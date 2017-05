Jonge Democraten een beetje PVV

Tamarah Benima

De Jonge Democraten strijden tegen de besnijdenis. Het doet me terugdenken aan de Dierenbescherming in de jaren tachtig. Die verzette zich elke twee jaar tegen het kosjer slachten. Meestal vroeg het Nieuw Israelietisch Weekblad dan in een hoofdredactioneel commentaar of de Dierenbescherming zich ook zou gaan verzetten tegen het levend villen van paling (dat gebeurde toen nog) of het koken van levende kreeften. Dan was het weer een jaar stil. Over de bio-industrie zweeg de Dierenbescherming toen nog als het graf.

De besnijdenis van jongens leidt ook om de zoveel tijd tot politieke oprispingen. Ouders die hun zoon laten besnijden morrelen aan zijn recht ‘baas over eigen lichaam’ te zijn. Klopt. Voor Jonge Democraten zijn ‘autonomie’ en ‘individu’, en vooral ook ‘het autonome individu’ cruciale waarden. Besnijdenis maakt die waarden ondergeschikt aan andere waarden: het inzicht dat een mens behoefte heeft aan een gemeenschap, cultureel erfgoed, tradities. En dat die behoeften meestal op niet-rationele manier worden vorm gegeven. Zoals de besnijdenis. Of de doop. Of het tatoeëren van stamtekens.

Er horen verhalen bij, maar die zijn niet rationeel. Rationele verklaringen voor de besnijdenis zijn er niet (al vermindert het de kans op hiv-besmetting met 50 procent). Besnijdenis gaat om identiteit, en die is niet rationeel te funderen.

Verbieden heeft een prijs

De Jonge Democraten voeren ook aan dat de vrijheid van godsdienst van de jongen wordt geschonden. Ze hebben goed nagedacht. Maar verbieden heeft een prijs. Er zullen nog meer Joden uit Nederland verdwijnen. Plus, het zou de stroom moslimvluchtelingen wel eens kunnen indammen. Want een land waarin besnijdenis verboden is, is zelfs voor moslimvluchtelingen niet aantrekkelijk.

Zijn de Jonge Democraten zich ervan bewust dat ze met hun strijd tegen de besnijdenis een anti-moslim-agenda hebben omarmd? En dus een beetje PVV zijn, maar niet openlijk? Het zou me verbazen.

Tenzij ze net zo machiavellistisch zijn als Pechtold. Dat kan natuurlijk ook.