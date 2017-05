Ondankbare taak persvoorlichter Sean Spicer

Achtergrond

Niek van der Molen

Het perszaaltje in het Witte Huis is maar klein. Voor president Richard Nixon er de huidige bestemming aan gaf was het in gebruik als zwembad. Gezien de beperkte ruimte, zo zei Trumps perswoordvoerder Sean Spicer, werden in februari journalisten van The New York Times, CNN en Politico geweigerd, allemaal nieuwsmedia die kritisch staan ten opzichte van de president. Zo maken The New York Times en CNN zich volgens Trump schuldig aan het brengen van nepnieuws.

Volgens Spicer was er geen sprake van opzettelijke uitsluiting bij de dagelijkse persbriefings. De geweigerde persorganisaties zagen er wel degelijk het zoveelste bewijs in dat Trump en zijn team hen de oorlog hebben verklaard. Inmiddels zijn de meeste betrokken reporters weer welkom, maar worden ze vaak genegeerd als ze hun hand opsteken om een vraag te stellen.

Vanaf de eerste dag na de inauguratie van Trump hebben Spicer en de media een gespannen relatie. Volgens Spicer creëerden de media een vals beeld over de opkomstcijfers bij de ceremonie. Ondanks bewijzen van het tegendeel zei Spicer dat er nog nooit zoveel mensen een inauguratie hebben bijgewoond. Ook probeerde Spicer de omstreden bewering van Trump recht te breien dat in november vijf miljoen Amerikanen illegaal hadden gestemd. Later kwam Spicer zwaar onder vuur te liggen toen hij beweerde dat zelfs Adolf Hitler geen chemische wapens had gebruikt tegen zijn eigen bevolking zoals de Syrische president Assad. Na een ware mediastorm bood Spicer uiteindelijk excuses aan op CNN.

Voorval

Voor Spicer valt het niet altijd mee de onvoorspelbare en wispelturige Trump te verdedigen, soms tegen beter weten in. Op Twitter loopt Trump geregeld leeg voordat hij zijn communicatieteam heeft ingelicht. Bovendien doet Trump geregeld tegenstrijdige en achteraf onjuiste uitspraken. Na het ook voor Spicer onverwachte ontslag van FBI-directeur James Comey wist de persvoorlichter vorige week niet waar hij het moest zoeken. In een poging de pers te ontlopen, verstopte hij zich in de bosjes van het Witte Huis. Een voorval dat werd gepersifleerd door Melissa McCarthy die in Saturday Night Live Sean Spicer nadoet.

Spicers optreden is voer voor McCarthy en andere cabaretiers. Dat neemt niet weg dat de betekenis van de persbriefings in het Witte Huis bloedserieus is. Via dit kanaal kan de president het volk informeren, valse berichten ontzenuwen en andere regeringen onder druk zetten. Door als eerste met informatie naar buiten te komen, kan het Witte Huis de meningsvorming een bepaalde kant op buigen.

Gebeurt dat niet, dan speculeert de pers erop los, zoals na het ontslag van FBI-baas Comey en het mogelijke lekken van Trump deze week naar de Russen. Het vertrouwen in de regering staat of valt met de geloofwaardigheid van de persvoorlichter. Die van Spicer laat te wensen over omdat hij de schijn wekt loyaler te zijn aan zijn baas dan aan de waarheid.