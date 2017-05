Glossy ‘Klooster!’ geeft een indruk van contemplatief leven in Nederland

Dick Vos

In elf Nederlandse kloosters is de glossy Klooster! gepresenteerd. Het magazine besteedt aandacht aan diverse aspecten van hedendaags kloosterleven en verscheen voor al de locaties met een eigen cover.

Religieuzen maken indruk met hun aandacht, gastvrijheid en hartelijkheid, schrijft hoofdredacteur Leo Fijen in het voorwoord van de glossy Klooster! De plekken, de mensen, het mysterie. ‘Ze nemen doorgaans de tijd serieus. Ze hebben vaste tijden voor hun gebed en hun werk en houden daardoor tijd over. Daarom hebben zoveel gasten ook het gevoel dat ze even uit de tijd stappen. Kloosters geven je het gevoel even tijdloos te mogen leven. De aandacht en gastvrijheid van de religieuzen versterken dat gevoel. En de locatie doet de rest.’

Dat is het gevoel van waaruit Klooster! gemaakt is. Het is ook precies waarom kloosterleven of contemplatief leven zich de laatste jaren in toenemende belangstelling verheugt. De jachtige chaos van het hedendaagse individualistische leven doet verlangen naar rust en regelmaat. Met een knipoog naar de vroegere uitgangspunten voor de opvoeding, mag hieraan wellicht de term reinheid worden toegevoegd – geestelijke reinheid dan wel te verstaan.

In ieder geval in onze streken raakten de bestaande kloosters in de tweede helft van de vorige eeuw uit de gratie. Een zuster aan het ziekenhuisbed of een pater voor de klas werd binnen een paar decennia een zeldzame bezienswaardigheid, schrijven Jan-Willem Wits en Marjet de Jong in een artikel over het kloosterleven door de eeuwen heen. Maar het tij lijkt te keren. Oude congregaties zien de belangstelling voorzichtig toenemen, daarnaast ontstaan er ook nieuwe vormen van kloosterspiritualiteit.

Tweede generatie

Een van deze vormen is die van Nijkleaster. Deze pioniersplek in Friesland, die ‘een plek wil bieden om God zijn of haar werk te laten doen’ heeft vooral veel beeld gekregen in de glossy. Wim den Braber wordt erbij aangehaald, de coördinator monastiek pionieren van de PKN. Door wat er in het Nijkleaster gebeurde, ging de PKN zich realiseren dat mensen behoefte hebben aan verbinding, verinnerlijking, legt hij uit, en ook dat oude monastieke waarden een ‘geweldige kans’ zijn om de oecumene op gang te krijgen. ,,Na Jorwert ontstond er een tweede generatie pioniersplekken.” De glossy beperkt zich verder vrijwel geheel tot hedendaagse erfgenamen van oudere tradities. Aandacht voor nieuwere initiatieven, zoals bijvoorbeeld Woongemeenschap De Wonne in Enschede of de communiteit Spes Gaudentes van Oudezijds 100 in de Amsterdamse binnenstad, ontbreekt.

Intieme inkijkjes

De glossy geeft aandacht aan diverse aspecten van het kloosterleven en het gedachtegoed dat eraan ten grondslag ligt. De pagina’s ‘monnikenwerk’ zijn er een mooi voorbeeld van. Iets over wijnbouw in het klooster Sint-Catharinadal in Oosterhout, over varkens houden in abdij Lilbosch in Echt, over kaarsen maken, kazen maken, het runnen van een zorghotel en meer. Ook aandacht voor kloosterbieren en kloosterrecepten ontbreekt niet. Het gaat in de glossy over roeping, gastvrijheid, retraite en pelgrimage, maar bijvoorbeeld ook over familierelaties. Zoals het een echte glossy betaamd gaat dat laatste onder titels als ‘Help! Mijn zus is non’ Ze bieden intieme inkijkjes. Ook intiem zijn de rubrieken ‘Binnenkijken’ waarin mensen de stilteplek laten zien die ze thuis hebben ingericht.

Verspreid door de glossy zijn columns te vinden van mensen als Annemiek Schrijver, Erik Borgman en Antoine Bodar. Onder de bekende Nederlanders die als ‘kloosterfan’ aan het woord komen, bevindt zich ook Henk Kroes, de vroegere voorzitter van de Vereniging De Friesche Elf Steden en de huidige voorzitter van Nijkleaster: ,,Stilte beleven in een groep is iets anders dan alleen. Je voelt de aanwezigheid van de ander. Iedereen is met zijn gedachten bezig die stilte te bewaren en voor één moment word je opgenomen in het grote geheel.”

Bijzonder aardig zijn ook het klooster-ABC – van ‘Ander’ en Bekoring’ tot ‘Yoga’ en ‘Zegening’ – en het gesprek met cabaretier Herman Finkers en benedictijner monnik Marc Loriaux, die op eerste kerstdag de gregoriaanse Missa in Mysterium uitvoerden. De tv-registratie ervan werd door zeker vierhonderdduizend mensen bekeken. Een gouden glossy-greep is de rubriek ‘Mode’, waarin de achtergronden van diverse habijten uitgelegd worden. De dragers ervan – uiteraard van top tot teen gefotografeerd – vertellen erover. Zuster Nadia uit Den Haag: ,,Ik heb mijn leven aan God gegeven, het is niet meer van mij. Ik zie mijn habijt als mijn trouwjurk, die ik iedere dag mag dragen.”

Klooster! is een glossy zoals een glossy hoort te zijn. Heel diverse deelthema’s wisselen elkaar moeiteloos af en na het omslaan van elk van de 148 pagina’s wacht een nieuwe inhoudelijke en esthetische verrassing. De artikelen hebben allemaal de ruimte gekregen. Dat uit zich echter niet in grote aantallen woorden, in tegendeel. De teksten zijn krachtig kort en prettig ingedeeld door onder meer het gebruik van kaders. Ruimte wordt door het hele magazine heen vooral gegeven aan schitterend fotowerk. Ondanks de enorme diversiteit in aandachtspunten is het geheel duidelijk een eenheid gebleven door elementen die zich haast onbewust aandienen, zoals bijvoorbeeld lettertypen en hoofdlettergebruik.

Klooster! is te koop in de boekhandel en in de winkels van kloosters voor 8,95 euro. Deze uitgave van Uitgeverij Adveniat is ook te bestellen via www.adveniat.nl.

Klooster! verscheen mede als opmaat voor de Open Kloosterdagen op 10 en 11 juni. Zie: www.openkloosterdag.nl.