De ideale onderhandelingspositie van het CDA

De Haagse week

Henk van der Laan

Donderdagavond gebeurde er iets opvallends in de Stadhouderskamer, waar VVD, CDA, D66 en GroenLinks onderhandelen over een regeerakkoord. Aan het begin van de avond verlieten Alexander Pechtold (D66) en Jesse Klaver (GroenLinks) het gebouw – net op tijd om ergens rustig Ajax – Olympique Lyon te kijken. Mark Rutte (VVD) en Sybrand Buma (CDA) bleven bij informateur Schippers.

Aangezien Rutte noch Buma bekend staan als voetballiefhebbers, is de kans groot dat VVD en CDA onderling moesten afstemmen over de formatie.

Eerder op de dag meldde het AD dat vooral het CDA, en niet de VVD, dwarsligt bij onderwerpen waar GroenLinks voor strijdt. De krant liet ook oud-informateur en oud-Rabobankbaas Herman Wijffels leeglopen over Buma en het CDA. Diens kritiek zal weinig effect hebben gehad op de christen-democraten. Wijffels werd door het AD wel afgekondigd als ‘CDA-prominent’, maar dat is een misverstand. Hij is weliswaar lid van het CDA maar heeft binnen die partij geen positie of invloed.

Kansrijk

Gisteren werd in De Telegraaf zelfs gesuggereerd dat het CDA blij was met Wijffels’ kritiek. Want zijn uitspraken voeden het beeld dat het CDA wel vecht voor zijn rechtse agenda, en de VVD niet. Want de VVD, aldus de krant, wil voor alles deze coalitie echt realiseren.

En als de De Telegraaf dat schrijft, dan is deze coalitie heel kansrijk. De krant schroomt nooit de VVD te manen het rechtse pad te houden. Deze formatie deed De Telegraaf twee keer een poging om het interne verzet bij de VVD tegen GroenLinks op te poken. Het had geen effect.

Logisch, want er zijn geen andere opties. Omdat iedereen de PVV uitsluit en de SP zichzelf heeft buitengesloten, moet het volgende kabinet bestaan uit ten minste VVD, CDA en D66. Als GroenLinks niet de vierde partij wordt, komt de ChristenUnie in beeld. Dat wil D66 niet, maar ook de VVD niet. Deze coalitie heeft namelijk maar een meerderheid van één zetel. De liberalen vertrouwen er niet op dat ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zijn fractielid Joël Voordewind binnenboord kan houden bij compromissen over asiel en immigratie.

Publicitaire klappen

De PvdA is ook geen optie. Want de sociaaldemocraten zullen dan harde eisen stellen en de VVD is juist zo blij dat ze na ruim vier jaar regeren mét de PvdA nu zonder die partij een kabinet kan vormen. De laatste optie, een minderheidskabinet, wordt door iedereen als te instabiel gezien.

Ook D66 wil dolgraag met GroenLinks regeren omdat zijzelf dan niet de linksbuiten van het kabinet zijn. Als er dan compromissen gesloten moeten worden over progressieve thema’s als immigratie en milieu vangt GroenLinks de publicitaire klappen op, niet D66. Zo wil de partij voorkomen dat een regeerperiode opnieuw wordt afgesloten met een groot verkiezingsverlies.

Dus als CDA aanstuurt op een breuk met GroenLinks zitten VVD en D66 daar niet op te wachten. Net zomin dat ze erop wachten dat het CDA opstapt. Wan dan zou de VVD met allemaal linkse partijen moeten regeren, terwijl het CDA dan in de oppositie alle teleurgestelde rechtse kiezers kan binnenhalen.

Kortom: het CDA zit qua onderhandelingspositie op rozen.