Voor Londen kan Juncker niets goed doen

Niek van der Molen

Voor eurosceptische Britten is de Luxemburger Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, de personificatie van wat er mis is met de Europese Unie: een niet-democratisch gekozen technocraat uit een piepkleine EU-lidstaat die de Britten op weinig diplomatieke wijze inpepert dat zij een zware tol zullen betalen voor de brexit, het afscheid van Groot-Brittannië van de Europese Unie.

Eind maart, drie maanden voor het begin van de brexit-onderhandelingen, zei Juncker tot woede van de Britten dat het Verenigd Koninkrijk voor de brexit een rekening van ongeveer 58 miljard euro tegemoet kan zien. Hoewel er geen verlangen is de Britten te ,,straffen” voor de brexit, moet de EU voorkomen dat andere landen volgen, liet Juncker weten. Door al in een vroeg stadium met een bedrag te komen, liep Juncker de officiële EU-brexitonderhandelaar Michel Barnier voor de voeten.

Om te snijden

De sfeer tussen Brussel en Londen is sindsdien om te snijden. De Britse premier Theresa May beschuldigde vorige week woensdag Juncker ervan de Britse parlementsverkiezingen van 8 juni te willen beïnvloeden met zijn opmerking dat de brexit – anders dan Londen zegt – tientallen miljarden gaat kosten. ,,De opstelling van de Europese Commissie over de onderhandelingen is verhard en er zijn dreigementen tegen Groot-Brittannië geuit door Europese politici en functionarissen”, zei ze. ,,Al deze daden zijn bewust getimed om de uitkomst van de verkiezingen te beïnvloeden.” May’s minister David Davis die de onderhandelingen over de brexit coördineert, zei een dag later dat de Commissie het Britse volk tracht te ,,koeioneren”.

Juncker geeft er weinig blijk van dat hij begrip heeft voor de gevoeligheden aan de andere kant van Het Kanaal. Vorige week vrijdag maakte hij in een speech de lollig bedoelde – maar in Groot-Brittannië volledig verkeerd gevallen – opmerking dat ,,ik mij vandaag in het Frans zal uitdrukken, want langzaam maar zeker verliest het Engels aan belang in Europa. En ook omdat de Fransen komende zondag verkiezingen hebben”. Hij kleineerde daarmee de Britten en hij deelde met zijn opmerking over de Franse stembusgang een sneer uit naar May die Juncker had beschuldigd de Britse verkiezingen te willen beïnvloeden. De Britse pers noemde de opmerking van Juncker een ‘provocatie’. ‘Schandalig van zo’n dronkenlap’, schreef The Sun.

Eerder waren er nieuwsberichten die stelden dat Juncker na een diner eind april met May zich afvroeg ,,van welke planeet zij afkomstig is”, omdat zij naïef en koppig de gevolgen van de brexit zou onderschatten. Bij het verlaten van Downing Street 10 zei Juncker: ,,Ik ben tien keer sceptischer dan toen ik hierheen kwam.” Volgens de Britse tabloids was het een lang diner, een hint naar het vermeende alcoholmisbruik van de Luxemburger.

Kou uit de lucht

Met May en Juncker op oorlogspad valt elke opmerking verkeerd. Om de schade in de relaties tussen Groot-Brittannië en de rest van Europa zo veel mogelijk te beperken, heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel deze week ingegrepen. Zij is boos op Juncker die over het dramatisch verlopen diner zou hebben gelekt tegen de Duitse krant Frankfurter Allgemeine. Door het lekken is het vertrouwen van de Britten in de Europese Commissie ernstig geschaad. Merkel vindt dat Juncker niets had moeten zeggen over zijn gesprekken met de Britse premier. Door partij te kiezen voor May, probeert Merkel de kou uit de lucht te halen.

Hetzelfde probeert EU-president Donald Tusk. Hij zei vorige week dat als Brussel en Londen al ruzie beginnen te maken voordat de brexit-onderhandelingen goed en wel zijn begonnen, ze ,,onmogelijk” worden. ,,Deze onderhandelingen zijn moeilijk genoeg. De belangen zijn te groot om onze emoties te laten gaan.” Want om het brexit-overleg te laten slagen zijn ,,discretie, terughoudendheid, wederzijds respect en een maximum aan goede wil nodig”. Wijze woorden. Hopelijk zijn ze aan Juncker besteed.