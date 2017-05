Von Münchhausen-sekte

Contrapunt

Sytze Faber

Als bij een handvol partijen het eigenbelang voorop staat en ze samen toch iets belangrijks moeten fiksen, is de hulp van een boven die partijen staande procesbegeleider onontbeerlijk. Hij moet helpen de op zichzelf gerichte onderhandelaars over hun eigen schaduw heen te doen springen. Elke ondernemer, elke maatschappelijke bestuurder weet dat. In Den Haag leven ze echter in hun eigen wereldje. Geloven ze, 220 jaar na zijn verscheiden, nog in de fantasie van leugenbaron Von Münchhausen dat men zich aan de eigen haren uit het moeras kan trekken.

Nederland heeft het eerlijkste kiesstelsel ter wereld. Er zijn 150 Kamerzetels te verdelen. Voor een zetel is één honderdvijftigste deel van de uitgebrachte stemmen nodig, 0,66 procent. Niet meer, niet minder. Elke stem telt. Kom daar eens om in landen met een districtenstelsel, een kunstmatige kiesdrempel of een tweepartijensysteem. Daar werpen veel stemmen, soms meer dan de helft (zie Hillary Clinton), geen enkel gewicht in de schaal. Niks meeste stemmen tellen.

Aan ons supereerlijke stelsel kleeft wel een nadeel. Er is altijd meer dan één partij nodig om een kabinet te kunnen vormen. Soms, zoals nu, zelfs een handvol. Daarvoor hadden we tot 2012 de koning(in) als onafhankelijke procesbegeleider. Was democratisch niets mis mee. Na de formatie legde de nieuwe premier verantwoording af over de ins en outs van de formatie, inclusief de stappen van de koning (-in). Als de Kamer zich daar niet in kon vinden, kon het nieuwe kabinet meteen naar huis worden gestuurd. Is inderdaad wel eens gebeurd.

Vijf jaar geleden zag de Kamer opeens het licht. Ging de moeras-mythe van Von Münchhausen geloven. Verordonneerde dat de koning (-in) – doorgaans honderd keer populairder dan welke politicus ook – geen vinger meer mocht uitsteken bij de formatie. Er moesten voort-aan uit het Haagse politiek vijvertje zogenaamde verkenners worden gevist als procesbegeleiders. Soortgenoten om de Kamer aan de eigen haren uit het formatiemoeras te trekken. Geen lastige (maar opbouwende) vragen van de koning(in).

Principes uitruilen

De eerste vrucht van de nieuwe werkwijze was het kabinet-Rutte II. Op een ADHD-achtige manier sloegen Samsom en Rutte aan het formeren. Hadden er geen oog voor dat ze tijdens de campagne diametraal tegenover elkaar hadden gestaan en dat ze geen meerderheid in de Eerste Kamer hadden. In plaats van compromissen te sluiten, gingen ze principes uitruilen. Zo werd Rutte II een kabinet van niemand. Op 15 maart verloor de PvdA dan ook drie kwart van haar aanhang. Bij de VVD was dat minstens een derde geweest als Rutte aan de vooravond van de verkiezingen niet de kans had gekregen het diplomatieke conflict met Turkije vakkundig uit te buiten voor electoraal gewin.

Er zijn nu vier partijen nodig voor een parlementair meerderheidskabinet. Het ontbreken van een gezaghebbende, boven de partijen staande procesbegeleider werd vanaf het begin gevoeld.

Na ruim twee maanden formeren belandden we in een politiek schimmenspel. De besprekingen met GroenLinks zijn geklapt op het migratiebeleid. In de campagne – dit terzijde – was voor dit onderwerp nauwelijks aandacht. Van een kabinet met de PVV gruw ik. Met het oog op de politieke zuiverheid zou ik echter wel graag de stelling van Wilders objectief gecheckt willen zien, dat overeenstemming tussen VVD, PVV en CDA over migratie een fluitje van een cent zou zijn. Rutte en Buma voelen daar niets voor. Tijdens de campagne hadden de lijsttrekkers de mond vol van de boze burger, maar na de verkiezingen kan hij meteen de boom in. Niet het vermeende verongelijkte electoraat, maar vooral de sekte van de Haagse Von Münchhausen-gelovigen dreigt er een potje van te maken. Verstandig, die door Schippers afgekondigde denkpauze. Zeker Pechtold zal zijn knopen gaan tellen.

