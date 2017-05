Verbondenheid is het sleutelwoord tussen agrariër, kerk en pastor

Lodewijk Born

Nu de ontzuiling voorbij is en de oude christelijke standsorganisaties niet meer bestaan, dient de kerk een nieuwe relatie aan te gaan met hen die werkzaam zijn in de landbouw. Dat bepleit Pieter Knijff.

Pieter Knijff begon in 2013 met de opleiding Godsdienst-Pastoraal Werk aan de hogeschool Viaa in Zwolle. Voordien was hij melkveehouder in Brantgum. Gezondheidsproblemen brachten hem er toe om te stoppen met zijn melkveehouderij. Hij hoopt nu aan de slag te kunnen gaan als kerkelijk werker in een plattelandsgemeente.

In het kader van zijn opleiding besloot Knijff zijn eindwerkstuk te schrijven over landbouwbouwpastoraat, en in bredere zin: het verlenen van geestelijke zorg aan hen die werkzaam zijn in de landbouw. De vrucht daarvan presenteerde hij gisteren in Nijega, in het gebouw van de hervormde gemeente aldaar. Het was de afsluiting van de opdracht die hij kreeg van de Werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân, waarvoor hij het onderwerp in kaart bracht.

Tijdsbeeld

Knijff liep onder meer stage bij de Praktijk Trust van ds. Gerard Venhuizen. De voormalig predikant uit Oentsjerk begeleidt agrariërs en bemiddelt bij conflicten. ‘Tijdens mijn grote stage kreeg ik de indruk dat de moderne agrarische ondernemer en de kerkgemeenschap elkaar niet meer goed verstaan’, zo schrijft Knijff.

Hij wilde graag weten of er inderdaad sprake is van een verwijdering tussen agrarische ondernemers en de kerk en wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn. Zijn eindwerkstuk is een combinatie geworden van literatuuronderzoek, interviews met pastores en met agrariërs. Dat maakt dat er vanuit verschillende invalshoeken naar de thematiek wordt gekeken.

Het is fraai om te zien hoe hij daarmee ook een tijdsbeeld van de landbouw in Nederland in kaart brengt – plus de rol van de kerk/geloof. Zo waren er kort na de Tweede Wereldoorlog, in 1950, nog 410.000 agrarische bedrijven. ‘Het doel was dat Europa zelfvoorzienend zou worden, met veilig en betaalbaar voedsel voor iedere burger. Daarvoor was moderne landbouw nodig met grotere bedrijven’. Het geloof kreeg – naast de kerk – inhoud bij de standsorganisaties Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond (ABTB) en de Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB). ‘Er bestond een groot respect voor de almachtige en scheppende God en men was vooral trouw aan de traditie: de zondagsheiliging, het bezoeken van de eredienst’. Anno 2017 telt ons land nog 55.000 landbouwbedrijven. ‘Automatisering wordt steeds belangrijker, de lichamelijke arbeid wordt minder zwaar, maar de geestelijke belasting wordt groter. De boer wordt ondernemer en ontwikkelt zich steeds meer tot datamanager’.

Het is nog altijd een sector waarin Nederland tweede op de wereldranglijst staat met een exportwaarde van 82 miljard euro en 350.000 banen die verbonden zijn met de landbouw.

Privégeloof

Knijff hield elf interviews met agrariërs en met negen pastores, verspreid over de provincie Friesland. Alle pastores werken in plattelandsgemeente – of werkten daar eerder. Hij constateert dat de betrokkenheid van landbouwers bij de kerk is afgenomen. Het privégeloof van de agrarische ondernemer komt niet geheel overeen met ‘het institutioneel geloof’. De agrariër voelt zich niet thuis in de kerkelijke gemeente of herkent zich niet in haar geloofsovertuiging. ‘De oorzaak van de verwijdering tussen agrarische ondernemers en de kerk ligt dus niet in het zich onbegrepen voelen als agrariër, maar als gemeentelid. Dat ze agrarisch ondernemer zijn bepaalt wel mee wat hun verwachtingen zijn’.

Knijffs vooronderstelling dat er een kloof is ontstaan tussen landbouw en kerk, omdat er sprake is van verschillende denkbeelden over de wijze waarop landbouw moet worden vormgegeven, bleek niet te kloppen. Wel zijn er twee andere problemen: onverbondenheid en onbewustheid. ‘Het onderzoek laat zien dat de ondernemer behoefte heeft aan een luisterend oor, inlevingsvermogen en begrip voor de unieke situatie waarin hij zich bevindt.’

Ook dynamisch

Het probleem van de pastor is dat die niet drie elementen met elkaar weet te verbinden: 1. De kerkelijke gemeenschap, 2. zijn eigen verhaal met de landbouwsector, 3. het verhaal van de agrarische ondernemer. Dat zou heel goed anders kunnen, aldus Knijff. De kerk is immers niet alleen een instituut, kerk-zijn is ook dynamisch, gaat mee met de tijd.

Daarin zouden kerk en landbouw elkaar prima kunnen vinden. Een viering bij de boer, thema-avonden op regionaal niveau over landbouw en ethiek, maar ook eens op een ‘boekengroep’ van de kerk een boek over de landbouwproblematiek lezen, het zijn zomaar wat suggesties die de geïnterviewden aandroegen. Er is, zo geven de pastores aan, inderdaad nog wel een wereld te winnen als het gaat om activiteiten voor agrarische ondernemers en hun gezinnen.

Hun pastorale benadering richting boeren doen ze met dezelfde ‘gereedschapkoffer’ als bij anderen. Pastors blijven op de hoogte van ontwikkelingen in de landbouw via de media en door gesprekken te voeren met agrariërs. ‘Pastors benoemen ook de zorgen die zij hebben, zoals het in een isolement raken van agrariërs, een lage beloning voor arbeid en kapitaal en dat het lijkt of ‘landbouw en natuur elkaars concurrent worden’. Knijff merkt op dat boeren geen ‘hulpvragers’ zijn. Als er dan wel hulp gevraagd moet worden, dan is de verstandhouding met de pastor van belang. Die ervaringen zijn overwegend positief.