2015). Het was niet alleen doordat er dit keer veel zichtbare beveiliging en tassencontrole was in Berlijn en Wittenberg. Het was vooral ook inspirerend bij onderdelen van de Kirchentag betrokken te zijn als studenten van het GETI, het Global Ecumenical Theological Institute.

Ik zal niet snel de momenten vergeten daar op het enorme veld. De meeste studenten moesten naar veld 105 om daar te helpen met het delen van brood en wijn tijdens het Heilig Avondmaal. Maar dan moest je je eerst insmeren met zonnebrandcrème… De Kirchentag kreeg zo een bijzondere, warme afsluiting in de stad waar Maarten Luther vijhonderd jaar geleden zijn stellingen om verandering in de kerk kenbaar maakte.

Over dat thema, verandering, sprake we ook in een workshop op zaterdag. Met de aanwezigen gingen wij in gesprek over de vraag naar verandering in en vanuit de kerk, als een voortgaand proces van reformatie. Is zo’n continu veranderend proces haalbaar of blijkt ‘conserveren van wat was en moet blijven’ gemakkelijker?

Migratie

Een belangrijk onderwerp voor de huidige theologie is ook migratie. In hoeverre veranderen de traditionele kerken niet enkel door het proces van secularisatie, maar ook door het ontvangen van nieuwe gemeenteleden vanuit andere landen? De één zocht in de workshop naar wegen waarin de nadruk vooral op de gemeenschappelijkheid moest komen te liggen. De ander ziet vooral de kracht door ‘het anders-zijn van de ander’ te ontdekken en de waarde ervan mee te nemen in haar traditie. Transformatie, open staan én werken aan verandering, is mijns inziens een van de belangrijke kenmerken van christen-zijn. Gods liefde is het die ons steeds opnieuw wegen van leven, van geloof, hoop en liefde laat zien. Het eindigt niet bij het donker, het geweld of de angst. Zien wij die wegen ook?

Vanuit het geloof in een God die ons blijft zien, verwijzend naar het thema ‘Du siehst mich’ – deelde bisschop Thabo Makgoba zijn droom. Om wegen te zoeken voorbij geweld, voorbij nationalisme en voorbij vreemdelingenhaat. Het zijn doodlopende paden van verdeeldheid en verscheurdheid. De oecumenische beweging ziet uit naar wegen van zegen en hoop – voor een ieder. Zouden we die wegen kunnen verdiepen in Nederland, in oecumenische verbondenheid? Ik zie er naar uit.