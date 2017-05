De meidoorn zal blijven bloeien

Pieter Anko de Vries

Hendrik Algra, de langjarige hoofdredacteur van het Friesch Dagblad, schreef ooit een hoofdartikel waarin de enige nieuwsaanleiding was dat de meidoorn bloeide. Het was ongeveer rond deze tijd van het jaar, waarin we overal in het Friese landschap zien dat deze zo stekelige boom zich ontpopt tot een zee van witte bloesems.

Dat hij de bloeiende meidoorn aangreep voor een onderwerp van een hoofdartikel was niet zo bijzonder. Algra had het in zich om allerlei aanleidingen te gebruiken om zijn mening duidelijk te maken. Dat was al zo tijdens de bezetting, toen hij hoofdartikelen ging schrijven over de Tachtigjarige Oorlog, waarbij iedere goede verstaander voor Spanjaarden ‘Duitsers’ las. Toen de bezetter dat wist, ontstond er een stevige ruzie tussen Algra en de Duitsers, die er uiteindelijk in resulteerde dat hij als gijzelaar werd geïnterneerd in een kamp in Sint-Michielsgestel, samen met andere Nederlandse politieke leiders, opiniemakers en wetenschappers. Hij vond zelf blijkens een brief dat hij ‘in den aap gelogeerd’ was.

Tegenwoordig eindigen hoofd-artikelen vaak met een vraag of een suggestie. Algra begon zijn stukken met een vraagteken en eindigde ze met een duidelijke mening. Nu is het trouwens nog steeds zo dat de krant duidelijk laat weten waar zij staat, maar heel anders verwoord dan Algra zou hebben gedaan. Op het gebied van geloof, politiek, onderwijs, zorg en soevereiniteit in eigen kring had hij duidelijke opvattingen, die hij zijn lezers onvermoeibaar duidelijk probeerde te maken.

Toch was hij achteraf gezien niet zozeer de ‘denkpolitie’ – Algra was hardnekkig, maar kon, als hij overtuigd werd, van mening veranderen – maar meer de man die richting wilde geven aan mensen die vragen hadden over hoe je als gelovige (bij voorkeur als gereformeerde) in de wereld zou moeten staan. Het is bij nader inzien duidelijk dat hij daarbij de plank meer dan eens mis-sloeg. Maar toch, hij was oprecht en duidelijk. Verhullend taalgebruik kwam bij hem niet voor, al was hij soms opvallend mild. Dat is bij politieke leiders en opiniemakers nu wel eens anders.

Strenge gids

De krant was een strenge gids in de wereld van de gelovigen en sommigen konden dat niet accepteren. Zij braken met de wijze waarop de krant zich opstelde. Hoofdredacteur Lútsen Kooistra, die onlangs afscheid heeft genomen, heeft dat in zijn afscheidsinterview nog gezegd. Hij kende met andere woorden zijn critici en hoe rancuneus die in het leven konden staan als het ging om hun eigen religieuze verleden. En hoe ze dat mede verweten aan het Friesch Dagblad. Maar de krant bestaat, fier rechtop in zijn standpunten: streven naar een rechtvaardige samenleving waar iedereen het recht heeft om zichzelf te zijn in zijn of haar (on)geloof, waar de wereld niet wordt vernield door ongebreidelde productie, hebzucht of door de macht van het geld, maar waar naar de gulden regel van Christus wordt geleefd: benader je naaste zoals je zelf ook benaderd zou willen worden.

De meidoorn bloeit. Net als ieder jaar. Zij is een teken van Gods schepping, een teken van hoop en trouw. Een teken niet alleen voor de christenheid zoals Algra die zag. Het is bovendien niet alleen een beeld van hoop voor de krant maar bovenal hoop voor de hele wereld.