Het protestantisme, een ontregelende wereldbeweging met vele verhalen

Tjerk der Reus

Over het protestantisme praten we meestal in inhoudelijke termen, over geloofsleer, Bijbelvisie en de vele afsplitsingen. Maar er valt ook een heel ander verhaal te vertellen, zo blijkt uit het boek Protestanten van Alec Ryrie.

Het is een beetje overweldigend, wat je tegenkomt in het omvangrijke boek van Alec Ryrie, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de universiteit van Durham. Het boek heet simpelweg Protestanten, en hierin betoogt Ryrie dat het protestantisme, vijfhonderd jaar geleden ontstaan door toedoen van Maarten Luther (1483-1546), een geloofsvorm is die ‘de moderne wereld vorm gaf’. Zo luidt althans de ondertitel van het boek. En inderdaad: je komt hier verhalen tegen over de opkomst van het liberalisme, het individualisme, de democratie en het kapitalisme. In zijn voorwoord schrijft Ryrie dat ‘we de moderne tijd alleen kunnen begrijpen als we ook een helder begrip hebben van de dynamische geschiedenis van het protestantse christendom’. Dat klinkt in elk geval avontuurlijk, zeker als hij eraan toevoegt dat het protestantisme een van de ‘creatiefste en meest ontregelende bewegingen in de geschiedenis van de mensheid’ is.

Maatschappelijke betekenis

Het boek van Ryrie legt dus alle nadruk op het protestantisme en zijn sociale en politieke context. Natuurlijk gaat het dan vaak ook over inhoudelijke theologische standpunten, maar die beschrijft hij dan weer graag in hun maatschappelijke betekenis. Zo schenkt hij uitvoerig aandacht aan de geschiedenis van de slavernij, aan de protestantse goedkeuring daarvan, bijvoorbeeld in het Amerikaanse Zuiden, met als bittere vrucht de gewelddadige Klu Klux Klan. Evenzo is er aandacht voor de politieke rol die het Duitse protestantisme speelde gedurende het Derde Rijk en de opkomst van het nazisme. Tegenstand én meegaandheid van protestantse dominees komt in beeld, zonder dat Ryrie daar even moralistisch de vinger bij opheft. Er komen in dit boek tal van ontsporingen ter sprake, maar laat duidelijk zijn: Ryrie steekt geen typisch protestantse donderpreek af over de misstappen van de nazaten van Luther en Calvijn.

Ryrie vertelt met vaart. Grote maatschappelijke ontwikkelingen komen in beeld, maar steeds ook met concrete voorbeelden, met citaten van protestantse gelovigen uit alle windhoeken. In het eerste deel (‘het tijdperk van de reformatie’) komen de wat meer bekende kerkhistorische verhalen aan bod, uitlopend op de eerste vestigingen van protestanten wereldwijd. Interessant om hier te lezen over een vroege Nederlands zendingspost op Taiwan, in de jaren 1623-1662. De twee VOC-dominees hielden kerkdiensten in inheemse talen, hadden meer dan vijftig lokale onderwijzers in dienst en doopten naar eigen zeggen meer dan zesduizend mensen. Maar zo’n evangelisatiepost kon niet los worden gezien van de geopolitieke context, ofwel de kolonisatie en de bijbehorende economische belangen. Dat bleek ook wel, schrijft Ryrie ironisch, uit het feit dat ter aankondiging van de kerkdiensten een musket werd afgeschoten, bij gebrek aan kerkklokken.

Pinksterkerken

In het tweede deel komt globaal de periode vanaf 1750 tot en met de twintigste eeuw in beeld, met onder meer aandacht voor de onstuimige rol die het protestantse geloof speelde in Amerika, met de grote opwekkingen, met de opkomst van bijvoorbeeld de Jehovah’s Getuigen en de mormonen. Tevens is er aandacht voor de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten en effecten van de oorlogen in Europa. In deel drie (‘het tijdperk van de mondialisering’) valt veel interessants te lezen over de pinksterkerken in het door revoluties geteisterde Zuid-Amerika. Hun geloofsopvatting leidde tot een natuurlijk bondgenootschap met de rechtse politiek: ‘Aangezien ze onderrichten dat de Heilige Geest de gelovigen mondiger maakt, leggen ze uiteraard ook nadruk op het vermogen van individuen en gemeenschappen om zichzelf te kunnen redden in plaats van afhankelijk te zijn van overheidsinitiatieven.’ Daarbij was het communisme van bijvoorbeeld Salvador Allende (1908-1973) in Chili voor deze pinksterchristenen iets afschrikwekkends.

Aanpassingsvermogen

De pinksterchristenen komen terug als Ryrie in de slotbeschouwing probeert te kijken naar toekomstige ontwikkelingen. Schermutselingen op het protestantse erf over de status en het gezag van de Bijbel zullen afnemen, verwacht hij. De pinksterkerken nemen daarbij het voortouw, omdat zij een vertrouwd en in wezen orthodox geloof paren aan een ontspannen kijk op de Bijbel: ‘Hun open houding tegenover continue ingevingen door de Heilige Geest biedt hun tegelijk een manier om tekstuele struikelblokken uit de weg te gaan en hun geloof in het Woord te bevestigen. Hun traditie maakt het gemakkelijker om de Bijbel als een liefdesbrief te lezen en minder noodzakelijk om hem als een verhandeling te duiden.’

Het is niet eenvoudig om in de lange reeks verhalen van Ryrie een constante te ontdekken. Het protestantisme ontleent zijn kracht aan zijn aanpassingsvermogen, vindt hij. Over het groeiende christendom in China vertelt hij wat dit betreft interessante dingen. Maar de hartslag van het protestantisme is ‘die oude liefdesrelatie: een directe ontmoeting met Gods kracht als een doorleefde ervaring’, aldus Ryrie. ‘Op deze hartslag, hoe gedempt ook, berust alles. Juist door zijn belofte het leven te veranderen heeft het protestantisme de wereld veranderd.’

Protestanten. Het geloof dat de moderne wereld vorm gaf. Alec Ryrie. Uitgeverij Hollands Diep, 29,99 euro