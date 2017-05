Evangelisch Werkverband: Op zoek naar de gaven van de Geest

Lodewijk Born

Eind mei houdt het Evangelisch Werkverband zijn jaarlijkse Vernieuwingsfestival in Veenendaal. In een bijzondere tijd voor de vernieuwingsbeweging in de Protestantse Kerk. Het EW is volop in beweging en zoekt naar meer van de Geest. Directeur Hans Maat legt uit hoe dat gestalte krijgt.

Het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk is voor velen inmiddels een begrip geworden. Je had de Gereformeerde Bond, de Confessionele Vereniging (beide van hervormde origine) en het Confessioneel Gereformeerd Beraad als aan denominaties verbonden organisaties. Het Evangelisch Werkverband stamt uit de jaren negentig en presenteerde zich direct als een niet aan een kerkstroming gelieerde groep, maar als vernieuwingsbeweging. Het begon met de groep van predikanten als Erik Veenhuizen, Robbert Jan Perk, Hans Eschbach en Tjitte Wever die een droom hadden voor Nederland. Ze konden niet leven met het feit dat de toenmalige Samen-op-Wegkerken iedereen jaar zestigduizend leden minder in de boeken hadden staan, door overlijden en kerkverlating.

Maandelijks kwamen ze biddend en zoekend bijeen in Houten met als gebed: ‘Heer, wat is uw bedoeling voor onze kerk in Nederland?’. De droom over nieuw vuur leidde tot het Evangelisch Manifest waarmee de predikanten voor het eerst naar buiten traden op 31 mei 1995. ‘Het leverde een storm aan reacties op. Honderden ambtsdragers en gemeenteleden bleken zich te herkennen in de visie zoals in het manifest was verwoord’, zo blikte voormalig EW-directeur Hans Eschbach zes jaar geleden terug in het boek Voortdurend verlangen (Boekencentrum, 2011).

Kerkelijk adres

Het was nota bene ds. Pieter Boomsma, oud-directeur van Youth for Christ en oud-voorzitter van de generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN), die het laatste zetje gaf tot de oprichting van het Evangelisch Werkverband. Hij daagde de initiatiefgroep uit: ‘Evangelischen hebben nooit een kerkelijk adres gehad. Je hebt ‘hier’ de kerk en ‘daar’ de evangelischen. Maar als jullie de kerk willen dienen met je evangelische vuur, zorg er dan voor dat er een kerkelijk adres komt voor deze groep. Zolang je geen adres hebt, krijg je ook geen post, wordt er ook niets aan je gevraagd.’

Toen het adres er was kwám ook ‘de post’. Gemeente Groei Groepen (GGG) schoten als paddenstoelen uit de grond, waarbij ds. Jelle de Kok uit Drachtstercompagnie – tegenwoordig Diever – een leidende rol had. Op een bepaald moment zaten er vijftienduizend (!) gemeenteleden in PKN-gemeenten in dergelijke groepen. Opwekkingsliederen in de protestantse kerken deden hun intrede: lofprijzing (De Heer regeert) en aanbidding (Heer, ik kom tot U). En vooral: er ontstond een interne beweging van groepen die het anders wilden. Het zorgde intern in gemeenten ook voor conflicten. Met verliezers aan beide kanten: mensen die tegen muren opliepen en de kerk verlieten en blijvers die zagen dat de gemeente ‘hun kerk niet meer was’.

Nieuw boegbeeld

Anno 2017 lijkt het Evangelisch Werkverband bezig met zijn tweede geboorte – of hoe je het ook maar wilt noemen. Eind 2011 volgde ds. Hans Maat, een van huis uit Gereformeerde Bonder, ds. Hans Eschbach op als directeur. Maat is in korte tijd het nieuwe boegbeeld geworden van het EW. Hij was de eerste PKN-predikant die op de pinksterconferentie Opwekking sprak. Soms wordt hij getypeerd als een einzelgänger, als iemand die wel héél hard van stapel loopt. Zelf zegt Maat zich voluit in de Protestantse Kerk thuis te voelen – en te bewegen. ,,Ik zit zondag in een kerk waar ik op hele en halve noten zing, maar ik heb óók die andere ontwikkeling in mijn leven meegemaakt. Een verlangen naar meer van Hem en ik breng dat nu ook in de praktijk.”

