Bach werd Beethoven

Sytze Faber

Kijk het monster van het extreemrechtse populisme recht in de bek, kies voor de aanval! Het was de afgelopen jaren aan dovemansoren gesproken. Het omgekeerde gebeurde. Meehuilen met de wolven in het bos. Daardoor werd steeds verder opgeschoven in de richting van verkeerd populisme. Zoals in de jaren dertig.

De waarden van de democratische rechtsstaat waren geen inspiratiebron meer. Integendeel. De politiek brak de verzorgingsstaat systematisch af. Wat doorging voor idealen reikte niet verder dan het armzalige credo van het neoliberalisme: de markt is alles, de overheid is het probleem. Slachtoffers van globalisering en robotisering (laagopgeleiden, pechvogels, kansarmen) bleven in de kou staan. Werden behandeld als stiefkinderen. Regeringsleiders die in Brussel verantwoordelijk waren voor de besluitvorming daar schilderden na thuiskomst de Europese Unie af als boeman. Profileerden zich met nationalistische prietpraat en het appelleren aan angstgevoelens. De euroscepsis kwam niet uit de lucht vallen.

De sociaaldemocratie had geen sjoege waar ze het moest zoeken. Verloor haar ziel en kwam terecht in een vrije val naar het politieke knekelhuis. Bij ons lieten CDA en VVD, als het ging om migratie en beginselen van de rechtsstaat, zich bedwelmen door de sirenenzang van Wilders. Inhoudelijk werden de verschillen met hem steeds kleiner.

In de negentiende eeuw propageerden conservatieven en (vooral protestantse) christenen de zogenaamde nachtwakersstaat. De overheid mocht zich alleen bemoeien met veiligheid (leger, politie). De rest was voorbehouden aan marktkrachten. Met massale verpaupering als gevolg. Voedingsbodem voor socialisme en communisme. Als reactie brachten sociaal- en christendemocraten in de twintigste eeuw de verzorgingsstaat tot stand. De overheid als bondgenoot van de burgers. Daar is, met dank aan het neoliberalisme, weinig meer van over. Conservatieven vinden (ook de protestantse CDA-leider Sybrand Buma zit in dat schuitje) dat nu de EU een soort nachtwakersstaat moet blijven. Vooral zorgen voor vrije handel. Verder basta. Kortzichtigheid troef. Een EU met minder dan zeven procent van de wereldbevolking zal het zonder verdere integratie niet bolwerken. De euro zal op den duur sneven. Mensenrechten zullen in de wereld verder in de verdrukking komen. Poetin en Trump hoopten daarom op Marine le Pen. Zij zou de EU en de euro in chaos hebben gestort. Goed voor Rusland en de VS.

Cantatedienst

Afgelopen zondagavond liet ik een cantatedienst met onder andere koralen van Bach schieten. Wilde om acht uur per se live getuige zijn van de ontknoping van de Franse presidentsverkiezingen. Zou een historisch kantelpunt in de Europese geschiedenis kunnen worden. Belandde bij CNN. Dacht eerst even dat ik keek naar een herhaling van een reclamespot van de winnende Emmanuel Macron. Met het Louvre en de door oud-president François Mitterrand gebouwde glazen piramide als imposant decor kuierde hij maar door. Het bleek toch live te zijn. Bijna vier minuten duurde de wandeltocht van Macron naar het spreekgestoelte voor zijn overwinningstoespraak. Onderweg zei hij geen woord.

Nooit eerder werd op zo’n bijzondere en indringende manier een verkiezingsoverwinning geënsceneerd. Vakwerk van de bovenste plank. Het symboliseerde eenzaamheid, de zware last, bescheidenheid, zelfvertrouwen en niet te vergeten durf en moed. Klapstuk was de begeleidende muziek tijdens het wandelen. Die was van Beethoven. Uit zijn zevende symfonie met de bekende zin ‘Alle Menschen werden Brüder’. Niet het Franse maar het Europese volkslied! En dat in het bijna van nationalisme vergeven Frankrijk.

De 39-jarige Emmanuel Macron kijkt het extreemrechtse monster recht in de bek, wil het gevecht aangaan. In Frankrijk eindelijk financieel orde op zaken stellen en van de EU ook een bondgenoot van Europese burgers maken. In het Kremlin, het Witte Huis (en ook in het Catshuis) worden de wenkbrauwen gefronst.

