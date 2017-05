Europa moet de lokroep van het Amerikaanse kapitalisme weerstaan

Pieter Anko de Vries

De landen op het Europese continent moeten de lokroep van het Amerikaanse en Engelse kapitalisme weerstaan. De idealen die in de twintigste eeuw een rol speelden, moeten terugkeren.

Steeds meer en steeds beter. Dat was de belofte van de American Dream. Er is niet veel meer over van de gedachte dat je in de Verenigde Staten door hard te werken een goed bestaan kan opbouwen. Nog nooit kende het land zoveel zogenoemde werkende armen. Dit zijn mensen die keihard werken voor een loon dat zo laag is dat het hen niet boven de armoedegrens uit tilt.

Eigen droom

Amerika is het schrikbeeld van historicus en filosoof Joost van der Net. Hij is als directeur verbonden aan de Stichting Thomas More. Het samenwerkingsverband van staten dat de Europese Unie wordt genoemd moet niet dezelfde kant opgaan als de Verenigde Staten. En dat kan ook, vindt hij. Van der Net neemt met verve een standpunt in tegen de stroom van eurosceptische literatuur die de laatste periode verschijnt.

Europeanen zouden iets anders moeten willen dan hetgeen zich nu in de Amerika afspeelt. Europa moet gestalte geven aan een eigen droom. En hij heeft het dan over ‘spelende mensen die onbekommerd en vrij elkaar verkeren, vervuld van de wens om voor werkelijk iedere naast zorg te dragen.’

Wanneer het woord ‘spel’ te voorschijn komt, dan kunnen we niet om de Nederlandse historicus Johan Huizinga heen. Hij schreef het boek Homo ludens, de spelende mens, waarin hij betoogt dat het bij spel nooit gaat om direct materieel belang of enig te realiseren nut. ‘Spel’ gaat buiten de onmiddellijke zucht tot levensonderhoud, zo schreef hij. Van der Net volgt Huizinga in zoverre dat hij vindt dat mensen tijd moeten hebben om hun ‘spel’ te kunnen spelen: dat wat de Angelsaksische wereld leisure noemt.

Leisure

In de Amerikaanse samenleving is tegenwoordig voor heel veel mensen leisure een onmogelijkheid geworden. Van der Net vindt dat Europa niet in deze val moet trappen, temeer omdat in onze contreien steeds meer mensen als relatief lager opgeleiden verdrukt en verkleind dreigen te worden. ‘Het is aan de leden van de Europese natie de schone taak om te bewerken dat echt iedereen weer, net als in de natiestaten van de jaren vijftig, vervullende leisure gaat genieten en zich tot een ‘persoonlijkheid’ ontwikkelen kan.’

In het boek speelt ook de Engelse econoom John M. Keynes een rol. Die voorspelde al voor de Tweede Wereldoorlog dat door de productieverhoging mensen veel meer vrije tijd zouden krijgen. Dat dit niet is gebeurd heeft er mede mee te maken dat mensen meer geld wilden verdienen en en dat de productiviteit daardoor steeds moest worden opgeschroefd. Dat betekent meer en langer werken. Van der Net ziet in Europa straks een samenleving waar het niet meer nodig is voltijds te werken. Voorwaarde is wel dat we afzien van een economisch bestel waarin het maken van winst ten koste van anderen nog als tijd als legitiem wordt gezien.

Aan de Europese natie. Joost van der Net. Uitgeverij Klement, 18,95 euro