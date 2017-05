Help, een vluchteling op de stoep

Dick Vos

De christen is geroepen tot hulp aan de vreemdeling, daarnaast moet de overheid gewezen op haar verantwoordelijkheden. Om dat spanningsveld draaide de conferentie kerk en vluchtelingenwerk.

Dat de kerk een rol heeft op het terrein van vluchtelingenwerk stond voor de aanwezigen als een paal boven water. Zo’n honderd mensen waren op vrijdag 19 mei bij elkaar in het Utrechtse Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) ter gelegenheid van het afscheid van Geesje Werkman als coördinator vluchtelingen van Kerk in Actie. Donderdag verscheen in deze krant al een interview met deze ‘grande dame van het vluchtelingenwerk’, zoals ze tijdens de conferentie werd genoemd. Ze gaat met pensioen.

,,De zaak van vluchtelingen raakt aan het hart van geloof en kerk en is wezenlijk voor de kerk”, stelde PKN-scriba René de Reuver aan het begin. Ieder mens is spiegelbeeld van God, en waar de menselijke waardigheid op de tocht komt te staan, is dat een zonde tegen de Schepper, stelde hij. De christen is vanuit de Bijbel geroepen tot werken van barmhartigheid: zorgen voor de vreemdeling valt daaronder.

Bed, bad, brood

Binnen de PKN was Geesje Werkman degene die zich jarenlang inzette voor het recht van iedereen – ook zogeheten ‘ongedocumenteerden’ – op de basisvoorzieningen die de samenvatting ‘bed bad brood’ meekregen. Uiteindelijk was zij vanuit de kerk de kracht achter de klacht die de Conferentie van Europese Kerken op initiatief van de PKN indiende bij de Raad van Europa. Het was de klacht die ertoe leidde dat het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) medio 2015 oordeelde dat Nederland Europese regels overtrad bij de behandeling van uitgeprocedeerde asielzoekers; ook mensen zonder papieren hebben recht op voedsel, kleding en onderdak.

Ondanks deze uitspraak blijft het vaak touwtrekken in de hulp aan ongedocumenteerden en uitgeprocedeerde asielzoekers. Deze mensen worden nu acht maanden geholpen door Vluchtelingenwerk en daarna ‘bij de kerk op stoep geschoven’, zoals Caroline Visser, diaken in Wijchen het uitdrukte. Visser coördineert een diaconaal samenwerkingsverband dat zich bezighoudt met de opvang van vluchtelingen in de omgeving van haar woonplaats. Ze signaleert een toenemende angst voor vreemdelingen en de neiging om de ‘problemen’ als die zich aandienen zo snel mogelijk door te schuiven.

Ineke Bakker, directeur van STEK, stichting voor stad en kerk in Den Haag, merkt ook dat de angst voor vreemdelingen groter geworden is. Maar ze vraagt er tegelijk begrip voor. In een plaats als Den Haag is behoorlijk wat werkloosheid en stijgen de meeste inkomens minder snel dan de huurprijzen. Mensen die dat treft maken zich bezorgd over de maatschappij, de toestroom van nieuwkomers, en zijn snel geneigd PVV te stemmen.

Xenofobie

Volgens Henk van Houtum, hoogleraar geopolitiek en grenzen in Nijmegen, zijn de overheden mede schuldig aan de toenemende angst. De Europese Unie (EU) hanteert een visumplicht voor landen met ‘gevaarlijke regimes’. Mensen die die regimes willen ontvluchten, krijgen geen visum vanwege het regime waar ze niet voor niets onder vandaan willen. Ze worden daardoor gedwongen een illegale reis te ondernemen om gebruik te kunnen maken van hun recht ergens asiel aan te vragen. ,,Het beleid van de EU holt de waarden van solidariteit en mensenrechten uit, en door het steeds strengere grensbeleid worden racisme en xenofobie binnen de EU vanzelf groter.” Als Frankrijk jaarlijks meer dan tachtig miljoen toeristen aankan, kunnen een paar honderdduizend vluchtelingen in heel Europa dan een probleem zijn, vroeg hij zich af.

In de gesprekken naar aanleiding van de lezingen, wordt naast de opdracht te helpen waar geen helper is, steeds de noodzaak genoemd om de overheden te wijzen op haar verantwoordelijkheden ten aanzien van de mensenrechten. Stoppen met helpen, zodat duidelijk wordt wat er gebeurt als barmhartigheid ontbreekt, zou een manier kunnen zijn om de overheden daarvan te doordringen, werd gesteld. Maar daarvan mag je individuen niet het slachtoffer laten worden, werd er direct aan toegevoegd.

Stichting INLIA, International Network of Local Initiatives with Asylumseekers en partner van Kerk in Actie, bewijst in de stad Groningen dat een alternatieve aanpak werkt. De twaalf Bed, bad en brood-locaties waar in totaal meer dan driehonderd mensen verblijven, worden overal beschouwd als goede buren waarvoor je niet bang hoeft te zijn, vertelt John van Tilborg, de directeur van de Stichting. Op de locaties krijgen mensen een plek en wat geld, maar worden ze ook verantwoordelijk gemaakt voor wat ze daarmee doen en voor het reilen en zeilen van de locatie. Die aanpak maakt mensen regisseur van hun eigen leven en voorkomt dat mensen op een punt komen dat ze moeten gaan stelen van de honger. ,,Wij werken niet voor zielige vluchtelingen, wij werken voor een kwaliteitssamenleving”, aldus Van Tilborg.

Opvolger van Geesje Werkman als coördinator vluchtelingenwerk is Karel Jungheim. Tot voor kort was hij een van de consulenten voor het werk van Kerk in Actie. Hij was onder meer aanspreekpunt voor een groot deel van (westelijk) Friesland.

Levende steen

Aan het einde van de dag kreeg Geesje Werkman kreeg in de kapel van het Dienstencentrum een zogeheten ‘Levende Steen’ uitgereikt, een forse kloostermop het haar naam erop en een verwijzing naar 1 Petrus 2: 4-5. Ze kreeg hem uitgereikt door INLIA uit waardering en omdat ze als voorbeeld mag gelden voor datgene waar de kerk ten diepste voor staat: barmhartigheid. Door Adriana van Dooijeweert, de aanwezige voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens in Nederland, werd Werkman geroemd als hoedster van de menselijke waardigheid.