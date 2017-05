Berlijn-Wittenberg slotetappes na twee decennia betrokkenheid bij Kirchentag

Lodewijk Born

Ds. Corry Nicolay (68) uit Heerenveen is al twintig jaar de Nederlandse vertegenwoordiger in het internationale gremium van de Deutsche Kirchentag. De komende editie in Berlijn en Wittenberg wordt haar laatste.

Corry Nicolay is in Friesland als predikante bekend door de vele ‘kerkelijke hoeden’ die ze op heeft. Voorvechtster van de interreligieuze dialoog, veel gevraagd voor rituelen en trouwdiensten, maar in hart en nieren toch vooral onvermoeibaar strijder voor de oecumene. Dat deed ze al voordat kerken er zélf aan toe waren. In de tijd dat hervormden en gereformeerden het een opgave vonden om door één deur te gaan, predikte Nicolay al de boodschap uit Johannes 17: ‘Opdat zij allen één zijn’.

Katalysator

De oud-voorzitter van de Raad van Kerken in Friesland had in haar ambtswerk al te vaak de ander (medechristenen) en de Ander – met een hoofdletter – ontmoet over kerkgrenzen heen. Haar verlangen was om meer mensen daar iets van te laten proeven. De Duitse Kirchentag is altijd een soort katalysator geweest van dit oecumenische gevoel, dat anliegen. Dat het om méér ging dat ‘het instituut kerk’. Alleen aan die benaming had en heeft Nicolay al een hekel.

Van woensdag 24 tot en met zondag 28 mei is de Deutsche Evangelische Kirchentag (DEKT) in Berlijn en Wittenberg. In het kader van de reformatieherdenking zijn deze steden het middelpunt van een manifestatie waar zeker honderdduizend mensen bij worden verwacht. ,,Dit leek me een mooi moment om er mee te stoppen. En het stokje door te geven.”

In de jaren negentig, toen Nicolay voorzitter was van de Friese Raad van Kerken en regelmatig aanschoof bij de landelijke raadsvergadering, kwam ze op het spoor van de Kirchentag. ,,Het bleek dat het toen niet echt iets was wat hier in Nederland leefde. Waarop ik zei: ik pak het graag op!” De portefeuille Kirchentag schoof Nicolay door naar de Protestantse Kerk (en de voorloper ervan) en ze werd de Nederlandse contactpersoon voor de Kirchentag.

Ze is met vertegenwoordigers uit nog 24 landen lid van de Ständiger Internationale Ausschuss, zeg maar het meedenkend comité waar ook andere dan de Duitse organisatoren mogen aanschuiven. ,,We treffen elkaar ieder jaar één maal. Het ene jaar als voorbereiding op de Kirchentag, het andere op de Kirchentag zelf. Ook Afrikanen en Amerikanen zitten in dit overleg.” Vanuit elk land worden ideeën aangedragen voor het gekozen thema van het kerkelijk treffen dat iedere twee jaar weer anders is. Voor dit jaar is dat: Du siehst mich, verwijzend naar Genesis 16:13.

Dorothee Sölle

Nicolay weet nog goed wat haar eerste Kirchentag was: ,,In 1997 in Leipzig.” Het was de eerste die in een voormalig Oost-Duitse deelstaat plaatsvond, na de hereniging van Oost en West. ,,Op die Kirchendag in Leipzig was theoloog Dorothee Sölle (1929-2003). Ze vertelde indringend hoe ze de kerken een stem gaf, liet zien hoe je geloof en dagelijks leven niet kon scheiden.” Zij bedacht en praktiseerde het ‘Politiek Avondgebed’. ,,Met een kaars in de ene hand en de andere om het licht te beschermen. Zo werden er kringen rondom een kerk gemaakt. Iedere avond weer. En er was geen militair die het in zijn hoofd kreeg om op die mensen te schieten.”

De Heerenveense predikante heeft het symbool van geweldloos verzet later wel eens in Nederland zelf uitgevoerd. ,,De Kirchentag werd voor mij een inspiratiebron.”

Stuttgart (1999), Frankfurt am Main (2001), Hannover (2005), Keulen (2007), Bremen (2009), Dresden (2011), Hamburg (2013) en Stuttgart (2015) en nog twee Oecumenische Kirchentagen (Berlijn 2003 en München 2010) kwamen er nog bij.

De Kirchentag begon ooit als een lekenbeweging in 1949 met de Christlicher Studententag in Hannover, motto ‘Kerk in beweging’. Aan die eerste editie deden zo’n drie- tot zevenduizend mensen mee. In de jaren vijftig en zestig groeide dat uit tot een beweging van honderdduizenden mensen, die onder meer openlijk discussieerden hoe om te gaan met het verleden van de Tweede Wereldoolog. In de oorlog koos ook menig kerklid voor het naziregime van Adolf Hitler – ook dikwijls door een onuitgesproken groepsdwang in de jaren dertig. Het initiatief van de Kirchentag gaf stem aan velen, in en buiten de kerk. Een lekenbeweging die met alle generaties meegroeide. En steeds weer aansloot bij de actualiteit. Duitse steden willen maar wat graag een gaststad zijn voor een Kirchentag, vertelt Nicolay. Het levert namelijk heel veel inkomsten op en het is een landelijk reclamebord voor je stad. Ook door de veelzijdigheid van het evenement.

Dynamiek

,,Het bijzondere is dat het in een viering er heel ingetogen aan toe kan gaan, terwijl je even later bij een groepje jongeren aanschuift en in een pittige discussie terechtkomt. Dat is de dynamiek van de Kirchentagen.” Het is een manifestatie die niet gaat over ‘de kerk’, maar over geloof in de samenleving en je dagelijks leven – en dat steeds weer weet te verbinden met actuele thema’s. ,,Dit jaar zijn bijvoorbeeld ook moskeeën en synagoges open in Berlijn en Wittenberg en wordt het vraagstuk van de dialoog met andersgelovigen besproken.” Juist in een tijd dat een partij als de Alternative für Deutschland (AfD) een wig probeert te drijven tussen religies. ,,Ze zijn daar zeer stellig in vanuit de kerken in Duitsland, lopen voorop in het debat dat dit voorkomen moet worden.”

Gemiddeld gingen er bij elke editie waar Nicolay bij betrokken was, zo’n vierhonderd tot vijfhonderd Nederlanders naar Duitsland. ,,Ik verwacht, gezien de vele digitale vragen om informatie, dat het er dit jaar zeker zes- tot zevenhonderd zullen zijn. Al heb ik geen inzicht meer in waar de deelnemers vandaan komen. Sinds de privacywetgeving in Duitsland is aangescherpt krijgen wij die adressen niet meer.”

De PKN-predikante vertrok gisteren al naar Duitsland, samen met haar man Bote staat ze op een camping in Berlijn. Dat biedt de gelegenheid om naast het officiële programma – waar kiezen onontbeerlijk is – ook alvast wat van de beide steden te zien. Ook zal ze haar opvolgster Maartje Wildeman introduceren bij het overlegorgaan waar ze nu afscheid van neemt. ,,Waar ik zelf erg naar uitkijk is naar Margot Kässmann, die is toch wel de Dorothee Sölle van deze tijd. Een uitstekende theologe die op haarscherpe wijze dingen aan de kaak kan stellen.”

Nicolay vindt het ook bijzonder dat van de ruim 100.000 bezoekers die er tegenwoordig komen een derde tiener of jongvolwassene is. ,,Zij gaan dit jaar onder meer kamperen aan de voet van Wartburg in Wittenberg, op de oever van de Elbe. Op zondag zullen ze dan bij de grote slotviering in de stad zijn.”