De te korte armpjes van Pechtold

Sytze Faber

Alle ogen zijn gericht op het potje dat de Tweede Kamer maakt van de kabinetsformatie. Nauwelijks aandacht voor wat in de Eerste Kamer gebeurde. Daar gaven de fracties van CDA en ChristenUnie hun politieke leiders Sybrand Buma en Gert-Jan Segers het nakijken. Inzet: het associatieverdrag met Oekraïne, dat de Haagse politiek een jaar lang in de greep hield. Er werd vorig jaar april zelfs een referendum over gehouden. Tweederde van de opgekomen kiezers stemde toen tegen het Verdrag. Maar ja, een opkomst van niks. Bijna 70 procent van de kiezers bleef thuis. Het kwam er op neer dat van alle kiesgerechtigden nog geen 19 procent tegen stemde. Bovendien was het ‘maar’ een raadgevend referendum.

De wegen van Buma en Segers waren daarna onnavolgbaar. Beiden zijn principieel tegen referenda. Beiden zijn overtuigde voorstanders van het Associatieverdrag. Beiden beklemtonen graag dat Kamerleden zonder last dienen te stemmen, dus hun geweten dienen te volgen. Toch kregen ze zichzelf en hun fracties zo gek, tegen de eigen overtuiging in, uiteindelijk tegen het verdrag te stemmen. Hun enige argument: de meeste stemmen bij het (door hen verafschuwde) referendum dienen de doorslag te geven. Wij zijn hun chef, wij moeten hen volgen. Wat principes, wat gewetensvrijheid? Fundamentalistisch democratisme met doorgeslagen opportunisme als wormstekige vrucht!

De Eerste Kamerleden van CDA en ChristenUnie hielden de kop erbij. Oordeelden (evenals Buma en Segers eerder) dat de argumenten die het zwaarst moeten wegen deze zijn: dat verwerping van het Verdrag ten eerste Poetin nadrukkelijk in de kaart speelt omdat de EU ontwricht wordt, ten tweede de democratische krachten in Oekraïne een fikse domper wordt bezorgd en ten derde van Nederland als enige tegenstander de risee van de EU maakt. Het Associatieverdrag zal mede dankzij hen dus door Nederland worden geratificeerd.

De senatoren van CDA en ChristenUnie lieten zien dat de armpjes van Buma en Segers korter zijn dan beide heren zelf dachten. Zelfoverschatting is trouwens een vaker voorkomende kwaal op het Binnenhof. Twee voorbeelden.

Formatie

Een gevolg van ons supereerlijke kiesstelsel (één honderdvijftigste deel van de uitgebrachte stemmen is voldoende voor een Kamerzetel) is dat niet één partij een meerderheid haalt, soms zijn daar zelfs, zoals nu, een handvol voor nodig. Daardoor is een kabinetsformatie vaak een gecompliceerd proces dat een gezaghebbende, onafhankelijke procesbegeleider vergt. Bevangen door eigenwaan besloot de Kamer in 2012 dat de koning(in) geen enkele rol meer mag spelen bij de formatie. De fractievoorzitters zouden zich aan de eigen haren uit het moeras-van-het ieder-voor-zichzelf moeten trekken. We zien nu waar het op uitloopt. Een politiek knekelhuis met korte armpjes. Vooral die van Pechtold – het tweede voorbeeld van zelfoverschatting – kunnen achteraf wel eens voor opzien gaan zorgen.

Het was een gotspe dat hij afgelopen week Segers wist te verleiden tot een onderonsje onder leiding van Schippers. Uitkomst: Segers verlaat met de staart tussen de benen het formatietoneel. VVD en CDA zijn er niet aan te pas gekomen. Als debutant was Segers misschien nog onvoldoende op de hoogte met de kruip-door-sluip-doorgangetjes in de krochten van de hogere machtspolitiek. Voor de door de wol geverfde Schippers – niet door het staatshoofd maar door Rutte benoemd – kan dit natuurlijk niet gelden.

Zou Pechtold zichzelf echter niet in de voet hebben geschoten? Het is ondenkbaar dat, zeker met de ChristenUnie in de oppositie, het CDA akkoord zal gaan met de wensen die Pechtold Segers door de strot wilde duwen. Met de ChristenUnie in het kabinet had D66 wellicht meer kunnen bereiken dan met een oppositionele ChristenUnie, die het CDA met de zogenaamde immateriële punten gijzelt. Achteraf kunnen de armpjes van Pechtold daarom zelfs wel eens veel te kort blijken te zijn.

Reageren? fabersyma@gmail.com