Maat heeft wel het gevoel dat voor het Evangelisch Werkverband ,,de vette jaren gaan beginnen”, als hem daarnaar gevraagd wordt. Het is natuurlijk een kwinkslag. Een vernieuwd EW zoekt naar nieuwe antwoorden op de verdergaande externe en interne secularisatie. ,,Wij komen eigenlijk met oude en beproefde antwoorden zoals het vroege christendom deze kende: een onvoorwaardelijk geloof in de macht van de opgestane Jezus Christus, navolging van Hem tot in de vezels van je bestaan en een leven in de kracht van de Heilige Geest en zijn gaven.”

Een nieuwe koers in de Protestantse Kerk dus, met duidelijk meer nadruk op de Heilige Geest en de geestesgaven, zoals bidden om genezing en bevrijding. ,,Ik heb niets tegen apologetiek, het is beslist nodig dat we de mensen moeten leren argumenteren over wat de Bijbel zegt. Dat je het geloof kunt uitleggen of verdedigen met zinvolle argumenten, maar ik denk dat het daar niet bij kan blijven. Het werk van de Heilige Geest leek wel de Assepoester van de protestantse kerken. Vader en Zoon waren welkom op het bal, maar de Geest moest wegblijven, om te voorkomen dat ‘ons liturgische feestje’ in het honderd loopt.”

Geopende hemel

Het thema van het Vernieuwingsfestival op 25 mei – Hemelvaartsdag – is een open hemel. ‘Als christen leef je onder een open hemel. Als je weet wie je bent in Christus, dan groei je in omgang met Hem en in het luisteren naar zijn stem. Maar er is meer. Je mag vanuit een geopende hemel ook ontvangen wat Hij geeft in de Heilige Geest en zijn gaven, om Jezus te weerspiegelen naar de mensen om je heen’, zo wordt het thema uitgelegd.

Vorig jaar september hield het EW een conferentie met als thema There is More. Er kwamen achthonderd deelnemers op af: predikanten, ambtsdragers, gemeenteleden en andere belangstellenden. Toen had Maat door dat hij een snaar had geraakt: dit was een onderwerp waar meer mensen binnen de Protestantse Kerk mee bezig waren. ,,En opvallend genoeg voelden óók mensen uit de pinksterbeweging ineens een verbondenheid met ons. Ze kwamen er – bijna met schaamte – achter dat ze in hun kringen de Heilige Geest en de geestesgaven toch wel érg ver weg hadden weggestopt.” Misschien wel uit een soort allergie door nare ervaringen met charismatische leiders met wie het vroeger faliekant misging op dit terrein.

,,Waar wij met There is More een stem aan wilden geven is dat je mág bidden voor zieken, mág bidden om bevrijding, dat je mag vertrouwen dat God ook in deze tijd nog wonderen doet. Dat dit kan gebeuren door gewone mensen heen en dat je ook in die vrijheid mag gaan staan om het te doen in je gemeente, in kerkdiensten, op straat, maar ook in de beslotenheid van de consistorie.” Maat verwoordt hoe er in de protestantse kerken een soort scheiding is ontstaan tussen de ,,clerus en de leken”, bijna op katholieke leest gestoeld. Het bidden, de pastorale zorg voor zieken, is voorbehouden aan predikanten en andere ambtsdragers. ,,Ziekenzalving vindt plaats in de gemeente onder leiding van ouderlingen en predikant zoals Jakobus 5 ons leert, maar we moeten ons hiertoe niet beperken omdat elke gewone discipel van Jezus leert: genees de zieken.”

Power christendom

De EW-directeur haalde de Amerikaan Randy Clark naar de There is More-conferentie. Een man die de Global Awakening-beweging leidt en niet vrij is van kritiek. Critici verwijten hem een power christendom te prediken waarin werkelijk alles mogelijk is. Dat hij gelieerd is geweest aan de Toronto Blessing in de jaren negentig, die uiteindelijk implodeerde – wordt Clark – en nu ook het EW – voor de voeten geworpen. De opwekkingsbeweging uit Canada stond bekend om haar extatische en extreme uitingen van de Heilige Geest, die bij veel mensen de wenkbrauwen deden fronzen. Maat moet zich als directeur verdedigen tegen collega’s dat hij ,,hem heeft binnengehaald”.

Wat de critici zeggen is dat Clark een overrealised eschatology heeft, dus dat hij te veel verwacht van het nu van het Koninkrijk van God. Terwijl het ook ‘nog niet’ is, legt Maat uit. ,, Zelf ben ik van mening dat we in die spanning moeten blijven staan tussen het nu en het nog niet, evenals Randy Clark trouwens, maar te veel ‘nog niet’ leidt tot fatalisme. Je wordt door het ‘nu al’ gewoon meer uitgedaagd en gestimuleerd.” Clark gaat volgens Maat meer op de pool van het nu hangen met opmerkelijke resultaten. ,,Bij de There is More-conferentie waren er meer dan honderd genezingen en talloze aanrakingen. Dit hadden we al jaren niet meer gezien op deze schaal.”

Trauma

,,Ik heb Randy Clark twee jaar geleden ontmoet en ja, hij heeft mij de handen opgelegd en toen heb ik ook iets meegemaakt dat een grote verandering in mijn leven teweeg heeft gebracht. Maar mensen moeten verder kijken. Hij is iemand die ná Toronto een hele ontwikkeling heeft doorgemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat hij de gave heeft om mensen te onderwijzen in de werking van de gaven van de Geest en dat hij ook uit eigen ervaring met gezag hierover kan spreken.” Wat er mist in Nederland, vindt Maat, is dat wat er allemaal gebeurde met en rond de beweging van de Toronto Blessing ,,op een traumatische wijze is verwerkt”. Ineens kon er helemaal niks meer in Nederland. Alle luiken gingen dicht als het ging om ‘de gevaarlijke gebedsgenezers’.

In het Evangelisch Manifest uit 1995 stond waar het EW nu mee bezig is echter al duidelijk omschreven: ‘De kerk is geroepen helende gemeenschap te zijn. Daarbij mag er geen scheiding gemaakt worden tussen het ‘geestelijke’ en het ‘lichamelijke’ aspect van het mens-zijn. Er dient dan ook ruimte te komen voor gebedspastoraat, voorbedediensten, handoplegging, zegening, ziekenzalving en bijzonder pastoraat in gevallen van demonische gebondenheid.’

Met een groep binnen het Evangelisch Werkverband is Maat twee jaar bezig geweest om de koers uit te zetten. ,,Dit is niet ‘het kunstje van Hans Maat’, wat mij wel verweten wordt. Ik radicaliseer niet, ik probeer gezamenlijk en biddend een weg te vinden.” Er werd onder meer gekeken naar de Engelse invloedrijke theoloog John Stott (1921-2011) met zijn Whole Life Discipelship-visie. ,,Het luisteren naar Gods stem oefenen wij voortdurend, omdat we willen doen wat God zegent, en niet zélf alles willen bedenken waar we dan vervolgens een zegen over vragen.” Dat doet bijvoorbeeld in het Noorden ook Stichting Unite in Christ, met recente conferenties over profetie. Het luisteren naar Gods stem, het werd vroeger weggehoond, maar nu voelen christenen dat het misschien ‘wel weer moet’.

Om een brug te slaan naar de calvinistische traditie wordt, naast Clark, nu ook een andere spreker naar Nederland gehaald voor de tweede There is More-conferentie in september. ,,Sam Storms, een pure calvinist die verbonden is aan Bridgeway Church in Oklahoma.” Een theoloog die promoveerde op de Amerikaanse opwekkingsprediker Jonathan Edwards (1703-1758) en de beweging van de Puriteinen in Engeland. Storms heeft inmiddels diverse boeken op zijn naam staan over het thema waar het EW zich nu mee bezighoudt. ,,Deze maand komen we met een vertaling van een van zijn boeken Practicing the Power: Welcoming the Gifts of the Holy Spirit in Your Life. Onze werktitel is De gaven van de Geest in de praktijk. We denken dat dit boek echt kan helpen in de discussie die nu plaatsvindt.”

Pioniers

Inmiddels wordt er ook in eigen kring een programma aangeboden: In Christus verbonden. Een vijfdaagse training voor predikanten, kerkelijk werkers en andere leiders in de kerk over innerlijke genezing en bevrijding. Op donderdag 11 mei was daar de eerste cursusdag voor in de Leilinden in Soest. De cursus is geaccrediteerd voor het scholingsprogramma van de Permanente Educatie van de Protestantse Kerk. Stonden de vroegere voormannen van het EW nog wel eens lijnrecht in hun visie tegenover de leiding van de kerk, hoe anders is dat nu. ,,We zitten met twee mensen van het EW, Serge de Boer en Ronald van der Molen, als pioniersbegeleiders in de landelijke dienstenorganisatie. We hebben heel goede contacten met het synodebestuur”, aldus Maat.

Hij vertelt hoe het EW met diverse landelijke kerken regelmatig overleg voert. ,,We hebben goede gesprekken met iedereen maar verbinding merken we vooral met de evangelische beweging en de pinkstergemeenten. Die begrijpen ons direct en verlangen zelf ook naar de herleving van de aloude volkskerk van weleer, waar ze vaak zelf ook uit afkomstig zijn.” De muren van de kerken vallen weg, merkt Maat.

Toen het EW opkwam leidde dat tot spanning in gemeenten, zijn er veel mensen vertrokken. En had je ook de groep van ex-gereformeerden en hervormden die in evangelische gemeenten hun heil zochten. ,,Dat krijgen we niet nog een keer. De kerk wordt de komende jaren alleen maar diverser, kleurrijker en meer vloeibaar. Allerlei soorten gemeenschappen zullen ontstaan.” De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk is daar al mee bezig met het beleidsplan Kerk 2025, waarin hardop wordt gezegd dat huiskerken en streekgemeenten met evangelisch georiënteerde groepen geen toekomstmuziek zijn. ,,Het denominatiedenken is passé. Gelovigen zullen zich veel meer dan voorheen bewegen in de gemeenschap, in én buiten de kerk.”

Heeft Maat niet het gevoel dat hij soms alleen maar aan het ‘terugduwen’ is? ,,Dat heb je altijd als je met een vernieuwingsproces bezig bent. Het roept weerstand op, omdat er de angst is het oude te verliezen. Let wel: we vinden nog steeds kleine groepen belangrijk, inspirerende erediensten, dat de kerk missionair gericht is, gemeenschap is o zo belangrijk, maar dat vindt nu iederéén. Daarom is het tijd voor een nieuwe stap. Zijn we daarin nieuw? Nee, want Wilkin van de Kamp trekt al jaren duizenden mensen naar zijn VrijZijn-conferenties, er zijn gebedsconferenties in tal van andere kerken. Maar wanneer het in de Protestantse Kerk gebeurt, dan wordt het toch keuzes maken op eigen erf. Dat vinden we spannend en zelfs onwenselijk, zoals sommigen zeggen. Daar geloof ik niet in.” Een nieuw Manifest van de hand van Maat komt er niet. ,,De reformatie is namelijk al overal gaande, dus ik heb geen 95 stellingen nodig. We zullen rondgaan en mensen bemoedigen, zegenen en toerusten. Niets meer en niets minder.”

Meer info: www.ewv.nl, www.vernieuwingsfestival.nl.